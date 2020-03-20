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 Политика Украины
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Все про:запрет (1392) зерно (293) мясо (174) продукты (1351) сельское хозяйство (247) экспорт (597) Качка (20) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (18)

 Украина не будет ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции на время карантина, - замминистра Качка

Кабинет министров на время карантина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других товаров, по поставкам которых Украина является лидером.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно мяса птицы, зерна, растительного масла и других товаров, в которых Украина является лидером экспорта в мире, такой запрет вводиться не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

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Он отметил, что в выступлении президента от 16 марта действительно прозвучал тезис о необходимости запретить экспорт основных товаров, однако этот тезис имел гуманитарный характер и касался наличия основных продуктов на полках супермаркетов.

При этом Качка подчеркнул, что вопросы наличия этих продуктов на внутренних рынках министерство будет решать через диалог с производителями и ритейлерами.

"Мы видим, что все основные производители наоборот готовы усиливать доставку к местам реализации продукции, чтобы избежать какого-либо дефицита", - сказал он.

"С другой стороны, мы анализировали товары, нехватка которых возможна на внутреннем рынке - это хлеб, гречка и сало. Эти продукты в принципе не экспортируются и нет смысла вводить запрет, так как они рассчитаны на внутреннее потребление", - добавил Качка.

Источник: https://censor.net.ua/n3183118
 
 
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да да молодцы всё продавай те всё, нашо оно нам, мы и на мивине пересидим и масок и тестов нам не надо, лобик зеленкой помазал и вирус отпустил и печаль прошла.
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"Относительно мяса птицы, зерна, растительного масла и других товаров, в которых Украина является лидером экспорта в мире, такой запрет вводиться не будет ни при каких обстоятельствах"

Зелені прямо як Ленін-Сталін-Керенський - женуть фашистам харчі вагонами.
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а потом в Египте свою же пшеницу будем покупать за $.... ой идиоты!
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Ну все вірно! І заліза, і мінеральних добрив, і електроенергії, лісу. І потрібно вивезти побільше зерна, цукру, олії, продуктів, щоб ПАВТАРИТЬ..... 33, 47
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Это "Ника-Тера" Отгрузка зерна, подсолнечника на экспорт идет полным ходом. И сколько таких терминалов в Украине? Будет все как с марлевыми повязками. Только в десятки раз хуже. Продадим продовольствие, а потом высевки и крапиву жрать будем?
Украина не будет ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции на время карантина, - замминистра Качка - Цензор.НЕТ 951
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Позавчера (или вчера) кацапы отменили на один месяц санкции на "некоторые украинские товары зерновой продукции..." и пр. сельхозпродкцию из Украины, на которые РФ наложила санкции еще года три назад.
Сегодня в украинских супермаркетах (лично видел, в АТБ, скуплялся) и офуел, цена на зерно на 7 % выше, чем вчера.
В кацапии,особенно в Москве на съестное любое зерно цена в 2 раза дороже, чем в Украине и сразу после отмены кацапами санкций в Украине гречка стала 33 гр. с копейками вместо позавчерашних 26 гр. до отмены кацапами санкций. Видимо чистая случайность.
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Я извиняюсь, но это уже ГЕНОЦИД! Год неурожайный! Високосный! НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!!!
Вот, значит, для чего всех свозят со всего мира((((((((((((
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