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Все про:свиной грипп (743) смерть (6540) Донбасс (20965) Лисянский Павел (34)

 На оккупированной территории Донетчины от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

На оккупированной части Донецкой области от свиного гриппа умерли 40 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам представителя омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, в самопровозглашенной "Донецкой народной республики" критическая ситуация с инфекционными заболеваниями.

"Во всем мире коронавирус, а там "главный санитарный врач" заявил, что у них проблема со свиным гриппом - умерли 40 человек", - уточнил Лисянский.

Отметим, на этой неделе с заявлением о 43 умерших от свиного гриппа выступил не "главный санитарный врач", а так называемый "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко. По ее словам, грипп А (H1N1) был "официально подтвержден" у заболевших жителей оккупированных районов.

Напомним, ранее сообщалось, что вОРДЛО нет тестов на коронавирус, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183110
 
 
 Топ комментарии
 
Линиряне, терміново закривайте кордон з динирянами.
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Свинособаки помирають від свого СВИНОсобачого "грипу"...
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О! То в нас вже два смертельних віруса! Не погано. А де ж третій пташиний? Ну і далі по списку.
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Та в них звичайна корона, просто тестів нема, москальня звітує про 100 000 проведених тестів, а цим придуркам дулю. На оккупированной Донетчине от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 7427
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Уже была новость про оспу в ОРДЛО. Оказалось ветрянка.
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Ну і добре, значит це незначне ОРВІ, міністр МОЗ дирляндії сбрехав.
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ну ветрянка - это ветряная оспа. Они услышали слово оспа и понеслось.
Это что такое?! - Пельмени! - Но это ж равиоли! - Но сначала то они пельмени, а уж затем всё остальное! (с) Вот примерно так и у них с ветрянкой На оккупированной территории Донетчины от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 5398
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А ти шо, тільки взнав? Подивись мед статистику по підкотрольній території, по цьому грипу та ж цифра. Це той грип від якого в 2012 році померло 1125 чоловік!
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Смертельность свиного гриппа 0.02%...или они там все поголовно им болеют, или кто-то врет.
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Линиряне, терміново закривайте кордон з динирянами.
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У этого вируса наверняка визитка Яроша.
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ДНРовські півні мруть від свинячого грипу На оккупированной Донетчине от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 223
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Свинособаки помирають від свого СВИНОсобачого "грипу"...
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Нехай самі вивозать... уперед копитами і заПорєбрік...
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они там в курсе..... у них есть мощная лупа.....
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у них даже грипп не так как у всех, свой, особый, свинячий
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Тут о своих думать надо, а не дохлых орков считать.
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Які самобутні ришпубліки! Навіть епідемії у них особливі. 😁
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Я вже тут писав : природне вогнище чуми - Монголія. Там тарбагани - її носії. Монголи тарбаганів їдять, особливо в роки мору домашньої худоби. Якщо у кочів"ї з"являлась чума, над стійбищем піднімався чорний прапор. На дорогах, що вели до нього, теж виставлялися жердини з чорними ганчірками. Воїни з сусідніх кочів"їв, верхи, оточували патрулями стійбище і вбивали стрілами, з безпечної відстані, кожного, хто пробував вийти з нього... Це тривало місяць... Потім стійбище спалювалося разом з трупами... Зараз чорні жердини стоять з обох боків ОРДЛО... Залишилось лише стрілять...
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Думаю зараз не треба за цим слідкувати . До кінця квітня цифри з зоопарку будуть більш обнадійливі .
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нам как-то похер, что творится в том обезьяннике. у нас своя обезьяна во власти такие дела вытворяет, что совсем не скучно.
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У Мелітополі Запорізької області від грипу помер 6-річний хлопчик.

Захворів 5 березня, звернулись за медичною допомогою до сімейного лікаря 6 березня з скаргами на підвищення температури до 38,8 градуса, незначний нежить, біль у горлі. Діагноз - назофарингіт, лікувався вдома. 9 березня стан стрімко погіршився, госпіталізований до стаціонару в реанімаційне відділення в тяжкому стані з симптомами гострої легенево-серцевої недостатності, дитина померла. При дослідженні аналізів в нього виявили грип А (H1N1).

============== на сьогодні від грипу померло біля 50 осіб.
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І про те , що зараз у всіх на слуху і очах. Від коронавірусу ще не померла жодна дитина! І це добре! Всі 99% смертей люди старше 55 років.
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на что есть тесты от того и умирают... готовте памперсы, скоро из Китая в Украину придут сотни тысяч тестов вот тут праздник и начнётся
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Это по Крылову " А сало русское едят".. вот и пришел кабздец в виде свиного российского гриппера. ( свиньи то не той породы..)
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