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Все про:контрразведка (241) ОГА (1642) Одесская область (1939) СБУ (14469)

 Контрразведка СБУ разоблачила чиновников Одесской ОГА в завладении 1,6 млн госсредств. Руководителю департамента сообщено о подозрении

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала схему растраты бюджетных средств должностными лицами одного из департаментов Одесской областной государственной администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В конце января этого года оперативники спецслужбы разоблачили факт хищения средств госбюджета чиновниками одного из департаментов Одесской облгосадминистрации через коммунальное предприятие.

По предварительным данным, фигуранты присвоили почти 1,6 млн гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента.

По одному из эпизодов противоправной деятельности фигурантов следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины руководителю департамента Одесской облгосадминистрации.

По версии предварительного расследования, чиновник причастен к завладению средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. Для реализации сделки фигуранты использовали механизм фиктивного трудоустройства.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Разоблачение и блокировки незаконной схемы проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3183065
 
 
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Peter Johnson

@alcebaid 20 мин

Зараз в Америці черговий гучний скандал: група сенаторів скористались інформацією з таємних брифінгів про майбутню пандемію аби спекульнути на фондовому ринку.
Це вкотре має довести, що нестерпна корупція - лише в Україні (була при баризі)
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а котрразведка СБУ этим должна заниматься???
(блин! ))) на соседней ветке, где СБУ поганяло шалав, я сам смеялся с такого же вопроса)))
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Кто нибуть, в конце концов объяснит этим КЛОУНАМ,
чем должна заниматься Контразведка СБУ?

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А что не к стенке ситуация позволяет
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а с какого времени контрразведка занимается єкономическими преступлениями?
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