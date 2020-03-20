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 Политика Украины
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 С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора

По факту гибели военнослужащего Вооруженных Сил Украины вблизи города Попасное Луганской области прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по ч.3 ст. 258 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет 3 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, процессуальное руководство - управление надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, областной прокуратуры.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", вчера военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение в результате выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ.

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе динамика неутешительна: погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.

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Как сообщили "Цензор.НЕТ" в ОГП, в первом квартале прошлого года в Донецкой области были убиты 26 военнослужащих и один гражданский, ранены – 144 и 3 гражданских. В этом году убиты 29 военнослужащих, ранены 125 военнослужащих и один гражданский.

В Луганской области, в прошлом году – 7 человек убиты, ранены - 75, в этом – погибли уже 12 человек, ранены - 57.

Все уголовные производства по этим фактам находятся под контролем Офиса Генерального прокурора.

Источник: https://censor.net.ua/n3183099
 
 
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Зеля,ермак,сивоха и прочая ватная шушера-это на вашей совести.
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и винницкий реформист с 3003 перемириями и протоколами менцких подлецов невиноват?
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Ага. И кучма с кравчуком и Симон Петлюра и Богдан Хмельницкий..Сейчас зеля рулит со своим "мирным планом". С него и спрос.
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согласен. но висеть рядом на гилляке должны оба мыролюбца.
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Почему? Чтобы ты делал на их месте? Силовой вариант освобождения Донбасса закончился Иловайским и Изваринским котлами.. у Порошенко не было другого выбора как подписать Минск..
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для тебя удмурт. по качану. ты о мыролюбстве будешь на твоих мордовских болотах кукарекать.
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АЗєйла коли за ці смерті саджати будуть?Чи з Ростова видачі не буде?
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Это заниженные цифры ..=== В Луганской области, в прошлом году - 7 человек убиты, ранены - 75, в этом - погибли уже 12 человек, ранены - 57..==== на самом деле по Луганской области только за первые два месяца 30 погибших. https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html.Источник: https://censor.net.ua/n3183099
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как сказал один оманский ******* - постреливают...бывает...
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кацапня може имитировать только посдку на бутылки.
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То що там Зєлєнскій бачив в очах пуцина? І як розведення військ (по факту - розведення лохів) вплинуло на кількість загиблих? Чи можна збільшення їх кількості вважати прогресом (не в математичному сенсі)?
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С кем примиряться хочешь, Сивохо? Чью команду выполняешь? Шута или *****?
С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6216
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с начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе динамика неутешительна: погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222

Я не фахівець і можу помилятись. На мою думку воюють дві радянські армії. Воюють однаково, однією зброєю, застосовують однакові тактичні прийоми. Ось і маємо що маємо. Потрібно щось змінювати. Ми маємо бути на голову вище за супротивника. Де нові підходи і нове бачення окопної позиційної війни ? Ніхто не хоче ризикувати. Рівновага Неша.
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уже были смс ки на 565, уже была помощь армии от народа, которую мыролюбно реформировали соевые мыролюбные свиногенералы. Больше помощи от людей не будет.
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Какое же это враньё : а зильонский утверждает, что дядя Вова хочет мира...
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