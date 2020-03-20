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 На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила и блокировала масштабную схему незаконной выдачи должностными лицами подразделений превенции Национальной полиции Днепропетровской области разрешений на приобретение гражданами травматического оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, инспектор сектора превенции Каменского отдела полиции и старший инспектор разрешительной системы областного управления Нацполиции наладили механизм противоправного оформления жителям региона разрешительных документов на спецсредства отстрела резиновыми пулями. Клиентами были граждане, не имевшие законных оснований на приобретение оружия.

За различные суммы взяток полицейские предлагали "упрощенную" процедуру получения соответствующих разрешений без прохождения медосмотра и сдачи зачетов по правилам применения оружия. Стоимость "услуг" составляла от 350 до 700 долларов за пакет документов.

На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ 02

Смотрите: Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ 03

Правоохранители задержали обоих полицейских согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередных сумм взяток.

Во время обысков в служебных помещениях фигурантов обнаружены материалы с доказательствами противоправной деятельности, а также почти 100 тыс. гривен, вероятно полученных незаконным путем.

На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ 04

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3183108
 
 
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Это мой город..
Мусора наши, ****** вонючие,полностью лягли под городскую́ ОПГ Васи Зимы и его птздобратии..
Беспредел страшный,мусора с бандитами бухают по вечерам,гасают по городу вместе с братвой, и беспределят..
Так что мусора Каменского это отребье, и большинство из них наркоманы..
Вот такая власть...
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Зато Аваков бессмертный На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ - Цензор.НЕТ 5339. Второй президент, четвертый кабмин и только Арсен незаменим На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ - Цензор.НЕТ 2493! Где яйцо Кащея?
На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ - Цензор.НЕТ 556
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Рюкзак же со своей реформой , конечно, не причём.
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Травмат это игрушка ,их надо в детских магазинах продавать без всяких разрешений а человека убить при желании можно чем угодно ,камнем ,лопатой ,топором ,можно задушить ремешком или пакетом ,можно цыганской иголкой ,можно кулаком или даже пальцем , На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103это же не значит ,что на ношение пальцев или камня надо выдавать разрешение На Дніпропетровщині поліцейські торгували дозволами на травматичну зброю, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103одним словом ДЕБИЛЫ !!!
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