 "Визиты Путина в Крым – это признак неуверенности", - глава МИД Украины Кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вообще я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, то это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", – сказал Кулеба.

По его словам, МИД имеет постоянные меры реагирования на визиты Путина в Крым

"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути это все накопление такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", – отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым

Напоминаем, 18 марта 2020 г. – в шестую годовщину оккупации Крыма президент РФ Путин прибыл в Севастополь, где провел ряд мероприятий.