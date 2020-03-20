 Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств, - СМИ

Об этом пишет "Дело", передают Українські новини.
Как сообщает источник в правительстве, такое решение Кабмин может принять на заседании в пятницу.
При этом, единственным почтовым оператором, который получит такое право, станет государственная компания "Укрпочта".
Сейчас доставка лекарственных средств почтой, как и их продажа в онлайн-магазинах, в Украине запрещены.
Как сообщалось, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2538 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счет госбюджета.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что борьба с коронавирусом сегодня является важнейшей задачей правительства.
Я Вас прошу. Мы все умрём. Сделайте что то!!!
Через неделю, я вам даю гарантию, вангую, 30/40% мед персонала уволятся!!
Дети будут больными, пожилые умрут, молодёжь сляжет на время. Хватит сидеть!! Звоните, орите, бейте, всё делайте, что запрещенно!!! Но помогите!
А то Зелин квартал напишет для вас сценарий похорон героически погибших на посту медиков без средств защиты. Оно вам надо ?
страшно далеки они от народа и действительности,эти случайные правители
А чем УкрПочта таких преференций заслужила:
Качеством, скоростью, контролем?
Что за мутные схемы?
И вообще, в Укрпочте дешевле, НО обслуживание ужасное - что не побьют, то помнут!...(