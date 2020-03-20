 Экспресс-тесты на COVID-19 можно использовать только на 7-8 день после инфицирования: их достоверность 86%, - ЦОЗ

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на онлайн-брифинге для иностранного дипломатического корпуса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Использование быстрых тестов возможно как дома, так и в учреждениях. И в настоящее время они доступны на европейском рынке, в ближайшие дни они будут доступны и на украинском рынке", - сказал он.

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При этом Кузин подчеркнул, что есть определенные ограничения по использованию таких тестов.

"И первое ограничение состоит в том, что его надо использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования. Таким образом, если вы используете его до этого периода, он может быть ложным негативным", - пояснил он.

Кузин добавил, что в среднем быстрый тест является достоверным на 86%.