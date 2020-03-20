 Разумков передал маски и респираторы детской инфекционной больнице в Киеве

Об этом сказано на странице медучреждения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Выражаем искреннюю благодарность Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова за такие необходимые респираторы! Теперь у нас больше воодушевления и сил работать!", — сказано в сообщении.

В пресс-службе Разумкова уточнили, что речь идет о медицинских масках и масках респираторного типа FFP2 на сумму около 30 тыс. грн.

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Киевская городская детская клиническая инфекционная больница определена одной из 7 столичных баз для госпитализации лиц, которые соответствуют определению случая COVID-19.