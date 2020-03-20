 Украина не будет ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции на время карантина, - замминистра Качка

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Относительно мяса птицы, зерна, растительного масла и других товаров, в которых Украина является лидером экспорта в мире, такой запрет вводиться не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал он.
Он отметил, что в выступлении президента от 16 марта действительно прозвучал тезис о необходимости запретить экспорт основных товаров, однако этот тезис имел гуманитарный характер и касался наличия основных продуктов на полках супермаркетов.
При этом Качка подчеркнул, что вопросы наличия этих продуктов на внутренних рынках министерство будет решать через диалог с производителями и ритейлерами.
"Мы видим, что все основные производители наоборот готовы усиливать доставку к местам реализации продукции, чтобы избежать какого-либо дефицита", - сказал он.
"С другой стороны, мы анализировали товары, нехватка которых возможна на внутреннем рынке - это хлеб, гречка и сало. Эти продукты в принципе не экспортируются и нет смысла вводить запрет, так как они рассчитаны на внутреннее потребление", - добавил Качка.
Зелені прямо як Ленін-Сталін-Керенський - женуть фашистам харчі вагонами.
Сегодня в украинских супермаркетах (лично видел, в АТБ, скуплялся) и офуел, цена на зерно на 7 % выше, чем вчера.
В кацапии,особенно в Москве на съестное любое зерно цена в 2 раза дороже, чем в Украине и сразу после отмены кацапами санкций в Украине гречка стала 33 гр. с копейками вместо позавчерашних 26 гр. до отмены кацапами санкций. Видимо чистая случайность.
Вот, значит, для чего всех свозят со всего мира((((((((((((