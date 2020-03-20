 Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди других депутатов в Раде нет, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.
"У нас пока еще нет подтвержденных случаев среди других народных депутатов"? - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.
Позже стало известно, что жена заболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова от группы "Доверие" также подхватила вирус.
Также коронавирусом заразилась и сестра нардепа.
зы шахов, давай работай там, нехер сидеть на жопе ровно!
Тримаємо кулаки.