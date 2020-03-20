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 В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа

В международный аэропорт Борисполь 20 марта прибыли 12 самолетов с украинцами из Бельгии, Израиля, Доминиканской Республики, Египта и ОАЭ.

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта по состоянию на 15:00, передает Цензор.НЕТ.

Так, уже прибыли самолеты из Брюсселя, Тель-Авива, Ла-Романы, Шарджи, два из Дубаи и шесть самолетов из Шарм-эль-Шейха.

Также 20 марта ожидаются еще один рейс из Шарм-эль-Шейха, Дубаи, Ларнаки, Тель-Авива, Франкфурта, Амстердама и Брюсселя.

Согласно информации, из Борисполя запланировано по одному рейсу в Лондон, Париж, Стамбул, Дубай и Шарджи.

В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа 01

В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3183069
 
 
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Коронавірус-ласкаво просимо в Україну! Тут тобі нічого не загрожує!
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Гадаю, що якби всіх евакуйованих на карантин сажали (як в Санжарах), то це було б набагато ефективніше, ніж закриття метро...
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Та ладно, всього по Україні більше 300 одних лиш санаторіїв, а баз відпочинку - тисячі...
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І накуя такий карантин, якщо ви самі розвозите заразу по всій Україні?
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Это ещё Африку не шерстили. 3 человека в Камеруне. В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа - Цензор.НЕТ 1053
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А далі вони як пересуватимуться? Невже персонально розвезуть усіх по домівках... В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа - Цензор.НЕТ 4921
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треба прослідкувати, щоб вони рівномірно розподілилися по всій теріторії України
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Нормал. Даже доминиканской "короны" подкинули...
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Отакэ "зубажиння".
Дедушка-Поттаблетки и Бабушка-Полвареника негодуют.
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