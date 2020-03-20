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 Общество
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 Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков передал Киевской городской детской клинической инфекционной больнице респираторы.

Об этом сказано на странице медучреждения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Выражаем искреннюю благодарность Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова за такие необходимые респираторы! Теперь у нас больше воодушевления и сил работать!", — сказано в сообщении.

Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве 01

В пресс-службе Разумкова уточнили, что речь идет о медицинских масках и масках респираторного типа FFP2 на сумму около 30 тыс. грн.

Читайте также: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница определена одной из 7 столичных баз для госпитализации лиц, которые соответствуют определению случая COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3183090
 
 
 Топ комментарии
 
Итого - зебилы помогли на целую ТЫСЯЧУ!!!!!!!!!! евро. в то время как Порох уже помог на 10 миллинов и собирается ещё помогать. Зебилы браво Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 975
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Зная ЗЕбанарий, можно смело утверждать, что Разумков эти маски забрал в другой больнице.
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Чекаємо сенсацій про передачу слугами народу туалетного паперу.
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Итого - зебилы помогли на целую ТЫСЯЧУ!!!!!!!!!! евро. в то время как Порох уже помог на 10 миллинов и собирается ещё помогать. Зебилы браво Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 975
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...для СН и прочих жопоблоков маски как раз есть Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 8288 Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 3888
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Порошок - олигарх, один из богатейших людей Украины. Разумков же - далеко не олигарх. Некорректно сравнивать их возможности.
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Каким образом Порошенко - олигарх?

Может здесь про олигарха?
20.03.20 15:28 16 дней ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго": вот где бы Зеленскому отработать чрезвычайное положение, - Бутусов

https://censor.net.ua/news/3183079/16_dneyi_fgi_ne_mojet_vypolnit_postanovlenie_kabmina_o_smene_rukovodstva_tsentrenergo_vot_gde_by_zelenskomu
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Оыкновенным образом Порошенко - олигарх - подходит под определение олигарха по абсолютно всем признакам - владеет многочисленными предприятиями различных сфер деятельности, владеет СМИ, имеет политическое влияние и тд. Если уж он не олигарх - то кто вообще тогда олигарх?

И да, Коломойша - разумеется, тоже олигарх - с этим никто не спорит, кроме него самого. Но только не нужно пытаться делать белого и пушистого из Порошка - он из той же кодлы, что и Коломойша, Ахметов, Фирташ и тд.
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на сумму около 30 тыс. грн
У новусі по 1200 купив? 25 упаковок.
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Та не гони!
Писали, что Петр Алексеевич привез два самолёта масок, самолёт аппаратов ИВЛ, построил даже больницу!
Не преуменьшай вклад такого великого чилавека.
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петро не спикер вр...эти медики подставили спикера, перевели на уровень курьера - передает посылки...но, если это жинка его пошила, а дети скрепами скрепили, то респект и уважение этой семье...может и о президенте узнаем такое
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Зная ЗЕбанарий, можно смело утверждать, что Разумков эти маски забрал в другой больнице.
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Доказательства есть? Если нет значит ты тупая биомасса
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На фото - ті, кому пощастило їх отримати? Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 8063
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...те, что на них, делают примерно так:Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 9316
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Берегите медиков и скажите им спасибо, будьте людьми

https://www.facebook.com/nrknyheter/videos/224281308765324/?t=3

Так показали своё спасибо Норге. Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 2369
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Чекаємо сенсацій про передачу слугами народу туалетного паперу.
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Это те, что за коробкой затерялись, когда Радуцкий в Китай возил ?
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...если не ошибаюсь, нужен класс защиты FFP3 Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве - Цензор.НЕТ 8715
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Полумаски или полные маски с FFP3 для полной защиты, но и FFP2 - тоже значительно лучше чем ничего и чем обычные 3-хслойные повязки.
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...да понятно, что на безрыбье - и сам раком Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві - Цензор.НЕТ 2765
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Что значит "передал"? Он их за свои деньги купил? Или за бюджетные, но присвоил себе лавры?
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что ві, что ві, у нєво своіх нєт - только наши
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Не удивлюсь, если он по всем больницам с одними и теми же масками.
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FFP2 конечно лучше чем ничего , но это не FFP3
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он чё за свои бабки купил что ему спасибо? пиар на крови
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Скорее всего за свои. Если нет - тогда это паскудство.
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Передал!!! ОНО, что, из своего кармана купило и передало? ли его жена с мамой ночами шили? Бюджет купил а ое передаст. Кто ПЕРЕДаст?
Разумков ПЕРЕДаст.
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ПОРОХ УКРАЛ МИЛЛАРДЫ ДОЛЛАРОВ, А ВЕРНУЛ 10МИЛ ГРИВЕН,ДА-ШИРОКАЯ ДУША У БАРЫГИ!!!!!!!!
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тут же вихваляють вашого обранця, гордітся!)) навуаля Пороха приплітати?
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Это все, на что способен глава верховной рады? Во власти главы верховной рады ставить законы о деятельности институтов эпидемиололгии и вирусологии, выделять бюджет на закупку лабораторного оборудования для НИИ. А он в это время пиарится с респираторами. Иудовский цирк, симуляция бурной деятельности.
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Разумков по состоянию души - совок застойный, а по призванию ватник.
Жду новостей о том, что сие недоразумение рыгоаналовскае передало пенсионерам доппенсию, врачам доплату за вредные условия труда, учителям -компенсацию в размере месячной з/п за нахождение в вынужденном карантине; людям на остановках - свой личный/служебный и прочий автотранспорт - добраться на работу; сидящим в карантине - деньги и продукты; коммуналку всем в стране за все время карантина пусть не забудет также оплатить. Вот и посмотрим на каком из этих этапов у него «передавалка» сломается...
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ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
на фото десять масок, одна чёрная,
нехило по три косаря за маску
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Дайте йому Героя України. За такий подвиг однозначно положено.
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