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 Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса

Две главных святыни ислама, Заповедная мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине закрыты из-за пандемии коронавируса COVID-19. Власти Саудовской Аравии запретили молитвы во всех мечетях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Al Arabia.

О закрытии мечетей объявил официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар.

"Органы власти, службы безопасности и здравоохранения решили прекратить присутствие людей и молитву во внешних дворах Большой мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине, начиная с пятницы 20 марта, в рамках мер предосторожности и предотвращения распространение коронавируса", - сказано в его заявлении.

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По последним данным, в Саудовской Аравии COVID-19 заболели 274 человека. Королевство полностью закрыло свои внешние границы для всех иностранцев, в том числе паломников, намеревавшихся совершить умру – малое паломничество, которое возможно не только в месяц хаджа.

Большинство мечетей по всему миру закрыты из-за угрозы распространения вируса нового типа. Некоторые мусульмане выходят на молитвы рядом со своими домами или рядом с закрытыми мечетями.

Также на Цензор.НЕТ: Правительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000

Источник: https://censor.net.ua/n3183122
 
 
 Топ комментарии
 
Вот те на. А "на всё воля Аллаха" уже не работает? Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2358
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А как же побитие шайтана камнями в полдень? Что он теперь непобитым ходить будет?
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Вот те на. А "на всё воля Аллаха" уже не работает? Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2358
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Так же как и "на всё воля божья". Только Усику не говори, бо осерчает.
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это так и работает, воля на все, в том числе и на это.
Любая религия дает гарантию только на то, что после смерти, а все что до этого - кувыркайтесь сами.
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А как же побитие шайтана камнями в полдень? Что он теперь непобитым ходить будет?
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Там побиття трьох стін, що начебто символізують Шайтана. Якби там з'явився власною персоною навіть не Шайтан, а якийсь джинн, іфріт або марід - почалося б не побиття каменями, а масова діарея цеглою
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Схоже, Ви докопалися до того, звідки бедуїни в пустелі роздобули каміння для першого побиття шайтана. Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9272 Я б на Вашому місці за докторську дисертацію сів би. (с)
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Там такі давки були з смертями, що і коронавірус не потрібен.
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а пожары в палатках! там же ваще десятками и сотнями каждый год..
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Рекорд в 2015
24 сентября 2015 в Мекке произошла давка с многотысячными жертвами[8][9][10][11][12]. Точное их количество саудовские официальные власти и различные СМИ называли разное[13]. Сообщалось о более чем 2400 человек[14].
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Зато Московський патріархат працює на повну котушку.
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Щоб правовірних не лякати, не сказали "за 14 століть такого не було"
(бо іслам існує 1410 років)
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Вот дураки! Прям как наши власти, по глупости метро позакрывали. Совсем сдурели со своей паникой.
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А свого часу АТЕЇСТИ в Києві, провели демонстрацію 1 Мая 1986 року, через ПЯТЬ днів після теплового ядерного вибуху на Чернобильській Атомній станції, з викидом СОТЕНЬ ТОНН радіоактивних матеріалів, і зараження повітря радіонуклідами.
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