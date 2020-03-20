 Более 25 тыс. украинцев вернулись в Украину из Египта, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в сети Facebook "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"22 328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады - 830 человек. Они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах", - говорится в сообщении.

Также 11 человек, находившихся в Египте с нетуристической целью, в пятницу вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте.

Подчеркивается, что посольство Украины в Египте продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на сегодня в Египте остаются 11 478 украинских туристов, всех доставят домой, - посол Украины Микитенко