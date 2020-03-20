 От гриппа и пневмонии в Украине в январе умер 621 человек, - Госстат

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики.

Всего, по ее данным, в январе заболевания органов дыхания стали причиной смерти 1203 чел.

При этом от туберкулеза в январе умерли 309 чел., от заболевания, вызванного ВИЧ, - 295.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 7040 чел.

Читайте на Цензор.НЕТ: На оккупированной территории Донетчины от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

Как сообщалось, количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом – до 6101. В частности, было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 – от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

Также на Цензор.НЕТ: МИД подтвердил информацию о смерти второй украинки от коронавируса в Италии

В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Всего в 2018 году в Украине было зарегистрировано 587665 случаев смерти.

По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, в том числе от гриппа умерли 12 детей до 17 лет.