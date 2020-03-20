 Заражение нардепа Шахова коронавирусом никак не повлияет на работу Рады, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет", - заявил он.

Спикер парламента заверил, что несмотря на карантин, Верховная Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.

"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное - уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать - столько и буду пребывать на рабочем месте", - добавил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Позже стало известно, что жена заболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова от группы "Доверие" также подхватила вирус.

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