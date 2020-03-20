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 Экспресс-тесты на COVID-19 можно использовать только на 7-8 день после инфицирования: их достоверность 86%, - ЦОЗ

Быстрые тесты для выявления коронавируса нужно использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования.

 Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на онлайн-брифинге для иностранного дипломатического корпуса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Использование быстрых тестов возможно как дома, так и в учреждениях. И в настоящее время они доступны на европейском рынке, в ближайшие дни они будут доступны и на украинском рынке", - сказал он.

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При этом Кузин подчеркнул, что есть определенные ограничения по использованию таких тестов.

"И первое ограничение состоит в том, что его надо использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования. Таким образом, если вы используете его до этого периода, он может быть ложным негативным", - пояснил он.

Кузин добавил, что в среднем быстрый тест является достоверным на 86%.

Источник: https://censor.net.ua/n3183093
 
   
 Топ комментарии
 
7-8-й,ага..
это чтоб 9-й день два раза не устраивать..
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Ну да, зебоболики, явно не нужен карантин людей которые прибывают из красных зон, 100%!!!
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причом здесь как я люблю
написали же в домашних условиях тоже можно
вот я и думаю куда такой смышленный пацан может себе его засунуть кроме задницы?)
неужели в рот?))
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Так ты разберись, как проводятся эти тесты, а потом пиши про жопу и рот
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7-8-й,ага..
это чтоб 9-й день два раза не устраивать..
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Ну да, зебоболики, явно не нужен карантин людей которые прибывают из красных зон, 100%!!!
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а тут мне один упоротый доказывал что тест показывает вирус через 2 часа после заражения. С пеной у рта мля топило.
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ну,то есть когда уже в легких вовсю бушует пожар
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наверное, типо по линии каритаса неликвиды получили и теперь сделают их доступными для наріда на рынке. а по времени да, всё по тому же шрёдингеру. вероятностный подход. если мы шо то можем точно сказать о вирусе, то тогда ничо нельзя сказать о времени, когда он был именно в этом месте. и наоборот.
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Что лечат эти тесты? Ничего. Помогают ли в терапии? Никак. Тупое разводилово.
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