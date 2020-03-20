 На оккупированной территории Донетчины от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам представителя омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, в самопровозглашенной "Донецкой народной республики" критическая ситуация с инфекционными заболеваниями.
"Во всем мире коронавирус, а там "главный санитарный врач" заявил, что у них проблема со свиным гриппом - умерли 40 человек", - уточнил Лисянский.
Отметим, на этой неделе с заявлением о 43 умерших от свиного гриппа выступил не "главный санитарный врач", а так называемый "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко. По ее словам, грипп А (H1N1) был "официально подтвержден" у заболевших жителей оккупированных районов.
Напомним, ранее сообщалось, что вОРДЛО нет тестов на коронавирус, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.
Это что такое?! - Пельмени! - Но это ж равиоли! - Но сначала то они пельмени, а уж затем всё остальное! (с) Вот примерно так и у них с ветрянкой
Захворів 5 березня, звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня з скаргами на підвищення температури до 38,8 градуса, незначний нежить, біль у горлі. Діагноз - назофарингіт, лікувався вдома. 9 березня стан стрімко погіршився, госпіталізований до стаціонару в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-серцевої недостатності, дитина померла. При дослідженні аналізів в нього виявили грип А (H1N1).
============== на сьогодні від грипу померло біля 50 осіб.
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І про те , що зараз у всіх на слуху і очах. Від коронавірусу ще не померла жодна дитина! І це добре! Всі 99% смертей люди старше 55 років.