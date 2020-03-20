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 Экономика
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Все про:бюджет (4442) Разумков Дмитрий (433)

 Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков

Органы государственной власти прилагают максимум усилий, чтобы не допустить сокращения государственного бюджета Украины на 2020 год.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня таких инициатив (уменьшить бюджет. - Ред.) пока нет. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не идти на эти шаги, но давайте будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, что нам не придется этого делать и государственная машина сегодня прилагает к этому все возможные ресурсы", - сказал Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183112
 
 
 Топ комментарии
 
Вам оставили страну с профицитом бюджета, растущей экономикой и стабильным ростом ВВП. Вы за девять месяцев угробили нахрен все !
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Приложите с зелей усилия и уйдите нах.
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А що вони могли бідолашнії зробити? Зима ж тепла була.
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весело прыгнуть в жопу, а потом прилагать все усилия чтобы из нее выбраться
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А це в нас національний вид спорту. Жопінг.
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Вам оставили страну с профицитом бюджета, растущей экономикой и стабильным ростом ВВП. Вы за девять месяцев угробили нахрен все !
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Бугогаааааааааа.
Профицит, рост экономики.
Шо вам там подмешивают???
Это хоть смертельно?))))
Через сколько?)))
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Если сам не в состоянии, то скинь адрес, я тебе вызову санитаров
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зачем вызывать, ты сам, кому хошь, за санитара сгодишься
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Кому? ! Тебе, зильонскому? Бене? И всей вашей заплесневелой рыгоаналовской недобитой шобле?!
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Легче всего сделать всё возможное тому, кто ни на что не способен!
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попросіть бородату бабушку повернути 160 лярдів і буде вам ще й на 2021 рік Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 4716
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Щось разумков "соцопитування" перестав проводити. Що там - 82% за зелених.
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142% получается, боятся публиковать... Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 9612 не все готовы к суровой правде
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пайку себе урежте, ато щеки нажрали скоро в дверной проем пролазить не будете.
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урезание - не обрезание,да хоть кого там спросите..
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Це бкз секвестру держб'юджету можливо лише в одному випадку - розпил ЗВР.
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а все банально просто.

аби економіка країни могла вийти з пандемії з мінімальними втратами слід було б:
1. мати фаховий уряд
2. для того слід би було мати фаховий парламент та фахового президента
3. а от для всього того слід би було повидривати ноги всім тим *******, які поперлися голосувати за недолуге зеленське чмо та партії, які складаються з колаборантів (опзж) та колаборантів й фахівців у сфері надання розважальних послуг (сн).
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Вначале все похерить, а потом пытаться с шашкой наголо исправить. Какая к Туям стратегия (хорошо хоть слово выучили). Бляха почти год , как от этих зеленых ушлепков мне блевать хочется...
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Ну не нужно быть предсказателем особым, если остановить промышленность и стройки, торговлю и сферу услуг, то результат очевиден...
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Еще нет эпидемии, еще карантин как два дня ввели, а экономика уже в заднице.
Получается, что не любая кухарка (шут) может руководить государством
Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 8816
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насправді ЦИТАТА виглядала ТАК Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 783- так що рояльний тренуеться...

«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»В статье «Удержат ли большевики государственную власть?»(первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1 - 2 журнала «Просвещение») Ленин писал: ... Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством..........
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Чем больше вижу тупость и безмозглость нынешнего *********** и "зеленой" власти, тем больше понимаю Н.И.Махно. Такая власть хуже анархии
Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 6160
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Прилагается максимум усилий/ Это точно.Для грабежа украинцев.Открывать рынок земли нужно (а нужно гражданину Израиля мародёру Коломойскому), - Разумков(барыга) о земельной реформе 27.05.19. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Бачимо ми ваші ініціативи, штрафи за те що немає масок. А масок немає тому що це ви їх вивезли в Китай тонами!
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А с этого момента, пожалуйста, поподробнее, пожалуйста.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/426980/RUS-20200128_Advice-on-the-use-of-masks_2019-nCoV_F.pdf?ua=1
ВОЗ говорит, что ЗДОРОВЫМ (стр.2) маски не нужны, а марлевое фуфло - вообще полная фигня (стр.3, последний абзац).
КОМУ я должен верить - нашим фельдшерам или ВОЗ ?
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Мені штрафи не ВООЗ виписує, а зєбуіни в зРаді!
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смолій, пишуть, розраховує на кредит мвф для країн-карантинників...ібо - кранти
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