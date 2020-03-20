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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4958) Коломойский (1300) Бутусов Юрий (2081) Центрэнерго (60)

 16 дней ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго": вот где бы Зеленскому отработать чрезвычайное положение, - Бутусов

16 дней ФГИ не может выполнить решение Кабмина о смене руководства крупнейшей государственной энергокомпании "Центрэнерго" - предприятием по-прежнему руководит человек Игоря Коломойского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Чтобы Владимир Зеленский хорошо оценил, насколько он способен управлять Украиной в режиме чрезвычайного положения, рекомендую президенту проверить свои силы для начала введя чрезвычайное положение на госпредприятии "Центрэнерго" и в Окружном административном суде Киева", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение конфликта по "Центрэнерго", ставшего камнем преткновения для Гончарука, теперь в руках Шмыгаля, - Бутусов

"Вы будете смеяться, ведь 4 марта Кабмин опубликовал постановление о смене директора на "Центрэнерго", но до сих пор у Фонда государственного имущества не получается выполнить это решение. Третья попытка выполнить решение правительства произошла 19 марта, и тоже неудачно. 16 дней прошло, а директора поменять на одном из тысяч госпредприятий, оказывается, не такое простое дело. Суды запрещают ФГИ менять директора подчиненного ФГИ предприятия, члены наблюдательного совета имеют свое мнение, в общем, на следующей неделе попробуют еще раз. Президент Зеленский, конечно, в курсе, что на "Центрэнерго" по-прежнему человек Игоря Коломойского руководит, а президент, как известно, очень независимый от олигархов человек, очень самостоятельный. Просто руки не доходят заняться этим вопросом. Кризис, эпидемия... Вот бы где отработать чрезвычайное положение, вот бы руку набить - попробовать хотя бы директора поменять на крупнейшей государственной энергокомпании", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3183079
 
   
 Топ комментарии
 
- мама Рімма, помніш, я прасіл тєбя нє виходіть із дома? Забудь! Срочно прієзжай, міня абіжают!
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А руководство в Центрэнерго Бенино.

У резкого, как понос, ЗЕ руки коротки такие падляны своему хозяину кидать.
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Куклы против папы ни гу-гу. Низзя.

16 днів ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго": ось де б Зеленському відпрацювати надзвичайний стан, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6113
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- мама Рімма, помніш, я прасіл тєбя нє виходіть із дома? Забудь! Срочно прієзжай, міня абіжают!
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А руководство в Центрэнерго Бенино.

У резкого, как понос, ЗЕ руки коротки такие падляны своему хозяину кидать.
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Й Активистам удалось запечатлеть министра МВД Арсена Авакова за игрой в «Ферму» во время заседания правительства, где рассматривались вопросы, связанные с коронавирусом в Украине.

Об этом сообщается в микроблоге «Центр противодействия коррупции» в соцсети Тwitter, где также опубликовано и соответствующее видео.

«Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру «Ферма» на своем смартфоне.

Кабмин, кстати, рассматривал вопросы, вызванные пандемией коронавируса», - говорится в сообщении.
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Да, что вы, оно себе в шатны наложит, от одной мысли про это.
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Справедливе антимонопольне законодавство, і забезпечення його виконання - найважливіша функція держави в галузі економіки. Якщо йя функція в держави відсутня, то й держава також відсутня. Влада в такомуц випадку є звичайнісіньким розбійником.
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Я вже писав,якщо Україна не віддасть Валерійовича в США,її кінець.
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Так за попытку убрать упыря Бениного и поперли, зе не то что его упыря не пройдет, не то что антиколомойский закон, вопрос сольет ли приват, а с Портновым этот вопрос практическт не стоит.
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Голосували проти Порошенка, а наголосували: Коломойшу, Ахметова, партію Регіонів і тупих КВНщиків.
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И тем счастливы. По зебилному счастливы.
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Олигархи, особенно Коломойский, даже не борются с Зеленским. Они его просто не замечают.
Зато разная пророссийская шушера вокруг Зеленского вовсю борется против патриотов Украины - с его, Зеленского, малоросского согласия.
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Чего не хватало,тем кто побрел голосовать за это зелёное чмо? Барыги им были не такие. Размечтались о кренделях небесных поглядев дурацкий сериал на Г+Г. Стадо инфантильных организмов.
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