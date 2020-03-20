 Если ТКГ и встретится, то только онлайн, - Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Какие переговоры? Вы что?! Все переговоры свернуты физически. Я вчера разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Венгрии, и мы договорились, что запланированное на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии мы проведем в режиме телеконференции в ту же дату, потому что жизнь не останавливается, нужно работать, нужно двигаться вперед. По "Минску" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки", - сказал Кулеба.

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Он отметил: "Если заседание ТКГ состоится, то в режиме видеоконференции".

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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