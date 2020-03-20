 Минздрав: Супермаркеты, аптеки, банки и АЗС должны обеспечить безопасные условия пребывания

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минздрава.

В частности, Минздрав, просит соблюдать усиленные санитарно-гигиенические нормы, обеспечить людей средствами индивидуальной защиты, обустроить рабочие места и обеспечить наличие дезинфицирующих средств.

Кроме того, Минздрав рекомендует посетителям без необходимости не посещать указанные заведения и учреждения, по возможности заказывать необходимые услуги онлайн, а также соблюдать дистанцию в прикассовых зонах и торговых залах.

"Безопасное расстояние между людьми, которые стоят в очереди на кассе, должно быть не менее 1,5 м. На этой дистанции угроза попадания вируса в организм от носителей существенно снижается", - говорится в сообщении.

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