EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1781  13
Материалы по теме:
Все про:преступления против Майдана (116) ГБР (1046) Офис генерального прокурора (180)

 По "делам Майдана" сообщено о подозрении бывшему руководителю подразделения МВД, - Офис генпрокурора

20 марта, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, следователями ГБР сообщено о подозрении в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 мирных собраний граждан на Майдане Незалежности бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"По версии следствия, указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР. ФОТО

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3183135
 
 
 Топ комментарии
 
А потім його виправдають і справу закриють. Далі судити цього мента неможливо.
 показать весь комментарий
 
Ещё и компенсацию выплатят
 показать весь комментарий
 
а коли вже обйавят подозрєнія в госпєрєваротє Небесній Сотні???
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До задницы - доказательства зильонский отпустил в мацкву
 показать весь комментарий
 
Зеленский сдаёт Украину Орде с потрохами.Вот очередному палачу Майдана предъявили обвинения.Очередь за судьями -палачами!
 показать весь комментарий
 
 
Одно утешает-недоимперии не долго осталось.Потом не до нас будет.
 показать весь комментарий
 
 
...кому предъявили то?..Инфа для придурков, лошар галимых... давно сбежал этот поц в москву гонять кибальчишев по манежке...и все мусора давно уже там комирне отрабатывают... По "делам Майдана" сообщено о подозрении бывшему руководителю подразделения МВД, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 688
 показать весь комментарий
 
А потім його виправдають і справу закриють. Далі судити цього мента неможливо.
 показать весь комментарий
 
 
Ну усьо! Зєлєнскій виконав обіцянку. "... неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3183135 виявлені, покриті позором і все стало зрозуміло. А головний винуватець тепер не Хряк, а" бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве.Источник: https://censor.net.ua/n3183135. І це зрозуміло, бо колишній клієнт заступника голови ДБР Бабікова не може бути винуватим апріорі. То - ангел.
 показать весь комментарий
 
Через шесть лет, наверное в привате у него долги по кредиту.
 показать весь комментарий
 
А если обьявили подозрению Полтораку, посылавшего против Майдана своих курсантов, то это политические репрессии?
 показать весь комментарий
 
 
а коли вже обйавят подозрєнія в госпєрєваротє Небесній Сотні???
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх