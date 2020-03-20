 Во Львове врачей будут бесплатно возить на работу такси Uklon, Bolt и UBER, - Садовый

Об этом сообщил в Facebook городской председатель Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Только что договорились с Uklon и Bolt о том, что сервис будет возить врачей к труду бесплатно. UBER также нам подтвердил информацию, которую только что обнародовал Минздрав - они в игре", - написал мэр.

Он также добавил, что во Львове к акции присоединяется NextBike (аренда велосипедов).

По словам Садового, по каждому сервису своя логистика. Врачи получат инструкции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка, такси, троллейбус, трамвай. А еще можно пешком, - Зеленский о том, как добраться на работу