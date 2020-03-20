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 Общество
  2014  32
Все про:Буряк Владимир (24) Запорожье (1601) льготы (487)

 С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров

С понедельника, 23 марта, в Запорожье будет временно прекращены бесплатные перевозки пассажиров льготных категорий.

Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно", - отметил Буряк.

Мэр призвал запорожских льготников с пониманием отнестись к этому решению.

По его словам, городские власти также готовит обращение к руководителям предприятий Запорожья с требованием обеспечить подвоз своих работников на работу и с работы с помощью специальных рейсов, а также по возможности пересмотреть графики работы сотрудников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183053
 
   
 Топ комментарии
 
Доживете до их возраста - перечитаете еще раз свой пост.
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Во всех отношениях правильное решение. Чтобы не ездили за макаронами на 5 копеек дешевле. Днем в транспорте одни пенсионеры.
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Просто пізніше не повернуть назад. Скільки буде нових проблєм...
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Во всех отношениях правильное решение. Чтобы не ездили за макаронами на 5 копеек дешевле. Днем в транспорте одни пенсионеры.
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С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров...

А в самій статті..... льготних категорій....
Цензоре ну ви вже якось вже визначтесь!!!
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Правильное решение. А то эти пенсы реально уже бесят когда утром толпами куда-то едут.
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Не просто едут. Они ещё по улицам шляются. Вот 10 часов утра. Одна стоит втыкает не торопясь в киоск, двое других просто идут по улице. В масках увидела двоих, одна из которых молодая девушка.
Короче, есть шансы, что лохторат Зе и Рабиновича будет проведен.
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Правильно.
Вышла вчера в Харькове в магазин. По улицам и магазинам в основном шарятся пенсионеры. Видимо, дома скучно сидеть. Идиоты.
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Доживете до их возраста - перечитаете еще раз свой пост.
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Я матери（73 года）позвонил,и все популярно обьяснил-уже два дня сидит дома.Жена продукты привозит,и ни каких проблем нет.Сильно на дачу хотела,но я переубедил что здоровье дороже цветов на даче.
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Сходить в магазин или аптеку -это одно,а ехать на дачу чтобы посадить новый сорт какой нибудь смородины и заодно прогуляться "пару километров" -это другое!
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А чем одной в изоляции на даче хуже чем в магазине или аптеке. Пару недель на даче.
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Наступний етап - отмєна начіслєнія пєнцій! Ваш прєзідєнт думаєт о вас! С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 2610
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Дурака решившего погулять на транспорте по городу не остановят уплата нескольких гривен за проезд. Его остановит только то,что исправит горбатого.
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Пільговий проїзд визначений законом Верховної Ради,а не якимсь там сраним запоріжжям. .
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Слуги народа на Конституцию хозяев клали с прибором, что им какой-то закон?
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Кладе той чиє буде зверху,а слуги не невмирущі. Із 23 березня в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів - Цензор.НЕТ 4831
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73 % ЭТО ВАМ ЧТО ЛИБО КАК,А КАК ЛИБО ЧТО... С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 6394 Швондер зна шо робеС 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 6394
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Первым кто понял советское быдло Сралина-чЛенина был Михал Афанасьич Булгаков в далеком 1924 году....,его Собачье сердце родилось не просто так... С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 4396 С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 4396
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Его сыновья,внуки и родственники,до сих пор управляют нашими странами.
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в СССре дохлом все пили газировку за 3 копейки с одного стакана и не болели гриппом или коронавирусом... С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 626 С 23 марта в Запорожье отменят бесплатный проезд для пенсионеров - Цензор.НЕТ 626
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Вирусы дохли от антисанитарии тех стаканов.
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Потому что окромя страшнее сифилиса ничего не было. Но тот гиб после 30 секунд на воздухе, потому и автомат работал каждые 30 секунд, а не подряд, кстати.
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Бесплатный сыр в мышеловке бывает только у плешивого КГБиста...
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Давно пора, пусть сидят дома и куда им надо ездить?
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не поможет. все равно проезд стоит копейки
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Бацька Лукаш кинул РАБссию,покупает нефть у Норвегии и Азербайджана Із 23 березня в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів - Цензор.НЕТ 9771Бедная РАБссия...до сих пор с кален падымаецца...
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Нефть в обед стоила 30 баков за бочку, ...сейчас за марку Брэнд дают 28...Саудиты мстительные похлеще КГБэшной Хунты... додавят плешивого Обнуленного...
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