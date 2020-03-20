EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  662  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (619) Львов (3635) Садовый (474) такси (170) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Во Львове врачей будут бесплатно возить на работу такси Uklon, Bolt и UBER, - Садовый

Во Львове городская власть договорилась с сервисами такси Uklon и Bolt о бесплатной перевозке врачей на работу. Также медиков бесплатно будет возить UBER.

Об этом сообщил в Facebook городской председатель Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Только что договорились с Uklon и Bolt о том, что сервис будет возить врачей к труду бесплатно. UBER также нам подтвердил информацию, которую только что обнародовал Минздрав - они в игре", - написал мэр.

Он также добавил, что во Львове к акции присоединяется NextBike (аренда велосипедов).

По словам Садового, по каждому сервису своя логистика. Врачи получат инструкции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком, - Зеленский о том, как добраться на работу

Источник: https://censor.net.ua/n3183101
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодцы,что смогли договориться.
 показать весь комментарий
 
 
Ха, это условная бесплатность, население доходы врачей оплатит из своего кармана.
 показать весь комментарий
 
А раньше доходы врачей лично оплачивал Порошенко. Все же знают.
Зеленский, шо ты твориш???
 показать весь комментарий
 
 
Разница между доходами врачей и зарплатой такая же, как и между воровством и честным трудом.
 показать весь комментарий
 
наконец то, спасибо Богу, что некоторые вместо пиара делает реальное благо.
 показать весь комментарий
 
 
хоть это не самый лучшый вариант, но всё таки лучше общественного транспорта.
 показать весь комментарий
 
на работу - бесплатно
А ОБРАТНО, ДОМОЙ ПЕШКОМ ?
 показать весь комментарий
 
А сам маленький иисусик за украденные у города деньги за 15 лет, чем будет заниматься? За что отвечать?
 показать весь комментарий
 
 
Ясное дело, что надо, сегодня всех врачей на руках надо носить.
 показать весь комментарий
 
 
правильно, так же как военных во время воины, их же уважаете и не учите как стрелять и избежать подрыва на мины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх