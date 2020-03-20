 Китай поделился с Украиной опытом профилактики эпидемии COVID-19

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В посольстве КНР в Украине состоялось видеоселекторное совещание старших должностных лиц Министерства здравоохранения Китая - Евразийских стран по борьбе с эпидемией COVID-19.

Обсуждались вопросы профилактики эпидемии коронавирусной инфекции, инспекционных и карантинных мероприятий для граждан, а также транспортировки товаров во время пандемии.

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