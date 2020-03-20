EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Здоровье
  1062  6
Материалы по теме:
Все про:карантин (619) Минздрав (2325) Ляшко Виктор (85) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Количество проверок на коронавирус будет значительно увеличиваться, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения прогнозирует, что со следующей неделе в Украине значительно увеличится количество проверок на коронавирус. Но это произойдет не потому, что начнут диагностировать "всех подряд", а в связи с увеличением количества случаев COVID-19 и подозрений на эту болезнь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы ожидаем сейчас самую большую поставку тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории государства, и уже на следующей неделе количество исследований будет значительно увеличиваться", - сообщил он.

По его словам, сейчас проверки на коронавирус проходят более чем в десяти лабораториях по всей Украине.

"Страна работает по утвержденным алгоритмам, доставка проб происходит ежедневно, ПЦР-диагностика происходит в 11 лабораториях на территории страны, и вчера из 10 случаев девять были выявлены именно в региональных лабораториях", - сообщил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лабораторий, не отчитавшихся по установленной форме о диагностике коронавируса, Минздрав будет инициировать отзыв лицензий

Источник: https://censor.net.ua/n3183047
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
обьясните пожалуйста а почему растет количество инфицированных и как это остановить, может прийдет кому то светлая мысль что возвращающиеся из за границы основной источник заражения населения внутри Страны.
 показать весь комментарий
 
А ліки то де, во звєздє? так що провіряй, не провіряй, а закривайся вдома і чекай...
 показать весь комментарий
 
"значение синуса во время эпидемии и войны может достигать значения равного 3". а колличество проверок на коронавирус, достигнуть значения до 7 в день по всей Украине.
 показать весь комментарий
 
Лучше сделайте клизму этому скрипяще-хрипящему
Кількість перевірок на коронавірус буде значно збільшуватися, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7000
 показать весь комментарий
 
Він не козел,він паскуда, що копійки здає нашу УКРАЇНУ .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх