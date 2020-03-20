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 Общество, Здоровье
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 Степанов привез в Одессу защитные костюмы для медиков и маски

Экс-губернатор Одесской области лично привез в регион 1000 защитных костюмов и столько же масок. Средства индивидуальной защиты Максим Степанов передал врачам одесской "экстренки", городской инфекционной и областной больниц.

"Огромное спасибо вам, врачи и медсестры, за ту работу, которую вы делаете. Спасибо за сохранение нашего здоровья. За то, что сегодня мы как раз благодаря вам чувствуем себя защищенными, потому что понимаем: пока вы в строю, у этой болезни есть достойный противник", - написал политик на своей странице в фейсбуке.

Заметим, в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19, из них 3 летальных: Черновицкая обл. - 15 (1 летальный), Житомирская - 2 (1 летальный), Киевская - 2, Донецкая - 1, Ивано-Франковская - 1 (летальный), Днепропетровск - 2, Киев - 3 случая.

Волонтеры бьют тревогу, говорят, что уже сейчас понятно, что в украинских больницах катастрофически не хватает как аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так и средств индивидуальной защиты для медперсонала. В частности, в Одессе запас одноразовых костюмов биологической защиты - 150 штук при потребности в 7900 в сутки.

Напомним, ранее Максим Степанов нашел и передал Одесской инфекционной больнице аппарат ИВЛ, без которого спасти тяжелых больных коронавирусом просто невозможно.

Источник: https://censor.net.ua/n3183064
 
   
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берегите медиков, так же и других работников спецслужб и продавцов - вы же довераите военным во время воины, вот и не учите медиков и берегите их, они точно умнее всяких блогеров и журналистов в вопросах медецине.
В Латвие прошёл флешмоб - люди через окно аплодировали тем кто работает ради них - да бережёт Бог ваших людей.
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