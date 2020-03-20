 Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.
По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 000 грн.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий.
.А про молоко то вірно .
Молоко, корма и рассада! Как же Вы правы!
А если через ОЛХ покупать? Будут ли такие объявления подвергаться штрафам?
как быстро суд засудил... не то что с другим делами, годами тянущимися!!!
Господи! Дай людям ума, которые творят весь этот ужас.
Если честно, то все эти торгаши на тротуарах уже давно должны были уйти в темноту прошлого. Сейчас самое удобное время для того, чтобы очистить улицы от этой срани.
А это ты, зебил. Жри дешевое говно с тротуара, но подальше от людей.
Жрите с тротуаров, покупайте колбасу возле остановок и поскорее отправляйтесь к Богу. Я ж только за скорейшее решения вопросов простога нарида.
Но лучше, чтобы простейшие дохли где-то подальше и не портили своими неопрятными тушками вид.
https://kp.ua/life/662285-ukrayntsy-v-ytalyy-na-paskhu-domoi-pryedu-no-taikom-ot-sosedei-a-to-zabrosauit-kamniamy
самоликвидировалсясамоизолировался и с соплями и температурой приперся на работу (ну как работу? так позвиздеть-похвастаться зарубежным вояжем)))