 Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди других депутатов в Раде нет, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

"У нас пока еще нет подтвержденных случаев среди других народных депутатов"? - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Позже стало известно, что жена заболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова от группы "Доверие" также подхватила вирус.

Также коронавирусом заразилась и сестра нардепа.

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