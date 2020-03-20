 Если ТКГ и встретится, то только онлайн, - Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Какие переговоры? Вы что?! Все переговоры свернуты физически. Я вчера разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Венгрии, и мы договорились, что запланированное на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии мы проведем в режиме телеконференции в ту же дату, потому что жизнь не останавливается, нужно работать, нужно двигаться вперед. По "Минску" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки", - сказал Кулеба.
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Он отметил: "Если заседание ТКГ состоится, то в режиме видеоконференции".
Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
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и ни одна собака де докапается, даже макрон
форсмажор чистой воды
посылайте рашку нахер!
потом петя продлил на год
потом вова
нахера продолжать жрать кактус?
тем более стреляют в нашу сторону каждый день
и бойцов убивают
несмотря на то что мы этим ******* настречу пошли
и отвели войска еще и мост построили
их куда не целуй везде срака будет
это же расияни
Санкции продлены из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики.
Дата 19.12.2019
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-51740446
Ведь именно так и будет если не в апреле, то в мае этого года.
Только, помните, предателей вешают.
Думай, хоть сейчас...