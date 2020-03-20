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 Политзаключенный Мустафаев требует проверить его на коронавирус, - омбудсмен Денисова

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Сервер Мустафаев требует проверить его на коронавирус и установить ему точный диагноз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Денисовой.

"Российские власти в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции уже более двух недель не оказывает никакой медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины Серверу Мустафаеву и Эрнесу Аметову", - отметила Денисова.

По словам омбудсмена, несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, украинских политзаключенных Сервера Мустафаева и Эрнеса Аметова доставили в Южный окружной военный суд России.

Денисова отметила, что Мустафаев подал ходатайство в суд с требованием провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус, и установить точный диагноз состояния его здоровья. Однако в настоящее время медицинская помощь украинскому политзаключенному не была предоставлена.

В связи с нарушением прав украинских политзаключенных омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с призывом немедленно обеспечить проведение диагностику состояния здоровья граждан Украины, а также призвала международных правозащитников повлиять на Россию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183131
 
 
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В очередь,сукины дети.Депутат-три дня тест-найти не мог.
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в рашке требовать...все равно что воробьям дули давать...бесполезное занятие
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Сидільцям лише на чефір розраховувати.
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