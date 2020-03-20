 В Черкассах могут ввести пропуски на общественный транспорт в случае распространения коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Прочерк".

По словам Бондаренко, в случае вспышки коронавируса, общественный транспорт в Черкассах, возможно, придется остановить, однако горсовет не хочет вызвать транспортный коллапс в городе.

"Но мы его не будем останавливать, пока не обеспечим подвозом работников стратегических предприятий... Разрабатываются специальные маршруты, чтобы обеспечить подвозом на работу в первую очередь врачей, обеспечить работников аптек, теплокоммунэнерго, "Азота", "Черкасской ТЭЦ", других стратегических предприятий", - пояснил он.

Мэр добавил, что одним из возможных ограничений рассматривается введение пропусков на общественный транспорт. Планируется, что общественный транспорт будет работать без изменений, однако в автобусы и троллейбусы будут пропускать только по удостоверениям и пропускам, выданными горсоветом.

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