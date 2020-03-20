 "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации украинцев из Польши

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"На завтра, 21.03.20, запланировано два дополнительных спецпоезда из Польши", - сообщил Криклий.
Так, на 21 марта запланированы два поезда: №715/716 Перемышль-Киев, который отправится из Перемышля в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17, и №705/706 Перемышль-Киев (отбытие в 15:50 - прибытие в 23:59).
Из Киева в Перемышль поезда отправятся без пассажиров.
"Бригада стюардов, обслуживающих поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции", - отметил министр.
Билеты можно приобрести на сайте АО "Укрзализныця".
Спальные вагоны. Красота...😎
Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки
ужасно... Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и
темно-серая блуза.
- Что вам угодно? - спрашиваю я его, ощупывая свои карманы.
- Ничего-с! Я в окно смотрю-с! - отвечает он, отдергивая руку и налегая
мне на спину........
Як вмієте.
Шоб не більше 10-ти на даху вагона.
Вместо того, чтобы всех приезжих посадить на карантин, они их завозят и просто проверяют на температуру, а потом отпускают.
Смотрите как интересно выходит.
Сначала 73% придурков выбирает во власть команду клоунов
И теперь эти же 73% выгребают это этих клоунов по полной
Вроде бы справедливость восторжествовала, но 25% также выгребают из-за 73% овец.
Из окна туалета проходящего поезда на деда стоящего под насыпью падает...... предмет женской гигиены.
- Сколько лет после окончания войны прошло, а раненых всё везут и везут. Думает дед.
Неделя карантин, границы закрыты. А народ прибывает. Последние не выходя из поезда обратно поедут. А их же потом и развозить обратно прийдётся. Это не карантин - это балаган.
Спасаем Европу от (удалят.)