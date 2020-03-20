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 Политика Украины, Здоровье
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 Главный санврач Ляшко объяснил, почему не тестируют бессимптомных пациентов: Рекомендации ВОЗ и опыт других стран

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения и опыт других стран пока показывает, что тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью и имеет симптомы.

Об этом на пресс-брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы работаем по такому алгоритму. Если будет необходимо, мы изменим модель тестирования. Буквально недавно итальянские медики в средствах массовой информации просили людей без симптомов не обращаться за тестированием. Поскольку лаборатории не успевают работать и медики не успевают проводить тесты тем, кто не имеет симптомов, но считает, что может быть инфицированным. Это больше нужно для понимания эпидемиологической ситуации" , - говорит Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество проверок на коронавирус будет значительно увеличиваться, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3183048
 
 
 Топ комментарии
 
Врет, как дышит. Рекомендации ВОЗ и других стран - "тестируйте, тестируйте, тестируйте". Единственный реальный путь обуздании эпидемии - общирное и массовое тестирование. Проверено в Корее, Сингапуре, да и в той же Италии.
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Лисуня@OksuMeD 19 ч

Студія 95 квартал придбала маски та інше медичне обладнання для малозабезпечених верств населення в кількості н і х у а шт.
Також дитячим будинкам та інтернатам в найближчому майбутньому буде закуплена дуля без маку. #Я_вам_нічєво_нє_должен
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Зі симтомами спочатку треба "полікуватись" під наглядом сімейного лікаря 5 днів. Якщо за цей час не здох, то забирають до лікарні, де проводять тестування. Спритні українці знайшли лазівку - тест в приватній лабораторії. Але схоже зелені цю лавочку скоро прикриють.
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https://www.youtube.com/watch?v=61-gFtHJOd8

надо открывать новые койко-места, а не играть в маски и маршрутки - поздно.
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А симптомних чому не тестують? Райлікарні забиті хворими з пневмонією!
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Почему не тестують? Тестують. За вчерашний день протестировали сколько ты думаешь? Целых троих. Не 3000, даже не 300. Троих. Это - темп.
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Звіздюк. Визнати, що банально немає тестів, у нього не вийшло.
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Без паніки. Протягом двох місяців мусить прилетіти борт з мільярдом намордників, ста мільйонами тестів і десятками тисяч ІВЛок.
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и опыт других стран пока показывает, что тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью и имеет симптомы, депутат 6 дней ждал результат, о чем мы говорим.
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Зебелье и прочая зрадрботня пять лет волала о мародерах...всевышний услышал их...и прислал им целое стадо мародеров...окрасив его для узнаваемости в зеленый цвет..
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Сергій Прач@sergey_prach 5 ч

- а для чого вам ШВЛ?
- та сусід казав що козу доїти ним краще...

Головний санлікар Ляшко пояснив, чому не тестують безсимптомних пацієнтів: Рекомендації ВООЗ і досвід інших країн - Цензор.НЕТ 723
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рекомендация ВОЗ долго была это слабенькая эпидемия ,меньше обычного гриппа , потом долго не была что это пандемия , теперь ВОЗ выцыганила 750 лярдов зеленных на борьбу со слабенькой эпидемией , а в нашем МОЗ мозги в башке есть ,или только инструкции ВОЗ в ней ?
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Да они и инструкций не читали! Зачем???Метро закрыли -маршутки забили. Пандемия - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!
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Врет, как дышит. Рекомендации ВОЗ и других стран - "тестируйте, тестируйте, тестируйте". Единственный реальный путь обуздании эпидемии - общирное и массовое тестирование. Проверено в Корее, Сингапуре, да и в той же Италии.
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если начнут так тестировать, как в той же италии, то тогда нужно будет точно вводить чп.
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А все почему? Потому что зеленым нужна эпидемия. Зеленые - смесь дураков и предателей. Первые думают, что спишут на эпидемию разваленнную ими экономику, а вторые хотят уничтожить страну. Поэтому в стране не производится тестирование - делают пару десятков тестов в день вместо нескольких десятков тысяч в день - поэтому нет средств индивидуальной защиты, поэтому закрывают метро в городах, поэтому не платят врачам. Чем хуже, тем зеленым лучше.
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Лисуня@OksuMeD 19 ч

Студія 95 квартал придбала маски та інше медичне обладнання для малозабезпечених верств населення в кількості н і х у а шт.
Також дитячим будинкам та інтернатам в найближчому майбутньому буде закуплена дуля без маку. #Я_вам_нічєво_нє_должен
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Симптомы коронавируса по дням (от инфекционистов из китайского города Гуанчжоу) :
День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых она может проявиться болью в мышцах, и сухой кашель, тошнота, диарея.
Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное, простая простуда или даже недомогание...
День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем и людей с диабетом, аллергией или астмой.
День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период некоторые симптомы ослабевают, но задышка усиливается.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. Плюс к остальным симптомам добавляется боль в животе, кашель и полная потеря аппетита.
День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развиваются признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы (срочное подключение к ИВЛ)
День 11. Резкое ухудшение до критических температур и кризис...
День 12. Если организм справился - пациенты идут на поправку и температура снижается.
День 15-17. Выздоравливающих выписывают (после повторного теста)
...
Берегите себя! Доброго здоровья - добрым людям!!!!
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они хотя бы в сети сделали онлайнинфу по ситуации, как у буржуев. заходишь и смотришь как идут дела по разным городам, возрасту, скоко в больницах, скоко в интенсивной терапии, лёгких, динамика,...... уже одно это успокоило бы кучу наріда. а так, как в тех же санжарах. полное отсутствие инфы (хай даже не обьективной) и приводит к панике и психозу.
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я предполагаю, что он не владеют полной информацией... они скрывают и путаются в показаниях... а имея "каждодневное табло" каждый легко может словить их на брехне...
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та это да. плюс в мутной воде у них клёвая рыбалка получается. а какие планы на ближайшее будущее! ловцы душ прямо.
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по той же инфе, чё я буду щас кипишовать, если знаю, шо в городе только трое инфицированных, а основная масса заболевших переносит это в лёгкой форме. плюс динамика начинает выравниваться. но там другие видно планы.
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"Поскольку лаборатории не успевают работать и медики не успевают проводить тесты тем, кто не имеет симптомов".
дыбил, мля. у нас всего 26 подтверждённых. тестировать нужно всех бессимптомных въезжающих, пока не стало дохуа симптомных.
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Пізно, їх в'їхали сотні тис. з ЄС за час епідемії там, мінімум пару тис. з них вже були заражені, а тепер розповсюдили на мінімум 10тис. місцевих. Я двічі вжив "мінімум" щоб підкреслити думку, що можливо й більші фактичні числа.
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Ті, хто перехворіли ще пару тижнів можуть бути заразними...
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не могут. тест отрицательный - вирус помер. а с первым постом согласен.
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Друг обратился в Донецкой области Константиновка,сообщили,тестов нет во всей Украине,проверяют на наличие антител в крови..ЧТО есть ОТВЕТИТЬ, Ляшко?
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Алексей Власов a57972d0, Вы полагаете , что "оно"(т.е. Ляшко) сможет более-менее внятно и понятно объяснить ,что есть "антитело"?
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От вже відверто кажуть, що підем "італійським шляхом" - виявляти лише тих, хто встиг кількох людей заразити попередньо.
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Підхід доволі простий - боротьба від зворотнього і повна інкапсуляція населених пунктів, аж до найменших сіл.

Відштовхуватись треба від зворотнього. «За замовчуванням» вважаєтся, що вся територія Україна потенційно заражена. Всі села, містечка і хутора закриваються (жодних переміщень і контактів, повний контроль). Далі йде тестування всіх, інкубаційний карантин і фінальне тестування.

Якщо уражень не виявлено сусідні локації об'єднуються в одну крупнішу, але також інкапсульовану (закриту та очищену) зону. І так поки не буде зачищено цілі райони та області.

Як результат отримаємо дуже швидко чисті території і ізольовані мегаполіси, які за прикладом Уханю будуть останніми виходити з карантину.
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Ьому що тоді, не дай Бог, смертність буде в рази нижче. І як тоді пояснити глобальний економічний коллапс 2020-2021 років? А хтось скупить активи по всьому світу і через 10 років стане в 10 разів багатіше.
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Нашим медикам предстоит тяжелая работа. Надеюсь, они справятся.
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Медики увольняются нах, или, как вариант, массово уходят в отпуска. Т.к. им тоже жить охота. Т.к. они тоже люди, болеют, а защиты у них - ноль целых, ноль десятых. Ни спецкостюмов, ни масок, ни транспорта. Банально до места работы доехать не могут.
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Если зеленое стадо во главе с главзебилом мешать не будут...то справятся...
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Ну да, " лаборатории не успевают работать и медики не успевают проводить тесты". А кто виноват? Почему в других странах делают тысячи тестов за сутки, а у нас - "не успевают работать"??? Кто рассказывал несколько месяцев, что Украина полностью готова к эпидемии??? Ты, подонок, рассказывал. А теперь - "не успевают работать". Ну так иди работать, идиот.
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Они работать не умеють... Оне умеють -РУКАВОДИТЬ!!! ( ну десь так, як Ківа...)
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Тому що тестів нема, або мінімум, загнати маски і прибарахлитись на пару сот лямів розуму вистачило, а закупити тести чи реактиви для них, обладнати регіональні лабораторії розуму не вистачило. Зелені покидьки.
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Нас спасет дистанционная медицина!Три года рассказывали как будут ставить диагноз и лечить дистанционно.Где всё это?Почему надо ждать до 1апреля?Вводите немедленно!
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"Главный санврач Ляшко объяснил, почему не тестируют бессимптомных пациентов: Рекомендации ВОЗ и опыт других стран"

Это еще что.
Вам, дорогие Слуги народа, скоро предстоит ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕХ СОБАК (и, возможно, кошек). Головний санлікар Ляшко пояснив, чому не тестують безсимптомних пацієнтів: Рекомендації ВООЗ і досвід інших країн - Цензор.НЕТ 1772

Потому как в новостях нашего городка сообщают, что в Гон-Конге заразилась вторая собачка, а первая аж померла, шпиц померанский, в возрасте 17(!) лет.
Несмотря на то, что я глубоко сочувствую владельцу собачки, считаю нужным сообщить, что когда мой пес умер в прошлом году в возрасте примерно 18 лет (примерно, потому что пес был из приюта), к моменту смерти он был:
- совершенно слеп
- не мог ходить из-за артрита (на оправку мы его носили на руках, да, несколько раз в день, да, на руках)
- был оперирован от рака 3 раза
И умер он, предположительно, от рака, распада раковой опухоли.
Мы не тестировали его на коронавирус. Во вовремя его последней операции мы и биопсии не делали, какое это имело значение? Для слепого, не способного ходить и уже дважды оперированного от рака пса?
Но это нынче не важно. "Врач сказал - в морг, значит в морг", раз у собачки нашли коронавирус, значит - корановирус.

Крепиресь, Слуги Народа, все еще впереди.
Заказывайте тесты для всей популяции собак Украины, включая, конечно, бродячих.
Ни одна собак или кошка еще человека, правда, не заразила, но какое это имеет значение. Гулять так гулять, разорят экономику - так разорять. Давайте, Слуги Народные, под рептилоидов ложитесь плотно, сдавайте черноземы задаром, бесплатно.

А кому щаз легко.

P.S. Не забудьте прививки от бешенства сделать, перед тестированием собак и кошечек то.
Вот это вот не лажа, бешенство получить - это более чем реально. И без вакцины от бешенства ни один Том Хэнкс еще не выживал.

P.P.S. На очереди у вас еще хомячки и пчелки. Рептилоиды любят свои развлечения, полюбите и вы их развлекать.
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Так вот оно чо Михалыч, думал почему девочка с ухани без собачки не хотела возвращаться.
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Я не вернулась бы и не имея собачки.
"пандемия" приходит и уходит (из Уханя уже ушла, ррраз - и ушла, как и не было ее, такой он занимательный, этот коронавирус), а вот идиотизм Слуг Народа - он эндемичен.
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у порохоботов одно на уме - вожделенное Корыто для *****, а не проблемы страны и народа Украины.
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За упоминание Порошенко в комментариях больше не платят, ты опоздал.
Как там, на рассеи, всю туалетную бумагу раскупили у вас в Самаре или еще нет?
Беги, говорят, завезли Головний санлікар Ляшко пояснив, чому не тестують безсимптомних пацієнтів: Рекомендації ВООЗ і досвід інших країн - Цензор.НЕТ 8587
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Бо бояться кашлянути, чи чхнути принародно!
==================
-Куме, а навіщо вам стільки туалетного паперу?
-Так, в маршруткі, один чхне а десять всралось!
============
-стою в черзі. Набридло, вирішив чхнути , може розсосеться.
-Гучно чхаю, раза 2 для певності!
-Вся черга почала чхати!
-Да а а! у нас черга то святе!
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За упоминание Порошенко в комментариях больше не платят, ты опоздал.
Как там, на рассеи, всю туалетную бумагу раскупили у вас в Самаре или еще нет?
Беги, говорят, завезли Головний санлікар Ляшко пояснив, чому не тестують безсимптомних пацієнтів: Рекомендації ВООЗ і досвід інших країн - Цензор.НЕТ 326
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