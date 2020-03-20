 Женщина, умершая от коронавируса в Ивано-Франковске, ранее ходила на работу и в поликлинику

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
В Ивано-Франковске пытаются разыскать и изолировать всех, с кем контактировала 56-летняя женщина.
Весь медперсонал, с которым она взаимодействовала при походе в поликлинику, и их родственники - отправлены на самоизоляцию. Помещение поликлиники, кабинет и коридоры, дезинфицируют.
Женщина работала на одном из предприятий в городе. Там, в частности, производят сухой яичный порошок. Сейчас оно закрыто на карантин. Кем именно она там работала и имела ли доступ непосредственно к готовой продукции, пока неизвестно.
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Кроме того, в специальный бокс госпитализировали мужа женщины как контактное лицо. Хотя никаких симптомов коронавируса у него пока нет. Медики предполагают, женщина могла подхватить вирус именно от него, потому что муж недавно вернулся домой из Чехии.
"Также отобран мазок у возможно контактного сына. И сегодня отправлен в вирусологическую лабораторию Киева ", - рассказал директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра Роман Савчук.
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Похоронена женщина будет с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.
Женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, умерла в Ивано-Франковске 19 марта. С подозрением на коронавирус госпитализировали 15 горожан. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит ввести в Украине чрезвычайное положение.
https://m.censor.net.ua/news/3183008/v_germanii_za_sutki_koronavirusom_zaboleli_pochti_3_tys_chelovek
имхо как то некорректно звучит по отношению к покойной
обычно подхватывают гонорею или что то ей подобное
заразиться например
...и это не будет гром среди ясного неба... -- к этому всё шло и вели...
Давай уже своего законспирированного Гетьмана запускай в Дело... -- ты ж обещал...*)
А то я за Украину сильно переживать стал.
Десять из 26 случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в селе Коленковцы Хотинского района Черновицкой области. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.«Вся община мобилизована, они осознают, не покидают свой населенный пункт без жизненно важных потребностей. Сегодня мы имеем 10 человек, инфицированных, и много контактных лиц, которых будут обследовать», - сказал он
Один такий може заразити десятки людей - а далі геометрична прогресія.