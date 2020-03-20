 Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Эта договоренность включает 10 000 поездок, которые медицинские работники могут осуществить, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.

Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

"Минздрав Украины благодарен Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни", - подытожили в министерстве.

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