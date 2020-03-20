EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  811  24
Материалы по теме:
Все про:Еврокомиссия (891) Россия (75218) санкции (7613) минские соглашения (2798) Боррель (28)

 Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель полагает, что санкции, примененные Европейским союзом к России, "сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта и повлекли за собой потери для России".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в письменном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ограничительные меры ЕС сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта и повлекли за собой потери для России. Мы четко установили связь между продолжительностью экономических санкций против России и полным выполнением Минских соглашений", - сказал Боррель.

При этом он считает, что ограничительные меры ЕС повлекли для России очевидные как экономические, так и политические потери, а также "помогли увеличить затраты на интервенцию в Украине и ограничили дальнейшее использование военного потенциала в Украине".

"Мы регулярно пересматриваем все наши санкции. Их будут оценивать, исходя из событий на местах и исходя из очевидных изменений в политике России", - констатировал глава европейской дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме просят обнулить санкции против России: "Грядёт масштабный экономический кризис"

Боррель подчеркнул, что реализация Минских соглашений остается "ключевым условием для любых существенных изменений в отношениях ЕС и России". "ЕС готов вернуться к более конструктивным отношениям с Россией только в том случае, если в разрешении ее конфликта с Украиной появится явный прогресс", - напомнил он позицию ЕС.

В то же время Высокий представитель указал, что в ответ на агрессию России против Украины и незаконную аннексию Крымского полуострова в 2014 году ЕС согласовал рамки политики в отношении России, включающие пять основных принципов. "Эти политические рамки дают нам возможность проявить настойчивость и в то же время взаимодействовать с Россией в сферах, где есть четкие интересы ЕС", - охарактеризовал он подход Брюсселя к Москве.

По словам Борреля, встречаясь с представителями российского правительства на всех уровнях, "мы всегда говорим, что если удастся добиться прогресса в ситуации с Украиной, это откроет путь для более глубокого осмысления наших отношений". "Сильная и эффективная Европа соответствует интересам России. Так же, как и в наших интересах видеть стабильную и процветающую Россию. Россию, которая существует в мире с самой собой и со своими соседями", - подчеркнул Высокий представитель.

Он также еще раз напомнил, что в отношении Крыма ЕС придерживается четкой позиции непризнания незаконной аннексии, которая является нарушением международного права.

Источник: https://censor.net.ua/n3183058
 
 
 Топ комментарии
 
шас Украинскии осёл отменят Украинские и дело в шляпе, но, думаю что Латвия, Литва, Эстония и Норге оставит санкции в силе.
 показать весь комментарий
 
Дальнейшую эскалацию прекратили наши Герои, которые дали параше по зубам. А Зеля сейчас их сдал Ху*лу, поэтому эскалация парашей будет продолжена несмотря на санкции. Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 498
 показать весь комментарий
 
Достаточно Зелемойскому выполнить Минские соглашения по формуле Ермака, которые Порошенко ни по какой формуле не выполнял, и с паРаши будут сняты санкции...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шас Украинскии осёл отменят Украинские и дело в шляпе, но, думаю что Латвия, Литва, Эстония и Норге оставит санкции в силе.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, надо уточнение, это мы его знаем как Украинского осла, а в Украине он известен под погонялой Османскии осёл.
 показать весь комментарий
 
 
То, что сделал гибридный кондитер это в Минске в 2015 характеризуется только одним Измена Родине
 показать весь комментарий
 
терпи руцкии, всему будет продолжение, даже если Османскии осёл даст слабину.
 показать весь комментарий
 
Понятное дело, все кто против соевого кондитера, те могут быть только кацапами....
 показать весь комментарий
 
Дальнейшую эскалацию прекратили наши Герои, которые дали параше по зубам. А Зеля сейчас их сдал Ху*лу, поэтому эскалация парашей будет продолжена несмотря на санкции. Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 498
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно Зелемойскому выполнить Минские соглашения по формуле Ермака, которые Порошенко ни по какой формуле не выполнял, и с паРаши будут сняты санкции...
 показать весь комментарий
 
 
Нв, да а в Минске в феврале 2015 Пушкин с Тупиным ручкался??? Или все таки Лермонтов????
 показать весь комментарий
 
Что Порошенко выполнил из Минских соглашений и, в то же время, паРаша по ним отгребает?
 показать весь комментарий
 
 
Тау кто и как подписывал этот бред в Минске???? Зеля всего лишь выполнило то, что незаконно соглвсовано.
 показать весь комментарий
 
и в глаза видел как посмотрел, выглядит, если бы не окружающие, то вяликии джудоист перестал бы дышать.

Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 5999

Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 4478
 показать весь комментарий
 
Вяликий кондитер за фабрику в Липецке и черту оуку пожал бы.....
 показать весь комментарий
 
аха, значит по сути нет аргументов и на сладости ты попёр.
 показать весь комментарий
 
Путло и метро
Маскируясь в
поношенный плащик
Никому не глядя в
глаза
Едет в маске ботоксный «мальчик»
На метро, вот уж
пятый вокзал…
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены - водить
пером…
Но целуя портрет
Степана Бандеры-
Готовит бункер в
метро.
Среди сотни общих
знакомых
И десятков
фальшивых друзей
Он чуть было не
падает в кому
Слыша шутки про
мавзолей…
Проклинают его, кровь -стынет,
Ну, откуда такое
зло?
То- пуйло, то-
окурок , то- пыня,
Мат за матом -
пуйло, пуйло…
Белорусский ,
Казанский , Курский…
Смесь из страха,
предательств, измен…
А ему бы
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент.
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…
Но целуя портрет Степана
Бандеры-

Едет в бункер, в
метро.

(по мотиву гр. Високосный Год)
 показать весь комментарий
 
Красивые слова, но не более. По факту, из за трцсости и продажности наших горе руководителей Украина защищает мир в Европе за свой счет и этот счет еще далеко не оплачен....
 показать весь комментарий
 
Боррель зря волнуется - у нас есть надежный человек, который все исправит!
 показать весь комментарий
 
фоновая карта всё портит. моцква куда восточнее. слои харашо бы сместить.
 показать весь комментарий
 
...Среди сотни общих
знакомых
И десятков
фальшивых друзей
Он чуть было не
падает в кому
Слыша шутки про
мавзолей…
Проклинают, ну
кровь -стынет,
Ну, откуда такое
зло?
То- пуйло, то-
окурок , то- пыня,
Мат за матом -
пуйло, пуйло…
Белорусский ,
Казанский , Курский…
Смесь из страха,
предательств, измен…
А ему бы
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент...
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…

Но целуя портрет Степана
Бандеры-
Едет в бункер, в
метро.
(по мотивам гр. Високосный Год)
 показать весь комментарий
 
А ему бы
взглянуть на бункер-
Не крадут ли
таджики цемент.
Зря пиндосы
придумали Windows
Зря весь мир
объявил дефолт
Трамп под трон
заложил мину…
Откопали, а
там …болт.
Он бы мог
послужить ЭсЭсЭру
За измены водить
пером…
Но целуя портрет Степана
Бандеры-
Он едет в бункер, в метро.


 показать весь комментарий
 
ну да, ***** очень испугался вашей эвропейской озабоченности.. Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 3836
Наши воины - вот причина, которая помогла предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе.
 показать весь комментарий
 
Это верно ! А цены на нефть по 15 еще больше отодвинут от нас Парашку .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх