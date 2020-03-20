 На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, инспектор сектора превенции Каменского отдела полиции и старший инспектор разрешительной системы областного управления Нацполиции наладили механизм противоправного оформления жителям региона разрешительных документов на спецсредства отстрела резиновыми пулями. Клиентами были граждане, не имевшие законных оснований на приобретение оружия.

За различные суммы взяток полицейские предлагали "упрощенную" процедуру получения соответствующих разрешений без прохождения медосмотра и сдачи зачетов по правилам применения оружия. Стоимость "услуг" составляла от 350 до 700 долларов за пакет документов.

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Правоохранители задержали обоих полицейских согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередных сумм взяток.

Во время обысков в служебных помещениях фигурантов обнаружены материалы с доказательствами противоправной деятельности, а также почти 100 тыс. гривен, вероятно полученных незаконным путем.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.