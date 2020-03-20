 Украина в этом году может сэкономить до $6 млрд на энергоимпорте из-за падения цен на нефть, - НБУ

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счете есть как позитивные факторы, так и негативные факторы влияния. В первую очередь – это падение цен на нефть, энергетические товары, которые составляют 20% нашего импорта, в прошлом году это было $12 млрд. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим $5 или $6 млрд", – сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сологуб добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению туристических путешествий. "В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили $8 млрд и также можно ожидать достаточно значительного сокращения", – сказал Сологуб.

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Вместе с тем, по его словам, Нацбанк ожидает незначительного снижения цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте. К настоящему времени падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.

"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания и это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтомуожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", – пояснил замглавы НБУ.

Сологуб добавил, что сейчас наблюдается снижение переводов в страну от украинских граждан, работающих заграницей. При этом Нацбанк ожидает, что сокращение соответствующего показателя будет также меньшим, чем на энергоносители.

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"Скорее всего, это влияние будет временным, потому что восстановление6 экономики в странах Польши, Чехии, Италии приведет к возобновлению переводов", – отметил он.