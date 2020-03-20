 16 дней ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго": вот где бы Зеленскому отработать чрезвычайное положение, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Чтобы Владимир Зеленский хорошо оценил, насколько он способен управлять Украиной в режиме чрезвычайного положения, рекомендую президенту проверить свои силы для начала введя чрезвычайное положение на госпредприятии "Центрэнерго" и в Окружном административном суде Киева", - рассказал он.

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"Вы будете смеяться, ведь 4 марта Кабмин опубликовал постановление о смене директора на "Центрэнерго", но до сих пор у Фонда государственного имущества не получается выполнить это решение. Третья попытка выполнить решение правительства произошла 19 марта, и тоже неудачно. 16 дней прошло, а директора поменять на одном из тысяч госпредприятий, оказывается, не такое простое дело. Суды запрещают ФГИ менять директора подчиненного ФГИ предприятия, члены наблюдательного совета имеют свое мнение, в общем, на следующей неделе попробуют еще раз. Президент Зеленский, конечно, в курсе, что на "Центрэнерго" по-прежнему человек Игоря Коломойского руководит, а президент, как известно, очень независимый от олигархов человек, очень самостоятельный. Просто руки не доходят заняться этим вопросом. Кризис, эпидемия... Вот бы где отработать чрезвычайное положение, вот бы руку набить - попробовать хотя бы директора поменять на крупнейшей государственной энергокомпании", - резюмировал Бутусов.