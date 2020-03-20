 Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун

Об этом на странице в сети Facebook сообщила экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, чтобы у нас была вакцина, ее надо не просто разработать, а клинически исследовать и зарегистрировать. А на это нужно время.
"Вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают одновременно несколько научных групп, производителей в ряде стран. Есть более десятка "вакцин-кандидатов". Политики и владельцы бизнесов заявляют, что вакцина будет через несколько месяцев. Ученые же и должностные лица говорят о годе или даже полтора, ведь вакцину надо исследовать в соответствии с определенной процедурой, которая при стандартных условиях предполагает три фазы клинических исследований. К тому времени пандемия может продолжаться или начаться очередная "волна" пандемии", - говорится в сообщении.
Супрун отметила, что многие вакцины сейчас на нулевой стадии - исследования на животных, ведь иммунная система работает у всех млекопитающих по одним и тем же принципам.
"Хоть принципы работы иммунной системы у млекопитающих подобны человеческой, несмотря на определенные различия нашего организма от других млекопитающих, неправильно переносить все результаты исследования на людей. Поэтому следующий этап - первая фаза исследований - уже проходит на малой группе людей. Здесь проверяют безопасность и иммуногенность вакцины. То есть формирует ли она иммунный ответ вакцине, и какие частые побочные реакции могут быть. Такие исследования начали на этой неделе несколько исследовательских центров", - объяснила она.
Во время второй фазы исследуют несколько сотен вакцинированных людей и определяют оптимальные схемы вакцинации и, опять же, изучают безопасность вакцины. Третья фаза клинических исследований вакцины предусматривает тот же анализ безопасности, но самое главное - эффективности, но на нескольких тысячах добровольцев.
По словам Супрун, уже опубликованы протоколы нескольких клинических исследований (то есть то, что планируют делать дальше) и на днях несколько исследовательских центров вакцинировали первых добровольцев.
"За последние 20 лет, то есть текущее столетие, это уже третья вспышка, вызванная коронавирусами, которые "перетекли" к нам от животных. Надеемся, полученные знания об этих вирусах позволят найти лучшее решение по предотвращению распространения инфекции. Эта ситуация - очень красноречивое подтверждение тому, что лучше вакцинироваться, чем самоизолироваться, потерять работу, погубить экономику в стране и все равно заболеть. Что уж говорить, вакцинироваться надо всегда, от старых инфекций, и от новых", - подытожила она.
Якщо її не протестувати, то побічним ефектом від вакцини який наприклад вилазить через пару місяців - коли вона спрацьовує, потім можна буде грохнути взагалі все населення.
Спочатку обiсрали , а тепер "вернись"))))))
Та нi- наклали самi собi купу- тепер берiть ложки та сiдaйте довкoла.
Буде наука
Хоча я сумнiваюсь, що буде
и не говорите потом, шо вас не предупреждали....
Супрун опровергла многолетний запрет на прием одновременно антибиотиков и алкоголя..
Святая женщина!
Антибиотик в том числе.
Шо не так?
некоторые антибиотики (из эритромицинов, например) блокируют распад алкоголя, что может вызвать озноб, рвоту, аллергическую реакции и...не говорю уж про сильную головную боль..
Спал хорошо, просыпался бодрым))
Де зоофіли - чому не громлять лабораторії! В цих лабораторіях страждають тваринки, щогодини помирає собачка.