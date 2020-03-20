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 Политика Украины
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 В Украину планируется вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев, - МИД

В Министерстве иностранных дел заявляют, что в Украину планируется вернуть еще более 23 тысяч украинцев из-за границы.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Перед нами также до сих пор стоит вызов такого же количества украинцев – чуть более 23 тысяч остаются за границей", – сказал Божок.

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"Сегодня у нас запланировано около 42 рейсов из Египта, Германии, Соединенного Королевства, Турции, Испании, Кипра, ОАЭ, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Литвы, Швеции, Швейцарии и Франции", – уточнил Божок.

Источник: https://censor.net.ua/n3183087
 
 
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Питання до юристів на форумі - "Чи можна буде подати до суду на блазня за сприяння розповсюдження коронавірусу та смерті людей через зараження ним?" В Украину планируется вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 9761
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Завозят заразу за деньги бюджета....
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от так бывает в жизни - ляпнешь, а оно потом былью становиться, да зеля...
пригласил всех возвращаться (для красного словца)... и тут на тебе...
и дай Бог, чтоб все они оказались без...сюрприза...с короной...
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Зачем им возврашаться, вот скажите, если 700 тысяч предприйтий приостановили свою работу. Ездить - по 10 чел в огромном вагоне. На улицу - зась. Жрать скоро будет нечего тем, кто никуда и не уезжал. И теперь они - здрасьте, вы нас не ждали, а мы приперлись! С ПОДАРКАМИ!!
Попахивает очень чем-то нехорошим...
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и у меня такое впечатление что их насильно вывозят (депортируют)
типа заберите своих, а то нам наших лечить надо...
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А ты не думала что в Европе тоже предприятия прекратили работу? Людям просто не за что жиь, а надо платить за жилье, коммуналку (а это все там гораздо дороже чем в Украине).
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идите нафуй...там где налоги платили....
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И? Что они тут будут делать?? Что их вдруг побудило вернуться туда, где воздух был для них не так чист и приятен, как за бугром?
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Жрати й ....ти В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 6751 В,чому питання...Що вміють
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Питання до юристів на форумі - "Чи можна буде подати до суду на блазня за сприяння розповсюдження коронавірусу та смерті людей через зараження ним?" В Украину планируется вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 9761
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https://rk.kr.ua/urodzhenka-z-kropivnitskogo-jaka-zaraz-perebuvae-u-nju-iorku-cherez-karantin-ne-mozhe-povernutisja-dodomu-foto

Вот еще этих двух забыли!! Они, видите ли, 11 марта улетели в Нью-Йорк какого-то хрена. И теперь просят всех, кто может им помочь вернуться домой))). Капец... Спецом, что-ли туда за *********. а назад - за просто так?
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за ********* - ЭТО СЛУЧАЙНО)) За своё бабло - вот так правильно)
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Жгі й далі случайно,бо необхідни ізьюмінки
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А МИД организует полеты в обратном направлении через недели 2, если границы все еще будут закрыты?
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Нах нам нужны эти искатели лучшей жизни, почему нами рискуют ради тех, кто "клал" на Украину? Свалили - и скатертью дорога! - Это должен быть их риск!
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Если согласны три недели в поле на границе просидеть, пусть возвращаются.
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Правильно, нужно привезти из за рубежа того, кто бы помог нам всем быстрее выздыхать.
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Я тобі підкажу,вони ще крім того й гроші возили 1лярд щомісяця ,щоб олігархи котрих вибрала решта йолопів ,могли собі жирувати!
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Приедут, завезут к нам заразу, подорвут экономику страны, а когда все восстановится, снова свалят! Нах это нам надо???
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- когда все восстановится - В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 7368 В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 1343 Дивні бувають люди
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Уря!!! Ще 23 тис потенційних очагів.Скільки часу лишилося до повної депопуляції В Україну планується повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 7678
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