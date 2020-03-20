 Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс

Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
В обращении Кернеса к премьеру Денису Шмыгалю говорится, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50% общего объема пассажирских перевозок в городе. При этом за последние три дня в Харькове карантинные ограничения на наземном транспорте привели к протестам и блокированию транспортных магистралей.
Кроме того, Кернес утверждает, что в городе транспортный коллапс из-за того, что водители отказываются от выхода на работу после наложенных штрафов за перевозку более 10 пассажиров. В связи с этим он просит пересмотреть решение Кабмина и восстановить работу метрополитена.
"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в документе.
І причому тут кацапи? Просять відкрити метро і Бутусов, і Рахманін, і Геращенко, і ще ціла купа різного народу
Просте питання: де ще в Європі чи Америці повністю закрили метро???
Кличко говорит - слушаюсь и повинуюсь мой зеленый Карлик....
Вот начинаю думать, что сепар Кернес больше беспокоится о гражданах, чем "патриот" Кличко..
и достоинства у него больше...
Это же ваш диагноз))))))))
Весільний світлинописець Шмігаль vs Стріляний Вовк, Геннадій Адольфович Кернес.
Аж цікаво.
https://bigkiev.com.ua/hot-u-kogo-to-karantin-stolichnye-marshrutchiki-ne-vyshli-na-rabotu/
Столичные маршрутчики не вышли на работу
Но нет, тогда же пенсы за Гепу голосовать не будут, низя. Надо метро открывать.
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.