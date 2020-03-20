С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров...

Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно", - отметил Буряк.
Мэр призвал запорожских льготников с пониманием отнестись к этому решению.
По его словам, городские власти также готовит обращение к руководителям предприятий Запорожья с требованием обеспечить подвоз своих работников на работу и с работы с помощью специальных рейсов, а также по возможности пересмотреть графики работы сотрудников.
А в самій статті..... льготних категорій....
Цензоре ну ви вже якось вже визначтесь!!!
Короче, есть шансы, что лохторат Зе и Рабиновича будет проведен.
Вышла вчера в Харькове в магазин. По улицам и магазинам в основном шарятся пенсионеры. Видимо, дома скучно сидеть. Идиоты.