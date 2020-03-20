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 От гриппа и пневмонии в Украине в январе умерли 621 человек, - Госстат

Всего от заболевания органов дыхания скончались 1203 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики.

Всего, по ее данным, в январе заболевания органов дыхания стали причиной смерти 1203 чел.

При этом от туберкулеза в январе умерли 309 чел., от заболевания, вызванного ВИЧ, - 295.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 7040 чел.

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Как сообщалось, количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом – до 6101. В частности, было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 – от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

Также на Цензор.НЕТ: МИД подтвердил информацию о смерти второй украинки от коронавируса в Италии

В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Всего в 2018 году в Украине было зарегистрировано 587665 случаев смерти.

По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, в том числе от гриппа умерли 12 детей до 17 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3183129
 
 
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Ну як не було - то вже й не треба.
64 людини, 620 людей, 6200 людей...
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Никто и не заметил.А статистика смертей на пожарах,на воде.
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Да. И вот тут возникает резонный вопрос. По 160 человек в неделю -- и сколько там на самом деле было от COVI, проверить на который никто и не пытался или не мог?
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Есть подозрение, что как раз от короны и померли, но тестов не было, потому списали всё на пневмонию и грипп, как раньше в Совке всё списывали на инфаркт.
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медицина и образование всегда финансировалось по остаточному принципу...Это ж е не менты, депутаты. судьи, прокуроры, нафтогаз...и прочие упыри чиновники.
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Тільки треба обов'язково додати що на наявність коронавірусу цих нещасних ніхто не перевіряв тому що не було чим! Замість того щоб купляти системи для тестів ЗЕбанда продавала стратегічні запаси медичних масок тоннами і не тільки їх!!!
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Ось така сумна статистика. І це без панік і надзвичайних станів. Воно то, канєшно, краще перебдіти. Але з розумом і відповідальністю ставитись до запобіжних заходів.
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Телеканал ICTV снова попал в конфуз во время очередного видеобращения президента Украины Владимира Зеленского к народу. Во время трансляции на экране появился титр х/ф "Сумасшедший дом".
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https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/20/9065825029685518265173683587181162637819904n.jpg
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Разве это конфуз?!
Это просто ПИАР!!!

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Дуже виразно...Хоч,хтось,ще здатен на добрий гумор От гриппа и пневмонии в Украине в январе умерли 621 человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 8402
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А скока людей погибло от алкоголя и передоза?От последствий курения,диабета и других хронических заболеваний Сколько людей умерло по возрастам?
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сухие цифры....Тест анализов не было, да и реально маловато....Вот и такой результат.
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А можно данные в динамике за 10 лет а то так неинформативно
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Така кількість померлих доводить те, що Україна нічого не протиставляє короновірусу.
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Самі знаїмо що запущений турборежим Знищення От гриппа и пневмонии в Украине в январе умерли 621 человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 9192
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