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 Политика Украины
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 Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди других депутатов в Раде нет, - Разумков

В Верховной Раде пока не обнаружено новые случаи заболевания коронавирусом СOVID-19 среди народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

"У нас пока еще нет подтвержденных случаев среди других народных депутатов"? - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Позже стало известно, что жена заболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова от группы "Доверие" также подхватила вирус.

Также коронавирусом заразилась и сестра нардепа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183105
 
 
 Топ комментарии
 
Это неправда, конечно все инфицированы и заболели. Но никто не умер от страха! А вот масса пожилых умрет от страха и истерии раздувемыми СМИ.
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Это неправда, конечно все инфицированы и заболели. Но никто не умер от страха! А вот масса пожилых умрет от страха и истерии раздувемыми СМИ.
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то что нет подтверждённых это хорошо, значит зебилята и мертвечуки могут обниматься и целоваться за вяликую победу 9 мая.
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когда-то же все равно хорошие новости должны быть.
зы шахов, давай работай там, нехер сидеть на жопе ровно!
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Не мог пойти пару опзжшников расцеловать?
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Це не корона вірус, це кошмаро вірус, репетиція по загону баранів у стойло. Всесвітня диверсія, теракт та соціальний експеримент.
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Хух... Ну слава богу, а тоя мЄста сЄбЄ не нахАділ, мля...
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