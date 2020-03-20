 Экспресс-тесты на COVID-19 можно использовать только на 7-8 день после инфицирования: их достоверность 86%, - ЦОЗ

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на онлайн-брифинге для иностранного дипломатического корпуса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Использование быстрых тестов возможно как дома, так и в учреждениях. И в настоящее время они доступны на европейском рынке, в ближайшие дни они будут доступны и на украинском рынке", - сказал он.
При этом Кузин подчеркнул, что есть определенные ограничения по использованию таких тестов.
"И первое ограничение состоит в том, что его надо использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования. Таким образом, если вы используете его до этого периода, он может быть ложным негативным", - пояснил он.
Кузин добавил, что в среднем быстрый тест является достоверным на 86%.
написали же в домашних условиях тоже можно
вот я и думаю куда такой смышленный пацан может себе его засунуть кроме задницы?)
неужели в рот?))
это чтоб 9-й день два раза не устраивать..