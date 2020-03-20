EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2263  36
Материалы по теме:
Все про:Крым (22515) Путин (25506) Севастополь (1476) Кулеба Дмитрий (312)

 "Визиты Путина в Крым – это признак неуверенности", - глава МИД Украины Кулеба

Визиты президента России Владимира Путина в оккупированный Крым являются "признаком неуверенности", считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вообще я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, то это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", – сказал Кулеба.

По его словам, МИД имеет постоянные меры реагирования на визиты Путина в Крым

"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути это все накопление такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", – отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым

Напоминаем, 18 марта 2020 г. – в шестую годовщину оккупации Крыма президент РФ Путин прибыл в Севастополь, где провел ряд мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3183140
 
   
 Топ комментарии
 
Признак неуверенности нашей власти - это визиты путина в Крым .
 показать весь комментарий
 
Турция показала чего стоит путинская армия. Саудовская Аравия показала чего стоит путинская экономика
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
4 ч. ·

З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
 показать весь комментарий
 
 
Какая разница ? Всех успокоит невидимое зло .
 показать весь комментарий
 
а он и не ждет что этот кремлевский урод будет выражать по этому поводу свое мнение
 показать весь комментарий
 
 
так это про жабу, которому путин взлететь мешает
 показать весь комментарий
 
 
Турция показала чего стоит путинская армия. Саудовская Аравия показала чего стоит путинская экономика
 показать весь комментарий
 
 
что наполеон с плешивого урода что предприниматель как с члена тяж
 показать весь комментарий
 
 
І це заява від українського МІДу?! Вся сьогоднішня дипломатія України побудована на ссикливих.заявах "аби не провукувати.*****"...Пздць! Навіть "ковід-19" не так бісить, як заяви зеВлади!
 показать весь комментарий
 
 
Признак неуверенности нашей власти - это визиты путина в Крым .
 показать весь комментарий
 
 
только военная операция
сразу же после того как ******* орки палками забьют
 показать весь комментарий
 
 
Ото путін простак - приїхав в Крим на блатній козі, а навіть не здогадується, що Кулеба на нього вже дєло завів.
 показать весь комментарий
 
 
та ну такой смелый омега-самчик и неуверенность? просто он за туалетной бумагой в крым приезжал. в кремле всю разгребли, а того рулона, шо он в батискаф на байкале брал, ему до дня победобесия может и не хватить. наговаривают на него русофибию затевающие.
 показать весь комментарий
 
Фуйло демонструє, що вже все "порішав". Як там з водою в крим? Слуги з опзж працюють?
 показать весь комментарий
 
 
кулєба, а кокай прізнак візіта янєлоха в Оман?какой прізнак подпісанія соглашенія кучмой і єрмакой с ордлой?
 показать весь комментарий
 
 
По логике кулебы,Крым он вообще от страха захватил.И теперь неуверенность его мучает. - Сказал бы уже,шо молчать нельзя,нужно шото ляпнуть...Прям стыд берет от таких разъяснений. Как в ссср...
 показать весь комментарий
 
 
преступника всегда тянет на место преступления
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Я думал только шмаркля тупой, а они все тупые, или какая-то у них заразная форма Альцгеймера . "Визиты Путина в Крым -признак неуверенности". Это же надо!
 показать весь комментарий
 
 
Таки да, они там по ходу все тупые! Ещё один зашкварился.
 показать весь комментарий
 
 
Грущу за Климкиным. У Кулебы явный симптом отсутствия головного мозга.
 показать весь комментарий
 
 
Сбербанк РАБссии начнет свою работу в Крыму с 1 апреля.Ну наконец то,быдло получит бабло... "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 7483Слава Герману Грэфу.
 показать весь комментарий
 
Визит Путина в Крым-то не признак его слабости. Это "пошли на...й все, кто пытается придушить Россию и усидеть во власти в Израиле". Это и есть главная причина этого мало контагиозного респираторного вируса, превращённого журнашлюхами и прикупивших их хозяев в "смертоносное чудовище" Хоть бы более страшный вирус нашли тупоумные, что в Китае, что в Европе. Всё шито вкривь и вкось в расчёте на то, что СМИ и пропагандистский аппарат раскрутят эту истерию, а охлос проглотит и заистерит. Пока получается криво и неубедительно. Потрачены миллионы, а эффект пока только в принуждении сверху к карантину, а не "сознание граждан, добровольно лезущих в карантин". Вся эта затея властных воров и аферистов закончится громкими скандалами и разоблачениями.
 показать весь комментарий
 
 
Крым стал украинским по решению Верховного совета СССР,другими словами 15 союзных республик проголосовали ЗА.А это Значит, что Крым стал бы РАБссиянским,но для этого надо решение 8 республик бывшего совка чтобы это стало юридически обоснованным решением...,а так маэмо то шо маэмо...РАБссия Вор и преступник со всеми вытекающими... "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 6051Санкции Санкции Санкции..
 показать весь комментарий
 
а йу@лу пох куда слоняться на старости лет. Ему осталось шляться только по бывшему оставшему от СССР по куску РФСР (ведь весь нормальный Мир в Европе и Америке его нигде не принимает).

И вспоминать вяличие рассии при Петрухе-1, когда Петруха получил от турок пистюлей в Азове в войне против турок и крымских татар в 1695-1696 годах, когда хотел отделаться от ежегодного ползания на коленях-цырлах перед крымским посланцем за контрибуции оплачивая возами и мешками золота Крымскому хану прямо в Московском кремле.

Крымский посланник за контрибуцией в Московском кремле обычно, по уставу, сидел на царском троне в Гранатовитой палалате кремля а московские бояре и молодой Петр-1 на коленях подносили ему золотые слитки.
И так продолжалось до Петра 100 лет. "Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба - Цензор.НЕТ 9004
 показать весь комментарий
 
А я верю, одна съеденная летучая мышь - пол мира заразила. Это и теория вероятности подтверждает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх