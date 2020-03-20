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 Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте

Сегодня, Шевченковским районным судом города Киева было рассмотрено дело о нарушении правил карантина людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 000 грн.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183075
 
 
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Сама голосовала (скорее всего) за зебилов - зебилы же сами её и оштрафовали Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 5495
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Семена где купить ? В АТБ ? Рассаду где купить ? И где продать рассаду тем, кто вырастил ее в теплицах ? Весной день весь год кормит. Рынки закрыты. Корова доится каждый день. Молоко куда девать ? Корма где купить ? Кормить ее тоже нужно. Ребятки, налаживайте горизонтальные связи, минуя магазины и государство. Мне сегодня на дом ведро молока привезли еще теплого. И все счастливы, и продавец, и покупатель.
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А... Вот она, которая эту всю котовасию заварила! Ну всё - завтра уже всё будет хорошо? Да, 73%-ые? Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 1767
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А... Вот она, которая эту всю котовасию заварила! Ну всё - завтра уже всё будет хорошо? Да, 73%-ые? Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 1767
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Сама голосовала (скорее всего) за зебилов - зебилы же сами её и оштрафовали Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 5495
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Семена где купить ? В АТБ ? Рассаду где купить ? И где продать рассаду тем, кто вырастил ее в теплицах ? Весной день весь год кормит. Рынки закрыты. Корова доится каждый день. Молоко куда девать ? Корма где купить ? Кормить ее тоже нужно. Ребятки, налаживайте горизонтальные связи, минуя магазины и государство. Мне сегодня на дом ведро молока привезли еще теплого. И все счастливы, и продавец, и покупатель.
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Яка рассада ...?Див погоду .Ще морози йдуть .. Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 3219
.А про молоко то вірно .
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Через три недели понадобится и рассада. И уже сейчас нужно думать, где приобрести и не попалиться.
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Пошла на ОЛХ. Есть рассада и помидоров, и клубники,и всевозможных цветов!! Но нужно туда еще добраться...
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Молоко куда девать - сири робити...- потім продасть ще із більшою "добавленею " Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 7704
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за сыры можно еще быстрее на штраф нарваться,чем за молоко...разве шо для себя делать.
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Давно уже "побудував комунізм в окремо взятій сім"ї...". Зателефонував, тільки що, своїй "молочниці", попередив. Добре, що до неї йти 5 хв. А їй привозять на автомобілі, з села...
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Бардак в стране, хуже чем африканской резервации...это *** еще уметь и хотеть так нужно крохоборить жизнью своей и людей рискуя..
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Вот-вот будет бартер, как в 90-е. Ты мне - кило гречки, а я тебе - кило муки. Только тихо, шоб штраф не пришлось платить)). Вот времена настали, ***...
Молоко, корма и рассада! Как же Вы правы!

А если через ОЛХ покупать? Будут ли такие объявления подвергаться штрафам?
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Ищите объявления в своем городе. Я вчера посылку чая килограм на шесть зказал. Сегодня получил. Склад вчера работал последний день. Сегодня закрылся.
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Сцарь-хуйло ботоксом напшакався, а Шось цариця-кабаїха трохи подуставшая... Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 8146
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ооо... преступление века!
как быстро суд засудил... не то что с другим делами, годами тянущимися!!!
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та это всего лишь злобная бабушка-пенсионерка, с пучком петрушки...., это не тот добрый человек, который маски тоннами из страны вывозил.....
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Петрушка да с грядки! Как ж теперь бощ без нее сварить то?
Господи! Дай людям ума, которые творят весь этот ужас.
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А вот где то недавно читал, в каком то городе женщину торговавшую масками на улице тоже повязали. Так она хоть нашим людям продавала, а тех кто тоннами вывозил за бугор никто не трогает... Зебилы, ви это сделали вместе!
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ВВ Херсонской области по информации от врачей уже более 7 заболевших с симптомами короновируса, которые совпадают на 99%. Но Гусев в попытке выслужиться и сделать красивые показатели морозится везти в область. По простой логике. Нет тестов - нет заболевших. А пока держите позитивную фотку в поддержку медиков, пока Гусев оббивает пороги АП умоляя куда-то перевести с надоевшей должности.
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Зебил сообщает об одном выздоровившем тогда как 3 умерли
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Хорошо что только руки заплодоносили. А если б и ноги...
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И так будет с каждым!!! Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 3760

Если честно, то все эти торгаши на тротуарах уже давно должны были уйти в темноту прошлого. Сейчас самое удобное время для того, чтобы очистить улицы от этой срани.
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А если подумать, то срань у тебя в голове, в зРаде и АП!!! Причина проявления єтой срани-все там же!
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Я слышал какой-то звук с помойки...

А это ты, зебил. Жри дешевое говно с тротуара, но подальше от людей.
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"Герхард", тебя никто не заставляет покупать "дешёвое говно с тротуара"... У меня, например, есть свои торговцы, которых я знаю лично, много лет. И они меня знают... Покупаю свежие овощи летом, молоко, сыр, сметану, круглый год... Поэтому "говно" никогда не подсовывают... Молочник начал "мухлевать" - я его "послал"... Сейчас "репу чешет", потому что я троих знакомых предупредил о "мухляже"... И если раньше у него молоко разбирали за полчаса, то сейчас и по три часа стоять приходится...
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не уходите, оставайтесь с нами в темном будущем.
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Я с удовольствием пронаблюдаю за вашими корчами из не знакомой вам реальности.

Жрите с тротуаров, покупайте колбасу возле остановок и поскорее отправляйтесь к Богу. Я ж только за скорейшее решения вопросов простога нарида.

Но лучше, чтобы простейшие дохли где-то подальше и не портили своими неопрятными тушками вид. Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте - Цензор.НЕТ 1665
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Вот она - виновница!!! А как возвращенцы из-за границ? Отдыхавшие, заробитчане? Не они ли привезли да и еще везут коронавирус во все уголки Украины? За ними следят? Штрафуют-закрывают? А ведь каждый день их десятками тысяч возвращается. Все они очень сильно скучили за ненькой, или заканчивается срок действия пребывания за рубежем, или на Пасху захотели к родственникам или ... И насрать им на других.
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к тому же их никто не тестировал на вирус и не направлял на карантин.
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Украинцы в Италии: На Пасху домой приеду, но тайком от соседей. А то забросают камнями.
https://kp.ua/life/662285-ukrayntsy-v-ytalyy-na-paskhu-domoi-pryedu-no-taikom-ot-sosedei-a-to-zabrosauit-kamniamy

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Для дітвори, та підлітків карантину не існує. На вулицях їх більше, ніж під час канікул. Ось за такі речі батьків слід ізолювати в карантин. Платний. Шкода, але таке нереально.
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интересно...а шахову премию выпишут, за то что не самоликвидировался самоизолировался и с соплями и температурой приперся на работу (ну как работу? так позвиздеть-похвастаться зарубежным вояжем)))
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хочется пожалеть женьщину, которая пытаясь выжить, торговала по мелочи на улице, но не известно, может она за этих слуг голосовала..
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Иудоглобализаторская клоунада. Загонять людей в набитые маршрутки это не нарушение норм, а продажа продуктов нарушение.
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Ну ну.Коли будуть голодні бунти.тоді і подивимось на доблесне мвс і інші органи.А ще злочинність виросте на порядок,як мінімум.
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Размышления на тему. Вот если все будут ходить в масках, каждые пол часа мыть руки и протирать их водно-спиртовым раствором, то ЗАЧЕМ мне это делать? 🤔
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НЕ выйдет... Менталитет не тот... Наш народ мыслит по-иному - "Про нас закон не писан...". То есть, все будут ожидать, что все вокруг обязаны закон выполнять, а им лично это не нужно...
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Вот єто суд! Судище, ферзь! Такую преступницу встреножил!!! Ату ее, ату! И афишировать .єто архисобітие, не запоздали! Судье-орден!
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Федына №2, ату ее, ату! с женщинами только и могут воевать. Как это по-Путино-зеленскому!!!
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Теперь будут еще лет десять пытаться взыскать. Или это была жена олигарха???
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Забота о народе. Нет это дресировка населения чтоб боялись. Набитый автобус это по зеленски. А одинокая бабушка, вирус для народа. Все познается в сравниии. Завтра прийдут за вами.
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Треба було продавати не з рук, а з ніг. За це статті немає.
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