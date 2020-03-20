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 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (619) Минздрав (2325) перевозки (369) врачи (671) uber (5) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина

По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Эта договоренность включает 10 000 поездок, которые медицинские работники могут осуществить, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.

Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

"Минздрав Украины благодарен Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни", - подытожили в министерстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183096
 
 
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Якщо навіть тільки в цих містах, то 10000 - це дуже мало...
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Жаахє що відбудетья..Станется Зло...Бережи СЕБЕ
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инициатива неплохая, но как быстро начнут продавать удостоверения таких врачей?
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