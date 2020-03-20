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Все про:нефть (1492) Россия (75218) Трамп (2811)

 "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть

США "в подходящее время" вмешаются к нефтяное противостояния России и Саудовской Аравии.

Об этом заявил президента США Дональд Трамп на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это очень опустошительно для России, потому что если посмотреть, вся их экономика основана на этом, а сейчас - самые низкие цены на нефть за десятилетие, поэтому это опустошительно для России. Я бы сказал, что это очень плохо для Саудовской Аравии, но они в борьбе, битве за цену, за добычу. В подходящее время я вмешаюсь ", - цитирует заявление президента США Reuters.

Низкие цены на нефть выгодны для потребителей, заметил Трамп во время брифинга. Ранее он объявлял о планах США купить нефть для резервов. В то же время падение цен на нефть вредит конкурентоспособности добычи сланцевой нефти в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун

На этой неделе ряд американских законодателей от Республиканской партии обратилась с письмом к Саудовской Аравии с призывом к стабилизации цен.

Напоминаем, после того, как Россия не согласилась на предложение ОПЕК увеличить ограничения на продажу нефти, Саудовская Аравия заявила об отказе от ограничений начиная с апреля. Это и падение спроса на нефть, на фоне распространения эпидемии коронавируса, подтолкнуло мировые цены до самых низких уровней за почти двадцать лет.

Читайте также: Украина в этом году может сэкономить до $6 млрд на энергоимпорте из-за падения цен на нефть, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3183116
 
 
 Топ комментарии
 


Михаил Бах



Якутский скульптор создал вакцину от коронавируса из своих традиционных материалов.
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Вот Вы представились, а сказать-то что хотели?
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Ну и где я представилась? кацапы, вы, такие кацапы...
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"Это очень опустошительно для России, потому что если посмотреть, вся их экономика основана на этом, а сейчас - самые низкие цены на нефть за десятилетие, поэтому это опустошительно для России.
..... В подходящее время я вмишаюсь.. "

вовка фуйло позвонилО и потребовало от трампа вмешаться..
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570 млрд баксів золотовалютних резервів можна палити декілька років. Гори Рашка ясним полумьям.
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Российские финансовые власти, еще неделю назад бодро рапортовавшие о том, что резервов хватит на 5-6 лет, уже говорят о том, что при нынешних уровнях цен красной чертой может стать ноябрь этого года. За ней резервы закончатся. Придется резать по-живому бюджет.

Российские топы других нефтяных компаний вполне согласны с тем, что победить в этой войне невозможно - владелец Лукойла Федун назвал полной катастрофой цены ниже 25 долларов. А они уже ниже.
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те ЗРВ еще нужно поднять. Золото упало в цене. Ценные бумаги в кризис это туалетная бумага.
К фонду нац.благосостояния уже очередь нефтяных компаний. Собственно за высоким названием стоит банальная компенсация от падения цен ниже 40 долл.
В прошлый кризис Сечин для своей Роснефти снял с резервного фонда 10 млрд.
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фактически там намного меньше.. не говоря уже о том что в 2019 году они объединили два фонда в один (бо деньги кончились в первом).. и имеют сейчас "цену отсечения" в 42.4 доллара..
т.е. должны компенсировать газпрому разницу между стоимостью ниже 42.4... за счет этого фонда...
а тут еще и:

Российская экономика, получающая две трети валютных доходов за счет экспорта углеводородов, похоже, переживает нефтяной инфаркт.
К обрушению цен на «черное золото» до минимумов с 2003 года (26,6 доллара за баррель Brent) добавилось резкое сжатие спроса. Вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу.
Как сообщает Reuters, на текущей неделе все тендеры на Urals завершились безрезультатно.
Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.


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Містер Трамп спішить за допомогу, знову американці будуть рятувати москалів.
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они в раше учились в РУДН Росі́йський університе́т дру́жби наро́дів "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 7242
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Цена на нефть это святое. А гарантии Президента США по Будапештскому Меморандуму это по ходу мусор для Президента США
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рыжий как всегда пиарится "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 2476 хотя судя по воплям из рашки и Ирана об отмене санкций к ним в связи с пандемиеей потешны "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 2476
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Россия живет по старым коммунистическим временам,держится на продаже своих природных ресурсов, а не на их переработке и производстве товаров. Её путь ТУПИК И РАЗВАЛ.
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В том то и беда что Трампушка ( почетный казак войска Донского), не додавит друга Пу, а мог бы.. Судя по тенденции. Такую бы цену ( а можно и меньше) да подольше, да санкции усилить.. тут Вовану Пу и обнуление конституции могло бы не помочь.. ( но думаю не тот случай)
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Не мели ерунды : Трамп - не казак, а есаул, не Донского, а Ленинградского "войска", и он был лишён этого звания, решением "круга", два года назад, за "антироссийскую деятельность...".
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Поживет побачемо чи засланный казачек Трампучшка чи ни.. Но судя по всему таки Да!!!
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Ты читать умеешь? Я о чём тебе написал? О том, что ты ерунду написал, в отношении Трампа... А ты - о чём?
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могут быть байдена жалко что не клинтон - звучало бы антиресней и веселей "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 5354
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Выборы осенью покажут. Пока Байден бьет соперника Сандерса.
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Переживает человек, сердце кровью обливается!
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он слышит последний пук бензоколонки "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть - Цензор.НЕТ 9596 но вопли про снятие санкций радуют, только ***** с трахтенбергом загрустили.
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Михаил Бах



Якутский скульптор создал вакцину от коронавируса из своих традиционных материалов.
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"В подходящее время я вмишаюсь ", - цитирует заявление президента США Reuters.

Интересно, это Трамп так плохо русский знает, что вместо вмешаюсь "вмИшаюсь" говорит ?
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он на олбанцком просто говорит, у него же жена почти олбанка, рядом там
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Хотелось бы под этой темой от зебозрады услышать, что роль Порошенко во введении санкций - ничтожна...
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Под этой темой тебя слышать не хотелось...как там у вас с оплатой труда ? На удалёнку перевели уже ? Следите за уровнем сахара в крови, может понизиться
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Поздно, Донни, аллах все сделал за тебя.
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Ага…вот Трамп закупит нефти на дурнях по завязку;потом пообещает чем то помочь! А там демократы вмешаются…А там опять санкции против рашки введёт…
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когда этого рыжего долбодятла американцы выбросят на свалку истории?!!
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за ***** обидно тем, кто поддерживает друга ***** трампа
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Плешфюрер распространяет байки о наличии в Орде жирного подбрюшья.На самом деле главными страдальцами будет ордынское быдло.Не начто будет купить труселя с кружевами и молока в Беларуси.
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Кто быстрее: бубочка добьет Украину, или саудиты рашку?
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Если нефть падает,доллар растёт .Нефть растёт, доллар падает, нужно сразу запасаться валютой..
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