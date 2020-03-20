 Количество проверок на коронавирус будет значительно увеличиваться, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы ожидаем сейчас самую большую поставку тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории государства, и уже на следующей неделе количество исследований будет значительно увеличиваться", - сообщил он.

По его словам, сейчас проверки на коронавирус проходят более чем в десяти лабораториях по всей Украине.

"Страна работает по утвержденным алгоритмам, доставка проб происходит ежедневно, ПЦР-диагностика происходит в 11 лабораториях на территории страны, и вчера из 10 случаев девять были выявлены именно в региональных лабораториях", - сообщил главный санврач.

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