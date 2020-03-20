 В Украину планируется вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев, - МИД

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Перед нами также до сих пор стоит вызов такого же количества украинцев – чуть более 23 тысяч остаются за границей", – сказал Божок.

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"Сегодня у нас запланировано около 42 рейсов из Египта, Германии, Соединенного Королевства, Турции, Испании, Кипра, ОАЭ, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Литвы, Швеции, Швейцарии и Франции", – уточнил Божок.