С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров...

Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно", - отметил Буряк.

Мэр призвал запорожских льготников с пониманием отнестись к этому решению.

По его словам, городские власти также готовит обращение к руководителям предприятий Запорожья с требованием обеспечить подвоз своих работников на работу и с работы с помощью специальных рейсов, а также по возможности пересмотреть графики работы сотрудников.

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