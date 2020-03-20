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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11884) карантин (619) Кернес (1174) Метрополитен (694) транспорт (1365) Харьков (4626) Шмыгаль Денис (128) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс

Мэр Харькова Геннадий Кернес просит открыть метрополитен, который из-за карантина в Украине был закрыт решением правительства.

Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

В обращении Кернеса к премьеру Денису Шмыгалю говорится, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50% общего объема пассажирских перевозок в городе. При этом за последние три дня в Харькове карантинные ограничения на наземном транспорте привели к протестам и блокированию транспортных магистралей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, Кернес утверждает, что в городе транспортный коллапс из-за того, что водители отказываются от выхода на работу после наложенных штрафов за перевозку более 10 пассажиров. В связи с этим он просит пересмотреть решение Кабмина и восстановить работу метрополитена.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в документе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183120
 
 
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Дивимося на Європу та Америку - там метро працює... Це не значить, що мені Гепа подобається (він має сидіти), але він правий тут!
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Ну звісно, для кацапського бидла Гепа правий. Як і для 73% ЗЕбілів в країні все добре.
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Хіба це не зебіли вирішили метро закрити? От ніде в Європі не закрили, а в Україні закрили...
І причому тут кацапи? Просять відкрити метро і Бутусов, і Рахманін, і Геращенко, і ще ціла купа різного народу
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Бутусов, той хто створив кацапомовний сайт і косить під патріота? Такого не буває. Спочатку мова, не можна розмовляти на "языку врага".
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Рахманін, як на мене, - НАЙРОЗУМНІШИЙ депутат у нинішній Раді. Говорить українською.

Просте питання: де ще в Європі чи Америці повністю закрили метро???
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Європа, з географії яка оцінка в школі була?
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Європа? Ну спробуйте потрапити у Європу в найближчі 2 роки, там вам пояснять, шо ви нічим не відрізняєтесь від африканців, азіатів та арабів.
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Новодворская тоже была кацапомовная. Но она стоила больше 1000 упоротых "патриотов" говорящих на мове.
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я думаю, этот "патриот" из лахтинского тролльчатника. на мой вопрос про министра такие ответить не способны.
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Кернесяку на гилляку! Колясочник недострелянный.
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Город за городом вводят чрезвычайное положение. Скоро не то что метро, скоро как в Китае из дому можно будет выйти по пропуску 2 раза в неделю. О чем это ты Адольфович.. Какое метро...
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Назвіть хоч одне місто Європи чи Америки (крім Києва, Харкова та Дніпра), де повністю закрили метро?
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А при чому тут метро? Якщо людина має обгрунтувати у письмовій формі коли і для чого вона виходить на вулицю і це перевірять. Якщо дозволять, можливо скористатися і метро і там буде мінімум пасажирів.
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Ну то хай так і роблять, але метро закривати НЕ МОЖНА! Ти в курсі, що станції метро - це і бомбосховища? А якщо москалі вирішать скористуватися бардаком і вдарити??
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Москалі зараз самі у бомбосховищах.
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Вони готуються до рехверендуму і 9 мая...
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Ця харківська гнида завжди була проти центральної влади. Сьогодні метро їм відновити, а завтра ХНР?
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Гепа і нинішня центральна влада одне одного варті!
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А мы украинцы с другой планеты тогда?
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Кацапы, а кося под украинцев, вы себя умными хотите выставить? Шото плохо у вас получается.
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Да, я Iron Nemo и что? Правда одна на всей земле.
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Та ні пейсатий!.. Тепер крутись як хочеш, бо інакше твій ЗЕплеменник повісить на тебе смерті людей тай ще притягне до кримінальної відповідальності. А ЗЕпейс ще та "крута" бубочка...
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Или ответишь за бабло, что сгорит на рекламе в вагонах метро
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а Кличко не просит....
Кличко говорит - слушаюсь и повинуюсь мой зеленый Карлик....
Вот начинаю думать, что сепар Кернес больше беспокоится о гражданах, чем "патриот" Кличко..
и достоинства у него больше...

Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 355
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Соевые, обратите внимание на это шедевр.
Это же ваш диагноз))))))))
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...это еще один твой диагноз? Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 1157 Бедняга, и куда только смотрит твой семейный ветеринар Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 7791
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Так а хіба Кличко не соєвий? Щось у тебе з причинно-наслідковими зв'язками трабли...
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Так ты почитай тут, соевые витальку уже в зекоманду записала)))
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Кепа печется о гешефте в метро, а забота о народе прикрытие как всегда.
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Весільний світлинописець Шмігаль vs Стріляний Вовк, Геннадій Адольфович Кернес.
Аж цікаво.
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голосовавшие за квартального дурачка должны страдать. зачем им роскошь подземного транспорта если есть переполненные маршрутки?!
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А Киев,типа обойдется? Нет уж,чертов инвалид-если зеленый трэш,то для всех.
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...чувак, можешь сделать классный гешефт - на коляске народ развозить за бабло Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 9848
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Правильно, пусть Зеленский на своём кортеже возит

https://bigkiev.com.ua/hot-u-kogo-to-karantin-stolichnye-marshrutchiki-ne-vyshli-na-rabotu/

Столичные маршрутчики не вышли на работу


Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс - Цензор.НЕТ 8308
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Зато педалика имбецила все устраивает. Ему пообещали должность оставить, он и старается выслужиться, чмо. А киевляне ему пох.
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А скільки люди готові потерпіти? Чи це такий вид дозвілля, познущатись із тих, хто має працювати і подивитись до чого це призведе? Перші випадки розбитих вікон в маршрутках нічого не нагадають? Чи то історія погромів не вчить?
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Кернесу больше коллапс из трупов по душе?
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Хернесу треба просить жукова і ***** ,а шмагаль харків не звільняв.
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Логично было бы отменить бесплатный проезд пенсам и прочим льготникам. Транспорт бы разгрузился.
Но нет, тогда же пенсы за Гепу голосовать не будут, низя. Надо метро открывать.
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Пропоную таке на період карантину:
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...
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Потрібно запустити метро, просто деякі зупинки пропускати, тоді буде менше народу.
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
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В Минске не то что метро работает. там ещё и чемпионат по футболу проводится. и по проценту выздоровевших Беларусь чуть ли не в лидерах.
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