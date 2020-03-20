 "Визиты Путина в Крым – это признак неуверенности", - глава МИД Украины Кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вообще я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, то это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", – сказал Кулеба.
По его словам, МИД имеет постоянные меры реагирования на визиты Путина в Крым
"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути это все накопление такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", – отметил Кулеба.
Напоминаем, 18 марта 2020 г. – в шестую годовщину оккупации Крыма президент РФ Путин прибыл в Севастополь, где провел ряд мероприятий.
4 ч. ·
З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)
Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
сразу же после того как ******* орки палками забьют
И вспоминать вяличие рассии при Петрухе-1, когда Петруха получил от турок пистюлей в Азове в войне против турок и крымских татар в 1695-1696 годах, когда хотел отделаться от ежегодного ползания на коленях-цырлах перед крымским посланцем за контрибуции оплачивая возами и мешками золота Крымскому хану прямо в Московском кремле.
Крымский посланник за контрибуцией в Московском кремле обычно, по уставу, сидел на царском троне в Гранатовитой палалате кремля а московские бояре и молодой Петр-1 на коленях подносили ему золотые слитки.
И так продолжалось до Петра 100 лет.