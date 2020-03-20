EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Здоровье
  8996  50
Материалы по теме:
Все про:Ивано-Франковск (591) карантин (619) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Женщина, умершая от коронавируса в Ивано-Франковске, ранее ходила на работу и в поликлинику

Предприятие закрыли на карантин, поликлинику дезинфицируют, врачей и их семьи отправили в самоизоляцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

В Ивано-Франковске пытаются разыскать и изолировать всех, с кем контактировала 56-летняя женщина.

Весь медперсонал, с которым она взаимодействовала при походе в поликлинику, и их родственники - отправлены на самоизоляцию. Помещение поликлиники, кабинет и коридоры, дезинфицируют.

Женщина работала на одном из предприятий в городе. Там, в частности, производят сухой яичный порошок. Сейчас оно закрыто на карантин. Кем именно она там работала и имела ли доступ непосредственно к готовой продукции, пока неизвестно.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив

Кроме того, в специальный бокс госпитализировали мужа женщины как контактное лицо. Хотя никаких симптомов коронавируса у него пока нет. Медики предполагают, женщина могла подхватить вирус именно от него, потому что муж недавно вернулся домой из Чехии.

"Также отобран мазок у возможно контактного сына. И сегодня отправлен в вирусологическую лабораторию Киева ", - рассказал директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра Роман Савчук.

Также на Цензор.НЕТ: "Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - обращение министра здравоохранения Емца

Похоронена женщина будет с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

Женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, умерла в Ивано-Франковске 19 марта. С подозрением на коронавирус госпитализировали 15 горожан. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит ввести в Украине чрезвычайное положение.

Источник: https://censor.net.ua/n3183144
 
 
 Топ комментарии
 
Навіть страшно подумати скільки вірусів нам привезли туристи та заробітчани.
Один такий може заразити десятки людей - а далі геометрична прогресія.
 показать весь комментарий
 
У немцев есть такая директива: каждый должен вести себя так, как если бы заражен вирусом. И наверно это очень близко к истине.
 показать весь комментарий
 
Ребятки, у нас преступный антинародный режим. Людей лишили заработка, не подумав, что они будут кушать, и чем кормить детей. Лишили возможности доступа к медицинской помощи, опечатав кабинеты врачей. Лишили возможности приобрести необходимые товары, опечатав магазины и рынки. Таким образом, сократив внутреннее потребление, погнали продовольствие за рубеж, продавая его за валюту. Как перед этим продали за валюту маски и средства защиты населения, оставив врачей и больных беззащитными в условиях смертельной эпидемии. Будем вымирать молча ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У немцев есть такая директива: каждый должен вести себя так, как если бы заражен вирусом. И наверно это очень близко к истине.
 показать весь комментарий
 
 
Директива может и есть, но вирус берёт своё
https://m.censor.net.ua/news/3183008/v_germanii_za_sutki_koronavirusom_zaboleli_pochti_3_tys_chelovek
 показать весь комментарий
 
Так и есть. Вирус заражает в инкубационный период. Если у человека ещё нет симптомов он может заражать других. А этой женщине как я понял терапевт поставила диагноз обычный грипп.
 показать весь комментарий
 
 
Це стандартно для епідемій з невідомим збудником та невідомим відтермінованими наслідками.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ребятки, у нас преступный антинародный режим. Людей лишили заработка, не подумав, что они будут кушать, и чем кормить детей. Лишили возможности доступа к медицинской помощи, опечатав кабинеты врачей. Лишили возможности приобрести необходимые товары, опечатав магазины и рынки. Таким образом, сократив внутреннее потребление, погнали продовольствие за рубеж, продавая его за валюту. Как перед этим продали за валюту маски и средства защиты населения, оставив врачей и больных беззащитными в условиях смертельной эпидемии. Будем вымирать молча ?
 показать весь комментарий
 
 
бота заглючило. Чи то не глюк, а фіча така?
 показать весь комментарий
 
Медики предполагают, женщина могла подхватить вирус именно от него, потому что муж недавно вернулся домой из Чехии.


имхо как то некорректно звучит по отношению к покойной
обычно подхватывают гонорею или что то ей подобное
 показать весь комментарий
 
 
а других вариантов нет?
заразиться например
 показать весь комментарий
 
 
развратнєйє мєдіков тока музиканти - із сопствєнних наблюдєній
 показать весь комментарий
 
 
Тобто вже є нові носії короновірусу.
 показать весь комментарий
 
 
Али, у вас будет чугунная жопа с отбитой ручкой!

...и это не будет гром среди ясного неба... -- к этому всё шло и вели...
Давай уже своего законспирированного Гетьмана запускай в Дело... -- ты ж обещал...*)
А то я за Украину сильно переживать стал.
 показать весь комментарий
 
 
та тут не переживати, а конвульсіум пора созивать
 показать весь комментарий
 
 
У немцев есть поговорка: Leben ist Kampf und Krampf! Жизнь, это борьба и судороги...*)
 показать весь комментарий
 
 
Вам треба шнапсу випити. Попустить.
 показать весь комментарий
 
Й 10 из 26 случаев заражения коронавирусом обнаружили в одном селе - Черновицкая ОГА
Десять из 26 случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в селе Коленковцы Хотинского района Черновицкой области. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.«Вся община мобилизована, они осознают, не покидают свой населенный пункт без жизненно важных потребностей. Сегодня мы имеем 10 человек, инфицированных, и много контактных лиц, которых будут обследовать», - сказал он
 показать весь комментарий
 
А ещё в детский садик ходила, потом в школу...
 показать весь комментарий
 
 
Навіть страшно подумати скільки вірусів нам привезли туристи та заробітчани.
Один такий може заразити десятки людей - а далі геометрична прогресія.
 показать весь комментарий
 
 
Тут головне, що навiть тодi на кордонi, не могли написати їх адреси у базу даних, щоб їх якось перевiрити на вiрус за мicцем проживання.
 показать весь комментарий
 
 
Яка лахта? Обновіте ваші модулі памьяті.
 показать весь комментарий
 
Это называется: неуправляемая цепная реакция с экспоненциальным ростом (взрывом) заболевших... Взрыв растянутый во времени...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх