EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  115  3
Материалы по теме:
Все про:Россия (75218) минские соглашения (2798) Боррель (28)

 Россия должна активизировать усилия, чтобы выполнить Минские соглашения, - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель считает, что Россия должна активизировать усилия для выполнения Минских соглашений и реализации Парижских договоренностей.

В письменном интервью "Интерфакс-Украина" Боррель напомнил, что Россия является одной из сторон, подписавшей Минские соглашения, передает Цензор.НЕТ.

"Ей следует активизировать свои усилия по их осуществлению, а также использовать свои серьезные рычаги влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает на востоке Украины", - уверен он.

При этом Высокий представитель отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал "конструктивный подход, и Россия должна теперь ответить тем же". "Саммит в нормандском формате, который проходил в Париже в декабре прошлого года, принес некоторые положительные результаты. Теперь меры, о которых договорились лидеры, должны быть воплощены в реальность на Донбассе", - считает Боррель, добавив, что полное прекращение огня "необходимо для облегчения страданий населения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель

Говоря о своих ожиданиях от будущей встречи лидеров в формате Нормандской четверки, Боррель высказал мнение, что "новая динамика в нормандских переговорах представляет собой окно возможностей, которое сторонам следует использовать для продвижения к полной реализации Минских соглашений". "Меры, согласованные в Париже, должны быть безотлагательно реализованы. Следующий запланированный саммит должен стать еще одной возможностью продемонстрировать политическую волю к достижению устойчивого урегулирования конфликта", - уверен он.

При этом он назвал "поразительной" "личную решимость президента Украины Зеленского продвигаться вперед к урегулированию конфликта и реализации Минских соглашений". "Все стороны, особенно Россия, должны следовать этому примеру", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель напомнил, что ЕС рассматривает полную реализацию Минских соглашений как "залог успеха нынешних усилий по достижению устойчивого политического решения, основанного на уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины". "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать усилия в этом направлении, и мы намерены продолжать увеличивать нашу поддержку", - заверил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3183074
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ещё раз сивуху выпустить, по многисленным просьбам рассеи?
 показать весь комментарий
 
Вот пан Боррель хочет номинироваться на звание лучшего сказочника Украины . Раньше таковым был некто пан Пэдро но его сказки всем надоели за 5 лет и его попросили на выход .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх