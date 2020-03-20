 На оккупированной территории Донетчины от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам представителя омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, в самопровозглашенной "Донецкой народной республики" критическая ситуация с инфекционными заболеваниями.

"Во всем мире коронавирус, а там "главный санитарный врач" заявил, что у них проблема со свиным гриппом - умерли 40 человек", - уточнил Лисянский.

Отметим, на этой неделе с заявлением о 43 умерших от свиного гриппа выступил не "главный санитарный врач", а так называемый "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко. По ее словам, грипп А (H1N1) был "официально подтвержден" у заболевших жителей оккупированных районов.

Напомним, ранее сообщалось, что вОРДЛО нет тестов на коронавирус, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный террорист на оккупированном Донбассе угрожал наблюдателям ОБСЕ автоматом, - отчет СММ