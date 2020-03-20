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 В Польше открывают карантинные центры для украинских заробитчан, многие отрасли уже страдают от дефицита работников

Карантинные центры в первую очередь нужны для работников, которые выехали временно в Украину, попали в этот период на закрытия границ, а теперь пытаются вернуться на работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление польской компании по трудоустройству Gremi Personal, которая запускает на днях работу двух карантинных центров для украинских работников в Гданьске и Лодзи.

Эта мера стала необходимой с введением режима карантина на территории Польши, вызванного пандемией короновируса и закрытием украинско-польской границы. На данный период согласно Распоряжению Министра внутренних дел Польши от 17.03.2020 , на территорию Польши могут въехать граждане Польши, иностранцы, у которых есть карта поляка, иностранцы имеющие ПМЖ и ВНЖ в Польше, иностранцы, имеющие разрешение на работу на территории Польши. Однако обязательное условие для всех – это последующий 14-дневный карантин.

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"Карантинные центры в первую очередь нужны для наших сотрудников, которые выехали временно в Украину, попали в этот период на закрытия границ, а теперь пытаются вернуться на работу. А так же тем украинцам, у кого есть разрешение на работу в Польше, но они просто не знают как въехать, потому что не понимают где будут проходить этот карантин, - поясняет генеральный директор Gremi personal Томаш Богдевич.

Он подчеркнул, что польский бизнес сейчас испытывает острую необходимость в рабочей силе из Украины. Пищевая промышленность, производственные компании, логистические склады, продуктовые магазины, аграрные компании – все это те отрасли, которые начали уже страдать от дефицита работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский министр заразился коронавирусом: правительство ушло на карантин

Также заявленный 18 марта 2020 года Правительством Польши перечень мер по борьбе с короновирусом "Антикризисный щит" содержит в себе на период карантина меры по автоматическому продлению виз, разрешений на пребывание и работу для иностранцев, которые уже находятся на территории Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3183117
 
 
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Как раз дома большая вероятность помереть.
Здравоохранения почти что нет
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ПОра рейсы в другую сторону прганизовывать.
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Самое лучшее, конечно, это было бы не участвовать во всем этом фарсе и никуда не ехать.

Истерические выступления зе-зе по телевизору, "рейсы спасения" и т.д.
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Польша приняла всех из-за границы только через карантин.
Украина просто принимает всех - даже не выдают памятку о необходимости самоизоляции на 14 дней после приезда из-за рубежа.
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патамуша праффисианалы рукавадят.

Я тоже завтра выгоню сварщика, за которым есть косяки

и возьму на его место смешного пацана с остановки.

И пох, шо он никогда сварочного аппарата в глаза не видел.

Хуже не будет.
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Повторю свой удаленный каммент, но более культурно.
А что такое, братья-поляки? вы же украинцев-заробитчан гнобили, а теперь вам их резко перестало хватать? Ничего, скоро ЕС вам прикажет принимать беженцев из Сирии и теперь не отмажитесь, что у вас "итак мильйон украинцев понаехало". Вы свою нехватку восполняйте уехавшими исконными поляками, которые сейчас попки престарелым британкам и немкам моют.
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вау, это че ? аушвиц/освенцим опять начнет работать по полной программе ?
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Прям як у кiно : -"Вас ждёт вкусный еда, Тёплый постель, Высокий заработок!"
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А какого нужно было выезжать с Польши в Украину, если у тебя там работа, а потом героически пытаться заехать, сиди себе на месте и работай. И медицина в ЕС не в сравнении с Украиной.
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ЕСЛИ БЫ АВТОБАРЫГИ НЕ СОДАЛИ ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХи, то заробитчане спокойно бы возвращались домой на своих авто.
А так все авто пришлось оставлять в ЕС , а пограничники СПЕЦИАЛЬНО запретили пешие переходы
Вот и потратилось государство на вывоз украинцев
Так что УБИРАЙТЕ ЖЛОБСКУЮ РАСТАМОЖКУ
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