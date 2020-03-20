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 Политика Украины
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Все про:карантин (619) минские соглашения (2798) Кулеба Дмитрий (312) Трехсторонняя контактная группа (199) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Если ТКГ и встретится, то только онлайн, - Кулеба

Пандемия коронавируса поставила под угрозу проведение заседания Трехсторонней контактной группы, на котором должны были подписать документы о создании Консультативного совета.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Какие переговоры? Вы что?! Все переговоры свернуты физически. Я вчера разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Венгрии, и мы договорились, что запланированное на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии мы проведем в режиме телеконференции в ту же дату, потому что жизнь не останавливается, нужно работать, нужно двигаться вперед. По "Минску" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки", - сказал Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Был уверен, что это фейк, но опешил, когда узнал, что документ реальный, - "слуга народа" Лерос о подписанных Ермаком договоренностях в Минске

Он отметил: "Если заседание ТКГ состоится, то в режиме видеоконференции".

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский уволил с должности внештатного советника "слугу народа" Лероса, раскритиковавшего подписанные Ермаком договоренности в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3183126
 
 
 Топ комментарии
 
Кулеба, а вы, как министр иностранных дел, чувствуете и своё собственное предательство Украины перед подписанием документов о т.н. Консультативном совете? Готовы уже вести прямые переговоры с "министрами иностранных дел" "ДНР" и "ЛНР"?
Ведь именно так и будет если не в апреле, то в мае этого года.
Только, помните, предателей вешают.
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Ермак и в режиме видеоконференции сольет Украину с благословения бубочки. Для подонков это не проблема.
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Тобто наразі щось підписати - зась? Если ТКГ и встретится, то только онлайн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6834
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такой шанс похерить минские соглашения
и ни одна собака де докапается, даже макрон
форсмажор чистой воды
посылайте рашку нахер!
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Для чего похерить Минские соглашения? Может достаточно похерить всякие формулы, с которыми Порошенко всех посылал?
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их вообще то на год подписывали
потом петя продлил на год
потом вова
нахера продолжать жрать кактус?
тем более стреляют в нашу сторону каждый день
и бойцов убивают
несмотря на то что мы этим ******* настречу пошли
и отвели войска еще и мост построили
их куда не целуй везде срака будет
это же расияни
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Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
Санкции продлены из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики.
Дата 19.12.2019
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-51740446
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Кулеба, а вы, как министр иностранных дел, чувствуете и своё собственное предательство Украины перед подписанием документов о т.н. Консультативном совете? Готовы уже вести прямые переговоры с "министрами иностранных дел" "ДНР" и "ЛНР"?
Ведь именно так и будет если не в апреле, то в мае этого года.
Только, помните, предателей вешают.
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Ермак и в режиме видеоконференции сольет Украину с благословения бубочки. Для подонков это не проблема.
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Зеленые гниды таки гнут свое. Это уже гос. измена
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Пандемія коронавірусу не ставить під загрозу зрив договірняків з сєпарами і х...лом, а дає шанс ще раз добре подумати ЗЄшоблі що воно робить і які можуть бути наслідки. Видно у Кулєби обмовка за Фрейдом вийшла - прямо таки аж «загроза зриву».
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Интересно, если массовые мероприятия запрещены, то как будут выглядеть с улицы в каждом окне домов по всей Украине прикреплённые две красные ленточки крест накрест, а за ними зелёная галочка?
Думай, хоть сейчас...
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Кулеба та інші сепари продадуть Україну онлайн.
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І що? Як би ви не маніпулювали, а це визнання війни "громадянською". Це виведення кацапів з під санкцій. Ви не колоборанти, ви вороги
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заседание ТКГ состоится, но в бердычевской зоне: ермак, зеленский, портнов и их братушки из лугандона будут заседать пожизненно с конфискацией.
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