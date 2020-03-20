 Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня таких инициатив (уменьшить бюджет. - Ред.) пока нет. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не идти на эти шаги, но давайте будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, что нам не придется этого делать и государственная машина сегодня прилагает к этому все возможные ресурсы", - сказал Разумков.

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