 Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве

Об этом сказано на странице медучреждения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Выражаем искреннюю благодарность Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова за такие необходимые респираторы! Теперь у нас больше воодушевления и сил работать!", — сказано в сообщении.
В пресс-службе Разумкова уточнили, что речь идет о медицинских масках и масках респираторного типа FFP2 на сумму около 30 тыс. грн.
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Киевская городская детская клиническая инфекционная больница определена одной из 7 столичных баз для госпитализации лиц, которые соответствуют определению случая COVID-19.
Может здесь про олигарха?
20.03.20 15:28 16 дней ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго": вот где бы Зеленскому отработать чрезвычайное положение, - Бутусов
https://censor.net.ua/news/3183079/16_dneyi_fgi_ne_mojet_vypolnit_postanovlenie_kabmina_o_smene_rukovodstva_tsentrenergo_vot_gde_by_zelenskomu
И да, Коломойша - разумеется, тоже олигарх - с этим никто не спорит, кроме него самого. Но только не нужно пытаться делать белого и пушистого из Порошка - он из той же кодлы, что и Коломойша, Ахметов, Фирташ и тд.
У новусі по 1200 купив? 25 упаковок.
Писали, что Петр Алексеевич привез два самолёта масок, самолёт аппаратов ИВЛ, построил даже больницу!
Не преуменьшай вклад такого великого чилавека.
https://www.facebook.com/nrknyheter/videos/224281308765324/?t=3
Так показали своё спасибо Норге.
а вони он шо
Разумков ПЕРЕДаст.
Жду новостей о том, что сие недоразумение рыгоаналовскае передало пенсионерам доппенсию, врачам доплату за вредные условия труда, учителям -компенсацию в размере месячной з/п за нахождение в вынужденном карантине; людям на остановках - свой личный/служебный и прочий автотранспорт - добраться на работу; сидящим в карантине - деньги и продукты; коммуналку всем в стране за все время карантина пусть не забудет также оплатить. Вот и посмотрим на каком из этих этапов у него «передавалка» сломается...
на фото десять масок, одна чёрная,
нехило по три косаря за маску