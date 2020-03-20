 "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть

Об этом заявил президента США Дональд Трамп на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Это очень опустошительно для России, потому что если посмотреть, вся их экономика основана на этом, а сейчас - самые низкие цены на нефть за десятилетие, поэтому это опустошительно для России. Я бы сказал, что это очень плохо для Саудовской Аравии, но они в борьбе, битве за цену, за добычу. В подходящее время я вмешаюсь ", - цитирует заявление президента США Reuters.
Низкие цены на нефть выгодны для потребителей, заметил Трамп во время брифинга. Ранее он объявлял о планах США купить нефть для резервов. В то же время падение цен на нефть вредит конкурентоспособности добычи сланцевой нефти в США.
На этой неделе ряд американских законодателей от Республиканской партии обратилась с письмом к Саудовской Аравии с призывом к стабилизации цен.
Напоминаем, после того, как Россия не согласилась на предложение ОПЕК увеличить ограничения на продажу нефти, Саудовская Аравия заявила об отказе от ограничений начиная с апреля. Это и падение спроса на нефть, на фоне распространения эпидемии коронавируса, подтолкнуло мировые цены до самых низких уровней за почти двадцать лет.
..... В подходящее время я вмишаюсь.. "
вовка фуйло позвонилО и потребовало от трампа вмешаться..
Российские топы других нефтяных компаний вполне согласны с тем, что победить в этой войне невозможно - владелец Лукойла Федун назвал полной катастрофой цены ниже 25 долларов. А они уже ниже.
К фонду нац.благосостояния уже очередь нефтяных компаний. Собственно за высоким названием стоит банальная компенсация от падения цен ниже 40 долл.
В прошлый кризис Сечин для своей Роснефти снял с резервного фонда 10 млрд.
т.е. должны компенсировать газпрому разницу между стоимостью ниже 42.4... за счет этого фонда...
а тут еще и:
Российская экономика, получающая две трети валютных доходов за счет экспорта углеводородов, похоже, переживает нефтяной инфаркт.
К обрушению цен на «черное золото» до минимумов с 2003 года (26,6 доллара за баррель Brent) добавилось резкое сжатие спроса. Вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу.
Как сообщает Reuters, на текущей неделе все тендеры на Urals завершились безрезультатно.
Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.
Вони це *******.
Михаил Бах
Якутский скульптор создал вакцину от коронавируса из своих традиционных материалов.
Интересно, это Трамп так плохо русский знает, что вместо вмешаюсь "вмИшаюсь" говорит ?
ну ... вы поняли.