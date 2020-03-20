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 Общество
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Все про:Египет (700) карантин (619) МИД (5386) посольство (603) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Более 25 тыс. украинцев вернулись в Украину из Египта, - МИД

По состоянию на 12:00 20 марта 25 237 украинцев вернулись на родину из Египта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в сети Facebook "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"22 328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады - 830 человек. Они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах", - говорится в сообщении.

Также 11 человек, находившихся в Египте с нетуристической целью, в пятницу вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте.

Подчеркивается, что посольство Украины в Египте продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на сегодня в Египте остаются 11 478 украинских туристов, всех доставят домой, - посол Украины Микитенко

Источник: https://censor.net.ua/n3183071
 
 
 Топ комментарии
 
яка радість для всіх здорових українців!
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Все в укрытие! Совершенно неконтролируемый завоз людей из заражённых районов при полном отсутствии организации и средств сопротивления инфекции - это бомба не очень-то замедленного действия. Хорошо хоть мама Римма в безопасности - Вова запретил ей ходить в АТБ.
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Й Продолжаю наблюдать как журналисты и чиновники носятся вокруг странных людей которые в пандемию решили таки рискнуть и поехать на свои 7-14 дней попутешествовать а теперь застряли и хотят чтобы их вояж завершился на налоги украинцев.

А потом эти люди ещё не соблюдают самоизоляцию, не сообщают врачам что «путешествовали» чем лишают украинцев медперсонала...

Пиздец. И я кажется знаю почему так, потому что журналисты и чиновники видят себя среди этих ебанутых путешественников. Сопереживают им, мол «среди них мог быть я». А вот среди врачей, пенсионеров или переселенцев они себя не видят...на этих всем похуй.
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яка радість для всіх здорових українців!
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для умных да а долбодятлы к этому относиться с сарказмом.
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Все в укрытие! Совершенно неконтролируемый завоз людей из заражённых районов при полном отсутствии организации и средств сопротивления инфекции - это бомба не очень-то замедленного действия. Хорошо хоть мама Римма в безопасности - Вова запретил ей ходить в АТБ.
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За тобой выехали.
Одень чистенькое и жди!
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У Коронавирус, кто следующий.
Ко мне пришла информация о том что Владимир Пригладь помощник депутата заразился короновирусом. Он тесно общается с депутатом Русланом Требушкиным который рядом сидит уже с зараженным Сергеем Шаховым. Не сложно понять кто находиться в группе риска, на данный момент: Рудик Сергей, Поляк Владислав, Ефимов Максим, Гриб Виктория, Магера Сергей, Приходько Борис, Вельможный Сергей, Сухов Олександр, Бабенко Олександр. Все депутаты являются от депутатской группы "Довира" и позафракционные
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глобальное потепление климата. с борта самолёта - зразу картоплі садить! на месяц раньше обычного. а так бы перезимовывали весну в египтах ещё аж до майских. як раньше.
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Й В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус

Жители Херсона вызвали скорую с жалобами на высокую температуру, однако не сказали, что до этого были за границей.

Поэтому работники скорой помощи выехали на вызов без средств повышенной защиты.

На данный момент весь экипаж находится на 14-ти дневном карантине.
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Й Продолжаю наблюдать как журналисты и чиновники носятся вокруг странных людей которые в пандемию решили таки рискнуть и поехать на свои 7-14 дней попутешествовать а теперь застряли и хотят чтобы их вояж завершился на налоги украинцев.

А потом эти люди ещё не соблюдают самоизоляцию, не сообщают врачам что «путешествовали» чем лишают украинцев медперсонала...

******. И я кажется знаю почему так, потому что журналисты и чиновники видят себя среди этих ******** путешественников. Сопереживают им, мол «среди них мог быть я». А вот среди врачей, пенсионеров или переселенцев они себя не видят...на этих всем *****.
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А может не просто так это может это спланированная акция во что бы то ни стало УХАНЬдохать Украину завозом со всех сторон тясяч больных ?так чтобы наверняка ,так чтобы осталось 10-15 миллионов как это и предполагалось уже с лет 20 нашими поводырями в наушниках?
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Закрыть метро - легко. Парализовать все пассажирское сообщение - еще легче. Организовать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ карантин для нескольких десятков тысяч из очагов эпидемии - "неосуществимо".
Мо-ло-дцы!!!
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