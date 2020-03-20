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 Политика Украины
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 "Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - обращение министра здравоохранения Емца

Министр здравоохранения Емец выступил с обращением к украинцам.

Обращение опубликовано на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке. Цензор.НЕТ приводит его полный текст.

"Уважаемые украинцы!

Коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине. Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше.

В то же время, пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться.

Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина.

Государство оперативно принимает необходимые меры, задействуем все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран.

Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознание и ответственность. В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас.

Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первые симптомы респираторных заболеваний.

Вчера мы были вынуждены констатировать новый летальный случай из-за коронавирусной болезни в Ивано-Франковске. К сожалению, пациентка слишком поздно обратилась к врачам и длительное время занималась самолечением.

Помните, что только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми, и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких.

Наша задача - обезопасить людей, находящихся в группе риска, а это пожилые люди. Все мы должны выполнять правила, чтобы замедлить распространение болезни.

Заботьтесь друг о друге и оставайтесь дома.

Будем здоровы".

Источник: https://censor.net.ua/n3183132
 
   
 Топ комментарии
 
самое худшее было год назад: уставшие от войны, которой они не нюхали, выбрали абсолютно импотентскую власть. если бы у выбравших были мозги, они бы поняли, что другой системы власти зелёный карлик построить не способен в принципе. "Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - обращение министра здравоохранения Емца - Цензор.НЕТ 1109
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"Шановні пасажири! Капітан та екіпаж нашого лайнера прощаються з вами..." (с)
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Самое трудное впереди. / Странно. Ведь: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая .А ведь тоже слуги народа Коломойского.
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Зелена вдала прикладала , прикладає, і буде прикладати для цього всі зусилля
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Стариков на улицах меньше не стало после всего а остальные люди как жили так и будут жить
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Давай ускоряй реформу,гад!Прямо завтра закрывай больницы и специализированные заведения,делай на область 4-5 госпитальных округа и столько же больниц,ставь диагноз и лечи людей дистанционно(один -единственный врач инфекциологлорнервопатолог сразу четверть области),повыганяй всех без лицензии,и тогда сможешь бороться с короновирусом как лучшие системы здравоохранения Европы!
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Та все правильно він сказав. Не розумію ботів-критикантів.
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Та що ж тут розуміти. Міністр МОЗ (або прес-секретар) в даній ситуації має звітувати про :
1 Поширення вірусу Заражені,вилікувані,померлі.
2 Заходи,які його відомство здійснює в межах своєї компетенції .
А "мийте руки,сидіть вдома,буде гірше" Ну,це....
"Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - звернення міністра охорони здоров'я Ємця - Цензор.НЕТ 4578
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да этот осел просто хайпует.
ну и пилит многомиллиардный бюджет на борьбу с тем,что пока не есть проблема.
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зелибобы все просрали, верущие в гладибородька - соучастники п-ца, и будут наказаны со временем...
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Мы импотенты и сделать не чего не сможем медицина тут бессильна. ЧТО ЭТО? Если не очередная постановка. Всех перепугать и погнать быдло в нужную сторону. От простого грипа умирают в сотни раз больше но об этом молчат. Нас хотят поиметь . Все познается в сравнеии . Сравниваем факты, делаем вывода и не верим брехунам оманским.
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Найважче попереду. Вірус буде ширитися. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183132

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Тут неможливо не погодитися, бо його супроводжує клоуновірус.

Треба терміново, назавжди, ізолювати всіх інфікованих клоуновірусом (ЗЕбілів) від будь-яких виборів, або референдумів, бо їм всім пороблено посватано.
Тест на клоуновірус - календарики з голобородьком, сватами, "бордель 95".
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А маски де? Їх сотні тон Україна продала напередодні. Гроші за маски роздеребанили по кишеням? Зєля не в долі?
Зєля - фіговий керівник. Краще нехай йде у відставку
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Карантин вводится, чтобы снизить число заболеваемостей, а не для "распространения инфекции".
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Поспрашивай у терапевтов и врачей скорых, сколько случаев в январе-февлале было с плохосбиваемой температурой, одышками и прочими прелестями, о которых мы только сейчас услышали?
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а этот емец точно врач или переодетая санитарка супрун
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он врач-хирург - оно и видно, умеет только резать, злое лицо, сколько он зарезал - неизвестно - ведь говорят, что у каждого хирурга в конце жизни целое кладбище - тех, кто умерли после операции и кого они не спасли.
и плохой менеджер, так все говорят
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Немногие знают, но в 2014 году Порошенко за свои собственные средства приобрел аппараты для искусственной вентиляции карманов украинцев
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Подивився на наших дибілів , що в масках і без , ломляться в переповнені маршрутки , і подумав : пи z дець буде грандіозний та всеохоплюючий . Тепер от міністр , ніби прочитав мої думки .
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Министр смерти распространяет вирус в Украине.
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