 "Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - обращение министра здравоохранения Емца

Обращение опубликовано на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке. Цензор.НЕТ приводит его полный текст.

"Уважаемые украинцы!

Коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине. Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше.

В то же время, пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться.

Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина.

Государство оперативно принимает необходимые меры, задействуем все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран.

Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознание и ответственность. В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас.

Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первые симптомы респираторных заболеваний.

Вчера мы были вынуждены констатировать новый летальный случай из-за коронавирусной болезни в Ивано-Франковске. К сожалению, пациентка слишком поздно обратилась к врачам и длительное время занималась самолечением.

Помните, что только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми, и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких.

Наша задача - обезопасить людей, находящихся в группе риска, а это пожилые люди. Все мы должны выполнять правила, чтобы замедлить распространение болезни.

Заботьтесь друг о друге и оставайтесь дома.

Будем здоровы".