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Все про:карантин (619) Минздрав (2325) супермаркет (138) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Минздрав: Супермаркеты, аптеки, банки и АЗС должны обеспечить безопасные условия пребывания

Министерство здравоохранения призвало сети супермаркетов, аптек, банков и АЗС обеспечить для своих работников и посетителей безопасные условия пребывания в помещениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минздрава.

В частности, Минздрав, просит соблюдать усиленные санитарно-гигиенические нормы, обеспечить людей средствами индивидуальной защиты, обустроить рабочие места и обеспечить наличие дезинфицирующих средств.

Кроме того, Минздрав рекомендует посетителям без необходимости не посещать указанные заведения и учреждения, по возможности заказывать необходимые услуги онлайн, а также соблюдать дистанцию в прикассовых зонах и торговых залах.

"Безопасное расстояние между людьми, которые стоят в очереди на кассе, должно быть не менее 1,5 м. На этой дистанции угроза попадания вируса в организм от носителей существенно снижается", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183109
 
 
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а за що жити всім іншим категоріям ? ну 1-2 тижні ще протримаються..... а далі?
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А бані? В костюмах хімзахисту будуть відвідувачів приймати?
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Тот же вопрос задаю себе - что будет через две недели? Начнут брать пролуктовые магазины штурмом... Денег ни в бюджете ни у большинства людей нет.
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Проблема в том, что к убитой экономики, ворами и кретинами, добавили т. н. карантин, с его непоследовательными и хаотическими действиями власти. У нас закрыли рынок, который рынком уже не был лет 15, сохраняя лишь название рынка. Но там было много только магазинов. Теперь люди вынуждены покупать продукты в маленьких магазинчиках.
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Щось на кшталт АТБ? Не більше 15 осіб одночасно в торговельному залі? Минздрав: Супермаркеты, аптеки, банки и АЗС должны обеспечить безопасные условия пребывания - Цензор.НЕТ 865
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жульё с Зеленским продало все маски, теперь требуют добавки
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