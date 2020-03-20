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Все про:банки (1669) депозит (229) НБУ (4590) Смолий (71)

 Банкам запретили ограничивать выплату депозитов, - НБУ

Национальный банк Украины запретил банкам ограничивать выплату депозитов, срок которых истек.

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения (по депозитам. - Ред.), срок которых истек. То есть, если у вас закончился депозит, можете делать с ним все что угодно: продлить, снять", - сказал Смолий.

Он отметил, что НБУ не будет вводить ограничения на работу банковской системы.

Как сообщалось, по итогам первого месяца 2020 сохранилась тенденция роста суммы вкладов физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте на Цензор.НЕТ: НБУ начал пополнять кассы банков наличной валютой

По состоянию на 1 февраля 2020 физлица (в т.ч. физические лица - предприниматели) держали в банках 487,3 млрд грн, что на 12,8 млрд грн больше, чем на начало января 2020 года. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2020 года: вклады в национальной валюте - 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн в месяц), вклады в иностранной валюте - 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн в месяц).

Источник: https://censor.net.ua/n3183083
 
 
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Интересно а досрочное расторжение депозитного договора возможно
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зависит от условий. в 2004-м яйценюх насрал на ГК и запретил даже для договоров, где это было предусмотрено. т.е. грабанул людей в пользу банков.
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Какой дурак вообще держит деньги в банках не понимаю
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нужно ставить не сейфы, а двери настоящую бронь с броненакладками перед замками, только три места в Киеве ставят такие двери, в магазинах фуфло и цена выше. Замки не вскрывают ключами, высверливают за пару минут, только броненакладки должны быть.
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А в чем проблема, я в Привате держал около шести лет, на одни проценты квартиру купил, когда за доллар 12% давали, а под матрасом они прибыль не приносят. Есть пару крутых банков в нашей стране, где можно держать, но эта информация очень ценная.
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А якщо у банка немає грошей, як їм повернути депозит? Нацбанк не хоче допомогти.
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