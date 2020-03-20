 Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий

"Сегодня у МВФ есть две программы для поддержки стран, которые пострадали или страдают от коронавируса. Ожидаем, что финансирование получит украинская сторона", – сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Смолий отметил, что Украина также продолжает переговоры по ускорению получения программы расширенного финансирования от МВФ, размер которой был оговорен еще в минувшем году – $5,5 млрд.
"Кроме программы МВФ, мы рассчитываем на поддержку Всемерного банка, Европейской комиссии, других доноров, которые работали с нами в предыдущие годы и, думаю, в этом периоде также нас поддержат", – добавил глава НБУ.
По его словам, большая часть этого финансирования будет направлена в государственный бюджет на покрытие дефицита, а также на пополнение золотовалютных резервов.
Он отметил, что Нацбанк на постоянной основе контактирует с коллегами с Европейского центрального банка, с Федеральной резервной системы, с МВФ. "Мы обмениваемся информацией практически в онлайне по тем мероприятиям и решениям, которые они принимают, лучшие практики будем использовать в своей работе", – сказал Смолий.
Как сообщалось, в начале марта МВФ заявил о готовности выделить $50 млрд странам с низкими доходами и развивающимися экономиками на борьбу с коронавирусом, а на этой неделе директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила о готовности МВФ в целом мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в преодолении эпидемии и ее последствий.
Куда эти миллиарды долларов делись за пару дней?
Если они есть в реальности, то зачем клянчить миллиард у МФВ?
А если нет их, то зачем тогда было врать так нагло?
Именно поэтому, Украина - самая нищая страна Европы. была и будет... народ такой.
а простые люди вон клич бросили : подвези до работы медика - спаси чью-то жизнь...
(и возят!!! и ни у кого ничего не просят!!!)
жаль - много их выбивает из строя необъявленая-гибридная война (осыпает украинская калинонька свой белый цвет... наилучших за 6 лет растеряли...поховали...)
У них принцип - лучше сдохну но наворованных денег не дам никому... Думают на тот свет заберут с собой свои миллиарды
А шо, Беня с Ахметкой маленькому зелёному другу на помощь не кинулись?Вони орієнтовані лише на отримання прибутків, а не витрат...
Національний банк України
@NBUkraine
Україна є значно більш підготовленою до кризових явищ, ніж у 2008 чи 2014 році.
Зараз ми маємо низьку інфляцію, достатній рівень резервів та суттєво нижче співвідношення державного боргу до ВВП. Немає дисбалансів в банківській системі та енергетичному секторі.
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України зараз мінімальний, а під час попередніх криз він сягав 10% ВВП. Це свідчить про набагато вищу стійкість України до турбулентності на світових фінансових ринках.
Зниження цін на наш експорт є меншим за здешевлення імпорту, передусім енергоносіїв - нафти та газу. Продукти харчування - ключова стаття нашого експорту, і попит на них навряд буде суттєво падати.
Внаслідок падіння цін на енергоносії Україна може зекономити на імпорті цих товарів до 5-6 млрд дол. США цього року. Ефект коронавірусу на перекази від трудових мігрантів буде негативним, проте незначним. Водночас сильно скоротиться відплив валюти з країни через зменшення туризму
Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом
А не слишком ли много хочет ЗЕбанарий, который еще до коронавируса за полгода полностью чисто своими "усилиями" угробил экономику Украины?
ЗЕбанарий реально считает, что в МВФ сидят дураки, которым некуда деньги деть в разгар кризиса и пандемии?