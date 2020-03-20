 В Украину планируется вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев, - МИД

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Перед нами также до сих пор стоит вызов такого же количества украинцев – чуть более 23 тысяч остаются за границей", – сказал Божок.
"Сегодня у нас запланировано около 42 рейсов из Египта, Германии, Соединенного Королевства, Турции, Испании, Кипра, ОАЭ, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Литвы, Швеции, Швейцарии и Франции", – уточнил Божок.
пригласил всех возвращаться (для красного словца)... и тут на тебе...
и дай Бог, чтоб все они оказались без...сюрприза...с короной...
Попахивает очень чем-то нехорошим...
типа заберите своих, а то нам наших лечить надо...
Вот еще этих двух забыли!! Они, видите ли, 11 марта улетели в Нью-Йорк какого-то хрена. И теперь просят всех, кто может им помочь вернуться домой))). Капец... Спецом, что-ли туда за *********. а назад - за просто так?
Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав румунів за кордоном не повертатися додому на Великдень, оскільки більшість потрапить в ізоляцію чи карантин.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на G4Media.ro.