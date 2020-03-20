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Все про:грипп (485) смерть (6540) Госстат (170)

 От гриппа и пневмонии в Украине в январе умер 621 человек, - Госстат

Всего от заболевания органов дыхания скончались 1203 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики.

Всего, по ее данным, в январе заболевания органов дыхания стали причиной смерти 1203 чел.

При этом от туберкулеза в январе умерли 309 чел., от заболевания, вызванного ВИЧ, - 295.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 7040 чел.

Читайте на Цензор.НЕТ: На оккупированной территории Донетчины от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

Как сообщалось, количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом – до 6101. В частности, было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 – от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

Также на Цензор.НЕТ: МИД подтвердил информацию о смерти второй украинки от коронавируса в Италии

В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Всего в 2018 году в Украине было зарегистрировано 587665 случаев смерти.

По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, в том числе от гриппа умерли 12 детей до 17 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3183129
 
 
 Топ комментарии
 
І ніякого карантину не було... От гриппа и пневмонии в Украине в январе умерли 621 человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 5682
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Да. И вот тут возникает резонный вопрос. По 160 человек в неделю -- и сколько там на самом деле было от COVI, проверить на который никто и не пытался или не мог?
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Телеканал ICTV снова попал в конфуз во время очередного видеобращения президента Украины Владимира Зеленского к народу. Во время трансляции на экране появился титр х/ф "Сумасшедший дом".
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Ну як не було - то вже й не треба.
64 людини, 620 людей, 6200 людей...
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Никто и не заметил.А статистика смертей на пожарах,на воде.
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Як то кажуть - легко рахувати коли хтось інший буде родичей сповіщати. Ага?
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Да. И вот тут возникает резонный вопрос. По 160 человек в неделю -- и сколько там на самом деле было от COVI, проверить на который никто и не пытался или не мог?
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Что и требовалось доказать. Зебилятко отвлекухи лепит от того что он натворил в экономике и в Минске. мол вы понимаете. мы сделали все что могли, но если бабушка сказала дефолт то другого пути нет. И европа жаловалась что кацапы фейков навкидали про этот корововирус. Развели истерию.
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дело в том, что грипп и прочие заболевания дыхания, кроме коронавируса. можно вылечить за деньги, вот когда наличие денег не гарантирует выздоровление, начинается паника.
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Aldar Vit 47 хвилин тому

"Пока власти уговаривают вас соблюдать карантин и пугают вас штрафами, я лучше расскажу вам, что будет происходить в реальности, если вы не будете соблюдать карантин. Возможно, это подействует лучше уговоров и угроз штрафов. Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь. Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины. Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких. Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести. "Лёгким" даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры. Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним "тяжёлым", умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток "средних" перейдёт в разряд "тяжёлых". Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на "лёгких", у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им. В случае с коронавирусом, в разряд "тяжёлых" будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение.
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ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ИМЕННО ВЫ:
1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.
2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в месседжерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила ("никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно") снова и снова.
3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.
4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места (абсолютно необходимого, надеюсь), не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом. Предлагаю распространить этот текст в местных группах а то до нашего населения не доходит.

P.S.Информация размещена с целью формирования серьезного отношения к карантину! Поскольку, если будет масовое заражение, то картина может быть именно такая, как описана выше."

Автор тексту не я. Але повністю з ним згідний. Бо вчора подивився відео офіційного іранського каналу на фейсбуці, де люди мруть прямо на вулиці, на остановках, біля своїх машин, і які зовсім не старі (навіть деякі підлітки). Це дуже страшно. Також є офіційні дані в світі, які оновлюються https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Ты мог и не писать эту простыню. достатночно было написать "я зебил" мы бы все поняли ...
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Есть подозрение, что как раз от короны и померли, но тестов не было, потому списали всё на пневмонию и грипп, как раньше в Совке всё списывали на инфаркт.
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медицина и образование всегда финансировалось по остаточному принципу...Это ж е не менты, депутаты. судьи, прокуроры, нафтогаз...и прочие упыри чиновники.
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Тільки треба обов'язково додати що на наявність коронавірусу цих нещасних ніхто не перевіряв тому що не було чим! Замість того щоб купляти системи для тестів ЗЕбанда продавала стратегічні запаси медичних масок тоннами і не тільки їх!!!
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Если у них был коронавирус.. то всё .. их окружение должно быть заражено.. включая врачей которые им оказывали.. тогда помощь
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Ось така сумна статистика. І це без панік і надзвичайних станів. Воно то, канєшно, краще перебдіти. Але з розумом і відповідальністю ставитись до запобіжних заходів.
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Телеканал ICTV снова попал в конфуз во время очередного видеобращения президента Украины Владимира Зеленского к народу. Во время трансляции на экране появился титр х/ф "Сумасшедший дом".
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https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/20/9065825029685518265173683587181162637819904n.jpg
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Разве это конфуз?!
Это просто ПИАР!!!

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Дуже виразно...Хоч,хтось,ще здатен на добрий гумор От гриппа и пневмонии в Украине в январе умерли 621 человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 8402
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получается.. Сумасшедший убил Эрику?
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А скока людей погибло от алкоголя и передоза?От последствий курения,диабета и других хронических заболеваний Сколько людей умерло по возрастам?
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сухие цифры....Тест анализов не было, да и реально маловато....Вот и такой результат.
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А можно данные в динамике за 10 лет а то так неинформативно
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А це точна інформація? Хочу використати у своїх бюджетних установах.
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Така кількість померлих доводить те, що Україна нічого не протиставляє короновірусу.
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Самі знаїмо що запущений турборежим Знищення От гриппа и пневмонии в Украине в январе умерли 621 человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 9192
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Там свиной грипп, а тут человечий, более едкий.
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не скрепно скорбим по лугандонцам ?
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В Січні ще не було по Європі коронавірусу.Значить і в нас його не було.
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Меркава Так в Європі ще майже не було ніякого короновірусу.То звідки він би тут взявся?
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Меркава Наші в китаї працюють а не вештаються так часто.Та й тоді тільки в Китаї епідемія ще не була на максимальному рівні.
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В вас - це в кого? Якщо кажуть, шо він з минулого року гуляє і до цього часу нікого не перевіряли, а у вас - з Європи.
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Может, надо данные по 18-му году по месяцам раскидать, чтобы понять, когда вспышки были, какие цифры в этот период, а потом уже сравнивать с 20-м.
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Так, я не зрозумів? Є в нас пандемія чи немає? І чому тоді така срака з транспортом, і магазинами?
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Всем понятно почему статистику по смертности от пневмонии за 2020 не публикуют? Вон кацапы прямо говорят, у нас короновируса нету, просто от пневмонии почемуто умерло на 37% больше чем в прошлом году. Чистой воды совападение. А наши не считают важным собрать статистику, не то чтобы это были какие-то критически важные данные во время эпидамии. Верните Супрун, клоуны, сдохните же сами.
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Понятно, там все в рамках среднестатистических данных по прошлым годам. +-
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В Україні епідемія туберкульозу СНІДу, венеричних хвороб. Проте влада ніякий карантин не запроваджує, а навпаки закриває туб та вендиспансери щоб хворі розгулювали по вулицях та їздили в громадському транспорті та поширювали хворобу. Щороку в Україні на грип хворіють мільйони, а тисячі помирають від ускладнень. Але влада ніякого карантину не запроваджує. Зате, через коронавіру, який є лише різновидом грипу, а смертність від якого також не є вищою від грипу, карантин запровадили. Все це призведе до повного економічного колапсу України.
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"який є лише різновидом грипу" - а якого грипу?
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в Украине ЕЖЕДНЕВНО умирает 1,5-2 тысячи человек и без всяких пандемий
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Теж вірно - пару тисяч туди-сюди не має значення. Ага кацапе?
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Сейчас всех будут записывать в ваших от вируса с короной и мы переносим Италию.
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вся правда конечно только на этом сайте
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
одна только малость - данные в воз предоставляют гос службы стран От гриппа и пневмонии в Украине в январе умер 621 человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 205
всем позитива и ежедневно прослушивать незабвенный клип группы рабфак ЗАБЕЙ От гриппа и пневмонии в Украине в январе умер 621 человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 9644
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Й Испании от коронавируса скончались уже два спортивных журналиста
В Испании из-за вируса Covid-19 скончались два спортивных журналиста, сообщает *********.com.

59-летний Хосе Мария Кандела жил один после развода, и когда вчера его сын попытался дозвониться отцу, то тот не брал трубку. Утром пожарные нашли тело Кандела в его доме без признаков жизни. Позже стало известно, что причиной его смерти стал коронавирус.

Еще одной жертвой коронавируса стал 78-летний Томас Диас-Вальдес - нереальный директор Motorpoint Networks Editores и репортер AS, проработавший в издании 30 лет
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в испании шутят - по улицам ходить безопасней голым так как вирус с короной и цепляется за одежду От гриппа и пневмонии в Украине в январе умер 621 человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 7221
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Охренеть... Я вообще в шоке от официальных цифр например погибших в ДТП,или от алкоголя...А что будет с этим новым вирусом,если его эффективно не остановят??
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Наверное все таки с этой коронавирусой не просто так борятся. Мало информации. Конечно, может это просто всемирная паника. Испанка была посмертельней. А тут сожно было бы изолировать только людей после 60-ти, т.е. пенсионеров. Или что-то с ним непонятно. Дп и с мировой экономикой непонятно. Что, трудно наштамповать аппаратов вентиляции лёгких или уже везде как в Украине - одни криворуки остались?
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Да у нас каждый год от пневмонии сотни людей дохнут. Хреновая у нас медицина. Обычно никто не знает о статистике и все норм. А сейчас решили пропиариться...
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Що, в нас вже тоді хтось проводив тести на коронавірус?
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А все про карина вирус переживают... В Украине люди дохли, дохнут и будут дохнуть. Всем пофик. Нафик делать вид, что это не так?
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Від цього карантину й інші віруси трішки пропадуть.
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