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 В Черкассах могут ввести пропуски на общественный транспорт в случае распространения коронавируса

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассматривает введение пропусков на общественный транспорт, как одно из возможных ограничений в случае выявления случаев коронавируса в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Прочерк".

По словам Бондаренко, в случае вспышки коронавируса, общественный транспорт в Черкассах, возможно, придется остановить, однако горсовет не хочет вызвать транспортный коллапс в городе.

"Но мы его не будем останавливать, пока не обеспечим подвозом работников стратегических предприятий... Разрабатываются специальные маршруты, чтобы обеспечить подвозом на работу в первую очередь врачей, обеспечить работников аптек, теплокоммунэнерго, "Азота", "Черкасской ТЭЦ", других стратегических предприятий", - пояснил он.

Мэр добавил, что одним из возможных ограничений рассматривается введение пропусков на общественный транспорт. Планируется, что общественный транспорт будет работать без изменений, однако в автобусы и троллейбусы будут пропускать только по удостоверениям и пропускам, выданными горсоветом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183086
 
 
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Берите пример с Ивано-Франковска: местый недомер в своем стремлении лизнуть зебилу уже закрыл транспорт (весь!!!) и еще требует по желаниям трудящих ввести ЧП на ВСЕЙ територии страны Я родом с тех краев и там иногда бываю, то я знаю что он дурачок - но какой услужливый ! Бубочка таких любит - если шо то представитель самых ярых поцриотов с ВО Сволота ...
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маршрутчики не будут возить по 10 чел. им проще остановиться, а водил по домам отправить. и поскольку их начали штрафовать такие вот любители подлизнуть зеле с аваковым, то скорее всего большая их часть станет по всей Украине.
быдлос уже в разьярении, и карантин закончится - зеля то будет думать что он спаситель нации, но будет совсем иначе
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А как их получить? Стоя в очереди в горсовете? Да бюрократы в горсовете пока их утвердят, напечатают и раздадут, сентябрь наступит.
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Ця влада дебільна на всіх рівнях. Замість того щоб забезпечити додатковий транспорт, вони створюють обмеження. Це призведе економіку України до повного колапсу.
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А зебилам нраицца "хатите как в Италии"
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шо за політично контужені коментатори нацики і порохоботи. проблему карантину і епідемії перетоврюють у свою злобну жовчну війну Зекомандою
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вертаємось в совок.. продажа індульгенцій, талонів і пропусков...
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