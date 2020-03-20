EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1098  23
Все про:Газ (9292) НБУ (4590) нефть (1489) Сологуб (11)

 Украина в этом году может сэкономить до $6 млрд на энергоимпорте из-за падения цен на нефть, - НБУ

Украина в 2020 году может сэкономить $5-6 млрд на энергоимпорте в связи со снижением цен на энергоносители на 50-60%, которые составляют 20% импорта страны, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счете есть как позитивные факторы, так и негативные факторы влияния. В первую очередь – это падение цен на нефть, энергетические товары, которые составляют 20% нашего импорта, в прошлом году это было $12 млрд. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим $5 или $6 млрд", – сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сологуб добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению туристических путешествий. "В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили $8 млрд и также можно ожидать достаточно значительного сокращения", – сказал Сологуб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий

Вместе с тем, по его словам, Нацбанк ожидает незначительного снижения цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте. К настоящему времени падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.

"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания и это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтомуожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", – пояснил замглавы НБУ.

Сологуб добавил, что сейчас наблюдается снижение переводов в страну от украинских граждан, работающих заграницей. При этом Нацбанк ожидает, что сокращение соответствующего показателя будет также меньшим, чем на энергоносители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НБУ в ближайшее время утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех, - Рожкова

"Скорее всего, это влияние будет временным, потому что восстановление6 экономики в странах Польши, Чехии, Италии приведет к возобновлению переводов", – отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3183045
 
 
 Топ комментарии
 
В Україні вже закрито 700 тис. підприємств... це 700 тис. споживачів різного роду єнергоносіїв.
Це величезна сума недонадходжень до бюджету. А дурень Сологуб про якусь там ймовірну "економію".
 показать весь комментарий
 
"Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ
интересная матиматика:
за 2018-19 гг отопительый сезон сожгли 8,45 млрд куб. м по цене 250 долларов
за 2019-20 гг отопительный сезон сожгли (21,78 - 15,9) ~ 6 млрд куб. м по цене 100..120 долларов
т.е. год назад сожгли в 1.41 раза больше газа по цене в 2.3..2.5 раза дороже...
Итого = 1.41 * 2.3 = 3.243 раза..
Т.е. расходы на отопление год назад были в ТРИ раза выше...
Что сейчас имеем... расходы на отопления этой зимой были нка 10-20% выше чем год назад...

кто там на комуналке сейчас зарабатывает..)) и не дал (по словам милованова) - заработать еще больше (мол, теплая зима.. доходы в карман уменьшились)
 показать весь комментарий
 
У США ціни на бензин впали з початку року на 30%, і зараз складають 58 центів за літр. Запитання, скільки мільйонів на лапи отримали уповноважені АМКУ, що в нас ціни навіть символічно не падають?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ідіоти, а ви порахували, наскільки впаде попит на те саме паливо внаслідок кризи?
Де ви вчилися і хто вас вчив?
 показать весь комментарий
 
 
попит на те саме паливо внаслідок кризи теж економія..
 показать весь комментарий
 
якщо зменьшиться (а він 100% зменьшиться внаслідок: 1 - кризи, 2- зниження спроможності громадян) то у чому полягає економія? Якщо закупити нафтопродукти і вони будуть зберігатися на нафтобазах, то це заморожування оборотних фінансових ресурсів, але ніяк не економія.
 показать весь комментарий
 
У США ціни на бензин впали з початку року на 30%, і зараз складають 58 центів за літр. Запитання, скільки мільйонів на лапи отримали уповноважені АМКУ, що в нас ціни навіть символічно не падають?
 показать весь комментарий
 
 
ниже мой пост на ту же тему - о расходах на отопление
 показать весь комментарий
 
Зєйло багато вже своїх в АМКУ поназначав, результати прямо вражають.
 показать весь комментарий
 
"Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ
интересная матиматика:
за 2018-19 гг отопительый сезон сожгли 8,45 млрд куб. м по цене 250 долларов
за 2019-20 гг отопительный сезон сожгли (21,78 - 15,9) ~ 6 млрд куб. м по цене 100..120 долларов
т.е. год назад сожгли в 1.41 раза больше газа по цене в 2.3..2.5 раза дороже...
Итого = 1.41 * 2.3 = 3.243 раза..
Т.е. расходы на отопление год назад были в ТРИ раза выше...
Что сейчас имеем... расходы на отопления этой зимой были нка 10-20% выше чем год назад...

кто там на комуналке сейчас зарабатывает..)) и не дал (по словам милованова) - заработать еще больше (мол, теплая зима.. доходы в карман уменьшились)
 показать весь комментарий
 
 
***... посчитайте еще на пенсиях и пенсионерах...
только в начале пути (и война и кризис и пандемия ...) а они уже на чем-то сэкономили...
 показать весь комментарий
 
 
В кацапії. Тільки в основному не нафту а бензин/дизель/скраплений газ і в основному через Беларусь
 показать весь комментарий
 
 
ну все заживем - кінець епохи бІдносты по-зЄ.... - а ви боялись Украина в этом году может сэкономить до $6 млрд на энергоимпорте из-за падения цен на нефть, - НБУ - Цензор.НЕТ 51...- на по одним хоч % - вистачить ціеї суми ...
 показать весь комментарий
 
 
Зниження попиту у фізичниному вимірі як вони оцінюють?
 показать весь комментарий
 
 
В Україні вже закрито 700 тис. підприємств... це 700 тис. споживачів різного роду єнергоносіїв.
Це величезна сума недонадходжень до бюджету. А дурень Сологуб про якусь там ймовірну "економію".
 показать весь комментарий
 
 
Це як би аналогія - 7 дні не їв і зекономив грошей.)))
 показать весь комментарий
 
 
у нас закрыли 700 тыр предприятий ? ты откуда такую херню строчиш школота ?
хотя понимаю в начальных классах каникулы , строчи дальше
 показать весь комментарий
 
ага бензин загонят нам не по 20 потому что стал дешевле ,а по как обычно 30 , получат больший гешефт ,но позвольте а где я экономия в моем кармане ?
 показать весь комментарий
 
 
Да какая экономия??? О чем он??? Будет дикий дефицит бюджета! Никто налоги не платит! Пускай лучше скажет где деньги на пенсии и зарплаты бюджетникам брать будут. Идиоты!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх