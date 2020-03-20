 Более 25 тыс. украинцев вернулись в Украину из Египта, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в сети Facebook "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".
"22 328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады - 830 человек. Они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах", - говорится в сообщении.
Также 11 человек, находившихся в Египте с нетуристической целью, в пятницу вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте.
Подчеркивается, что посольство Украины в Египте продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину.
Одень чистенькое и жди!
Ко мне пришла информация о том что Владимир Пригладь помощник депутата заразился короновирусом. Он тесно общается с депутатом Русланом Требушкиным который рядом сидит уже с зараженным Сергеем Шаховым. Не сложно понять кто находиться в группе риска, на данный момент: Рудик Сергей, Поляк Владислав, Ефимов Максим, Гриб Виктория, Магера Сергей, Приходько Борис, Вельможный Сергей, Сухов Олександр, Бабенко Олександр. Все депутаты являются от депутатской группы "Довира" и позафракционные
Жители Херсона вызвали скорую с жалобами на высокую температуру, однако не сказали, что до этого были за границей.
Поэтому работники скорой помощи выехали на вызов без средств повышенной защиты.
На данный момент весь экипаж находится на 14-ти дневном карантине.
А потом эти люди ещё не соблюдают самоизоляцию, не сообщают врачам что «путешествовали» чем лишают украинцев медперсонала...
******. И я кажется знаю почему так, потому что журналисты и чиновники видят себя среди этих ******** путешественников. Сопереживают им, мол «среди них мог быть я». А вот среди врачей, пенсионеров или переселенцев они себя не видят...на этих всем *****.
Мо-ло-дцы!!!