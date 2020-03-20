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Все про:вакцина (435) карантин (619) Супрун Ульяна (615) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун

Сегодня наука в состоянии достаточно быстро создать вакцину. А вот ее проверка на безопасность и эффективность, доступная цена, возможность быстро масштабировать производство - это вещи, которые могут забрать много времени.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, чтобы у нас была вакцина, ее надо не просто разработать, а клинически исследовать и зарегистрировать. А на это нужно время.

"Вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают одновременно несколько научных групп, производителей в ряде стран. Есть более десятка "вакцин-кандидатов". Политики и владельцы бизнесов заявляют, что вакцина будет через несколько месяцев. Ученые же и должностные лица говорят о годе или даже полтора, ведь вакцину надо исследовать в соответствии с определенной процедурой, которая при стандартных условиях предполагает три фазы клинических исследований. К тому времени пандемия может продолжаться или начаться очередная "волна" пандемии", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что многие вакцины сейчас на нулевой стадии - исследования на животных, ведь иммунная система работает у всех млекопитающих по одним и тем же принципам.

"Хоть принципы работы иммунной системы у млекопитающих подобны человеческой, несмотря на определенные различия нашего организма от других млекопитающих, неправильно переносить все результаты исследования на людей. Поэтому следующий этап - первая фаза исследований - уже проходит на малой группе людей. Здесь проверяют безопасность и иммуногенность вакцины. То есть формирует ли она иммунный ответ вакцине, и какие частые побочные реакции могут быть. Такие исследования начали на этой неделе несколько исследовательских центров", - объяснила она.

Читайте также: Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19

Во время второй фазы исследуют несколько сотен вакцинированных людей и определяют оптимальные схемы вакцинации и, опять же, изучают безопасность вакцины. Третья фаза клинических исследований вакцины предусматривает тот же анализ безопасности, но самое главное - эффективности, но на нескольких тысячах добровольцев.

По словам Супрун, уже опубликованы протоколы нескольких клинических исследований (то есть то, что планируют делать дальше) и на днях несколько исследовательских центров вакцинировали первых добровольцев.

"За последние 20 лет, то есть текущее столетие, это уже третья вспышка, вызванная коронавирусами, которые "перетекли" к нам от животных. Надеемся, полученные знания об этих вирусах позволят найти лучшее решение по предотвращению распространения инфекции. Эта ситуация - очень красноречивое подтверждение тому, что лучше вакцинироваться, чем самоизолироваться, потерять работу, погубить экономику в стране и все равно заболеть. Что уж говорить, вакцинироваться надо всегда, от старых инфекций, и от новых", - подытожила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183060
 
 
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Супрун опровергла многолетний запрет на прием одновременно антибиотиков и алкоголя..
Святая женщина!
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Дюже гумна санітарка. Що краще - загибель мільйонів людей, чи в прискореному темпі випробувана вакцина?
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Ну чому ви такі дибіли? А? У прискореному темпі не буває - це фізика мля.
Якщо її не протестувати, то побічним ефектом від вакцини який наприклад вилазить через пару місяців - коли вона спрацьовує, потім можна буде грохнути взагалі все населення.
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может беременность тоже надо прискорить - до 6 месяцев вместо 9?
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на ІCTV поселився призрак-порохобот :D

Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун - Цензор.НЕТ 8889
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Це привид Еріки помсти бажає. В конторі його бачить сраним інженером або у юрті... ну і далі за класиком... Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун - Цензор.НЕТ 770
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Та невже?
Спочатку обiсрали , а тепер "вернись"))))))
Та нi- наклали самi собi купу- тепер берiть ложки та сiдaйте довкoла.
Буде наука
Хоча я сумнiваюсь, що буде
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Супрун ДУРА !!! Вакцины от COVID-19 разрабатывают одновременно несколько научных групп, есть более десятка "вакцин-кандидатов", - Супрун - Цензор.НЕТ 1797
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-...Ємєц маладєц - Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".
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В неї оцінки у свідоцтві за початкову школу цілком пристойні.
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хлопцы - украинцы - вы избрали фашиста с комплексами.
и не говорите потом, шо вас не предупреждали....
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лишайного кота в мешке, подумав что это абалденно дорогой сфинкс
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Пані Уляно, а в якій країні ви зараз знаходитесь і за допомогою якої медицини збираєтесь лікуватись від можливого зараження коронавірусом?
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Вкупе с вашим никнеймом вопрос звучит особо интригующе)))
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Супрун опровергла многолетний запрет на прием одновременно антибиотиков и алкоголя..
Святая женщина!
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Ідейних люде ця заборона ніколи не зупиняла.
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высокоидейных - да....а мелких любителей - еще как! ))))
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Всегда запивал таблетку водкой и шел спать.
Антибиотик в том числе.
Шо не так?
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ну...смотря какую таблетку...
некоторые антибиотики (из эритромицинов, например) блокируют распад алкоголя, что может вызвать озноб, рвоту, аллергическую реакции и...не говорю уж про сильную головную боль..
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понятия не имел.
Спал хорошо, просыпался бодрым))
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Только вместо субботы было почему-то воскресенье. Вакцини від COVID-19 розробляють одночасно кілька наукових груп, є понад десять "вакцин-кандидатів", - Супрун - Цензор.НЕТ 8675
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"исследования на животных"

Де зоофіли - чому не громлять лабораторії! В цих лабораторіях страждають тваринки, щогодини помирає собачка.
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Чего это хиппанутое дитя Вудстока снова вылезло?И без неё управяттся, разработают и протестируют. Тоже мне, Авиценна в юбке.
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І без вашого невдоволення розберемось.
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Краще Скалецбка з фізруком і упаковкою гандонів.)))
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все ето зеленое кацапячее криворогатое быдло, не с Цензора нужно удалять - с Украины.
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Как только вакцины пройдут испытания, надо обязательно всех вакцинировать. И обязательно огульно, а иначе Александро сильно расстроится.
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какой ковид -это китайский вирус спс китайским туристам и полезным европейским идиотам
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