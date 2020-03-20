 Минздрав рассматривает возможность поселения медиков в гостиницах на период карантина, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.
"Вопрос довоза медиков к медучреждениям, а также работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, критических объектов, находится на личном контроле президента, премьер-министра и СНБО. (…) ВТакже рассматривается вопрос обеспечения проживания в гоститницах, расположенных рядом с указанными учреждениями, за средства госбюджета, чтобы объекты, обеспечивающие жизнедеятельность государства, а также предоставляющие медпомощь нашим гражданам, не остались без медработников", - сказал он.
По его словам, проблемы с транспортировкой были первые несколько дней, в ближайшее время все будет урегулировано.
Inzhyrynka.
@inzhyrynka
Деякі інтерни повідпрошувалися і сиділи вдома, бо бояться. А з понеділка-прихід на роботу під підпис, нема-рапорт в деканат. Строго, але блін.
Таку ми собі професію вибрали. Вже не студенти і нема чого відсиджуватися вдома.
Inzhyrynka.
@inzhyrynka 19 мар.
Ризик захворіти величезний, але мене то не так лякає, як те, що може прийдеться жити в лікарні ( Сподіваюсь, що ні.