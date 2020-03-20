 От гриппа и пневмонии в Украине в январе умер 621 человек, - Госстат

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики.
Всего, по ее данным, в январе заболевания органов дыхания стали причиной смерти 1203 чел.
При этом от туберкулеза в январе умерли 309 чел., от заболевания, вызванного ВИЧ, - 295.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти 7040 чел.
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Как сообщалось, количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом – до 6101. В частности, было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 – от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.
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В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Всего в 2018 году в Украине было зарегистрировано 587665 случаев смерти.
По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, в том числе от гриппа умерли 12 детей до 17 лет.
64 людини, 620 людей, 6200 людей...
"Пока власти уговаривают вас соблюдать карантин и пугают вас штрафами, я лучше расскажу вам, что будет происходить в реальности, если вы не будете соблюдать карантин. Возможно, это подействует лучше уговоров и угроз штрафов. Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь. Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины. Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких. Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести. "Лёгким" даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры. Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним "тяжёлым", умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток "средних" перейдёт в разряд "тяжёлых". Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на "лёгких", у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им. В случае с коронавирусом, в разряд "тяжёлых" будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение.
1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.
2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в месседжерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила ("никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно") снова и снова.
3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.
4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места (абсолютно необходимого, надеюсь), не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом. Предлагаю распространить этот текст в местных группах а то до нашего населения не доходит.
P.S.Информация размещена с целью формирования серьезного отношения к карантину! Поскольку, если будет масовое заражение, то картина может быть именно такая, как описана выше."
Автор тексту не я. Але повністю з ним згідний. Бо вчора подивився відео офіційного іранського каналу на фейсбуці, де люди мруть прямо на вулиці, на остановках, біля своїх машин, і які зовсім не старі (навіть деякі підлітки). Це дуже страшно. Також є офіційні дані в світі, які оновлюються https://www.worldometers.info/coronavirus/
Это просто ПИАР!!!
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
одна только малость - данные в воз предоставляют гос службы стран
всем позитива и ежедневно прослушивать незабвенный клип группы рабфак ЗАБЕЙ
В Испании из-за вируса Covid-19 скончались два спортивных журналиста, сообщает *********.com.
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