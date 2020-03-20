 В Польше открывают карантинные центры для украинских заробитчан, многие отрасли уже страдают от дефицита работников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление польской компании по трудоустройству Gremi Personal, которая запускает на днях работу двух карантинных центров для украинских работников в Гданьске и Лодзи.

Эта мера стала необходимой с введением режима карантина на территории Польши, вызванного пандемией короновируса и закрытием украинско-польской границы. На данный период согласно Распоряжению Министра внутренних дел Польши от 17.03.2020 , на территорию Польши могут въехать граждане Польши, иностранцы, у которых есть карта поляка, иностранцы имеющие ПМЖ и ВНЖ в Польше, иностранцы, имеющие разрешение на работу на территории Польши. Однако обязательное условие для всех – это последующий 14-дневный карантин.

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"Карантинные центры в первую очередь нужны для наших сотрудников, которые выехали временно в Украину, попали в этот период на закрытия границ, а теперь пытаются вернуться на работу. А так же тем украинцам, у кого есть разрешение на работу в Польше, но они просто не знают как въехать, потому что не понимают где будут проходить этот карантин, - поясняет генеральный директор Gremi personal Томаш Богдевич.

Он подчеркнул, что польский бизнес сейчас испытывает острую необходимость в рабочей силе из Украины. Пищевая промышленность, производственные компании, логистические склады, продуктовые магазины, аграрные компании – все это те отрасли, которые начали уже страдать от дефицита работников.

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Также заявленный 18 марта 2020 года Правительством Польши перечень мер по борьбе с короновирусом "Антикризисный щит" содержит в себе на период карантина меры по автоматическому продлению виз, разрешений на пребывание и работу для иностранцев, которые уже находятся на территории Польши.