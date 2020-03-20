 Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить урезание госбюджета, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодня таких инициатив (уменьшить бюджет. - Ред.) пока нет. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не идти на эти шаги, но давайте будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, что нам не придется этого делать и государственная машина сегодня прилагает к этому все возможные ресурсы", - сказал Разумков.
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Профицит, рост экономики.
Шо вам там подмешивают???
Это хоть смертельно?))))
Через сколько?)))
аби економіка країни могла вийти з пандемії з мінімальними втратами слід було б:
1. мати фаховий уряд
2. для того слід би було мати фаховий парламент та фахового президента
3. а от для всього того слід би було повидривати ноги всім тим *******, які поперлися голосувати за недолуге зеленське чмо та партії, які складаються з колаборантів (опзж) та колаборантів й фахівців у сфері надання розважальних послуг (сн).
Получается, что не любая кухарка (шут) может руководить государством
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»В статье «Удержат ли большевики государственную власть?»(первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1 - 2 журнала «Просвещение») Ленин писал: ... Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством..........
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/426980/RUS-20200128_Advice-on-the-use-of-masks_2019-nCoV_F.pdf?ua=1
ВОЗ говорит, что ЗДОРОВЫМ (стр.2) маски не нужны, а марлевое фуфло - вообще полная фигня (стр.3, последний абзац).
КОМУ я должен верить - нашим фельдшерам или ВОЗ ?