 Минздрав рассматривает возможность поселения медиков в гостиницах на период карантина, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Вопрос довоза медиков к медучреждениям, а также работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, критических объектов, находится на личном контроле президента, премьер-министра и СНБО. (…) ВТакже рассматривается вопрос обеспечения проживания в гоститницах, расположенных рядом с указанными учреждениями, за средства госбюджета, чтобы объекты, обеспечивающие жизнедеятельность государства, а также предоставляющие медпомощь нашим гражданам, не остались без медработников", - сказал он.

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По его словам, проблемы с транспортировкой были первые несколько дней, в ближайшее время все будет урегулировано.