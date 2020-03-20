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 Политика Украины
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Все про:ВР (24616) карантин (619) Разумков Дмитрий (433) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Заражение нардепа Шахова коронавирусом никак не повлияет на работу Рады, - Разумков

Несмотря на то, что народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусом COVID-19, Верховная Рада не будет закрываться на карантин и продолжит свою работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет", - заявил он.

Спикер парламента заверил, что несмотря на карантин, Верховная Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.

"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное - уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать - столько и буду пребывать на рабочем месте", - добавил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Позже стало известно, что жена заболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова от группы "Доверие" также подхватила вирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3183119
 
 
 Топ комментарии
 
нарид будут штрафовать, а сами на карантин уходить не собираются да?
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Дійсно, що короновірус не впливає на Разумкова із СН та їхнім однодумцям від ОПЗЖ, бо вони самі є токсичним вірусом.
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Ще земельний кодекс, здача Донбасу і Криму, обмеження Української мови, антиліберальні закони. Який карантин - конверти треба відпрацьовувати.
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нарид будут штрафовать, а сами на карантин уходить не собираются да?
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угу... призывы то для быдла... оне - небожители Заражение нардепа Шахова коронавирусом никак не повлияет на работу Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2398
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запретить ездить в транспорте более 10 человек и устроить колапсы в городах, но требовать собираться в одном помещении 450 депутатам + 500 работников ВР... только для того чтобы проталкивать указания КРЕМЛЯ....
вислюк оманський и розумков не скрывают своих замыслов
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Много мы понимаем: у них свой вирус, особенный - «гэлитный», для высших слоев клоунской аристократии. Им можно. Рабам - нельзя
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Верховній Зраді лише на користь Один За Жопповський звіздюк буде менше терендіти.
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Ты шо, без маски?
Пэтя же два самолёта привез, а тебе не дал? Вот казел)))))
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Не завидуй, ущербное - мало проживешь в стрессе
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Я горжусь пятым президентом!!!
Я не завидую, ты шо!!!!
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Для них зараз ідеальний час, для того, щоб швидко та малопомітно продати Україну путлеру.
Закриті засідання Зради, на які "через карантин" не будуть пускати навіть пресу з телебаченням. Про те, що вони там наприймають, ми дізнаємось лише через кілька місяців, коли на територію України буде юридично оформлене право власності кремля, а вулицями Харкова, Одеси, Дніпра, Києва будуть роз'їзжати "Армати" з "Іскандерами".
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Ясна справа - встановлюють перепонидя людей, щоб приймати потрібні їм закони.
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Массовые мероприятия вообще то запрещенны.
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Если доказать что они «мероприятия» и носят «массовый характер»
Толпы и стада плебса 73% -ного на остановках по пути на работу и обратно: это массовое мероприятие?
А военный смотр в гарнизонах? А развод на службу в райотделах и воинских частях? А собрания в актовых залах?
Какой зэ-лохторат, такие и разумковы, такие и законы и вот такие последствия...
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Як мавпи тиснули за наказом Бєні і ко кнопки, так і тиснутимуть надалі...
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Так, может, в стране не так все и плохо, если КТО -ТО еще "РАБОТАЕТ" ради и во благо своего народа?
КАРАНТИН - ТАК КАРАНТИН!! ВСЕ - по домам!
Никаких законов за спинами людей НЕ ПРИНИМАТЬ!
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И зарплату им не выплачивать и рабочий/ пенсионный стаж не засчитывать
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Дійсно, що короновірус не впливає на Разумкова із СН та їхнім однодумцям від ОПЗЖ, бо вони самі є токсичним вірусом.
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У а что разве просто так шута на главный пост поставил беня?землицу надо продать
Знай чужинець тут господарь укгаинець!
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Ще земельний кодекс, здача Донбасу і Криму, обмеження Української мови, антиліберальні закони. Який карантин - конверти треба відпрацьовувати.
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Огромная просьба к руководству страны , СМИ и т.д. прекратить все новости страны начинать с разговоров о Шахове. Предлагаю о нем замолчать полностью ( для него судя по всему это было бы хуже повторного заражения с "родственницей" ). Ну разве что если нужно будет опубликовать некролог, или заявление от Авакова, что некто Шахов арестован за грубейшее нарушение карантина и попытки заразить все ветви государственной власти во время пандемии, войны и экономического кризиса, приговор приведен в исполнение)
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С каких это пор злодей беглый олигарх и губернатор малороссии со своим цирком шапито вдруг внезапно «руководство страны»?!
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Заражение нардепа Шахова коронавирусом никак не повлияет на работу Рады (Віруси проти паразитів малоефективні) Заражение нардепа Шахова коронавирусом никак не повлияет на работу Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 5369
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Покажи лохам голосилку, где у зеублюдка уже 17%)моя зебильная знакомая прям нажралась с горя....
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Конечно не повлияет. Как ни черта толкового не делали,так и не будут делать.
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Сподіваюсь, вони здохнуть першими.
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А если обработать раду дустом, повлияет?
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таргани виживають,але стають блондинами, й починають дустом харчуватися...
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Не говори "Гоп", пока не сдал анализы в Евролабе...
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Ая яяй..какая потеря. впрочем как и от всех вас слуг уродов, полезных идиотов. как же тепереь шахтёры без страдальщика Шахова?!
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Поработайте,чтобы потом 2 месяца не работать. просто некому будет работать.
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Боятся депутаты без зарплаты остаться, а народ по домам разогнали .
Так пусть тоже сидят по домам вместе с народом
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Звикли,що Закон неписаний, том й лякають вірус...,чим можуть
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На це,вся,надія!!! Давай далі,жгі разумков(чи Недоумков)
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Тоесть на вас, ка и на тараканов ничего не влияет?
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Більш зачмиреного в світі невідшукати...
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А шо они в той раде вообще делают? Если все новости о масках да о тех. кто вдруг вспомнил "О Родине"? ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЙ работы, которая якобы ведется в Зраде?

Вот бы кто ее закрыл на большой замОк на пару месяцев)))
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Точно. Депутаты и раньше не работали.
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Разумков:
"Какой в жо..у коронавирус?! Нам ЗЕМЛЮ надо срочно ПРОДАТЬ!!!"

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черт...нету смайлика - дули) Большоооой тако ДУЛИ.
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Допмогу на боротьбу з коронавірусом в олігархів клянчили - тепер кнопкодави мають їх відпрацьовувати в турборежимі, ніяких карантинів.
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Умный пример - заразителен. Я тоже буду работать
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Принятие важных решений,во время пандемии-хуже мародерства.
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