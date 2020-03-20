EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  970  22
Все про:Польша (5135) Укрзализныця (1848)

 "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации украинцев из Польши

АО "Укрзализныця" назначила дополнительные спецпоезда для эвакуации граждан Украины из Польши на 21 марта 2020 года.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На завтра, 21.03.20, запланировано два дополнительных спецпоезда из Польши", - сообщил Криклий.

Так, на 21 марта запланированы два поезда: №715/716 Перемышль-Киев, который отправится из Перемышля в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17, и №705/706 Перемышль-Киев (отбытие в 15:50 - прибытие в 23:59).

Из Киева в Перемышль поезда отправятся без пассажиров.

"Бригада стюардов, обслуживающих поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции", - отметил министр.

Билеты можно приобрести на сайте АО "Укрзализныця".

Укрзализныця назначила дополнительные поезда для эвакуации украинцев из Польши 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами: у всех приехавших температура в пределах нормы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3183043
 
   
 Топ комментарии
 
А почему такая забота об украинцах из Польши и абсолютно насрать на украинцев из Полтавы? Они может тоже хотят эвакуироваться из Полтавы например в Харьков. А из Днепра во Львов. Почему им хер, а из Польши зеленая дорога? Никто их в Польшу не посылал..
 показать весь комментарий
 
Ось так, замість 12 млрд баксів переводів, приїдуть тисячі хворих вірусом. Не все коту Маслєніца.
 показать весь комментарий
 
все правильно, там заразились і тепер потрібно заразити всіх тут!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
спаси каждого кого режим порошенко изгнал с неньки
 показать весь комментарий
 
Еще до Зека, при Кравчуке и Кучме, Юще, был например целый поезд Одесса- Гдыня.
Спальные вагоны. Красота...😎
 показать весь комментарий
 
Вообще то это клован сказал, что всех заробитчан вернёт...
 показать весь комментарий
 
 
А если изгнанные Порохом от Спасителя отбиваться начнут?
 показать весь комментарий
 
Ось так, замість 12 млрд баксів переводів, приїдуть тисячі хворих вірусом. Не все коту Маслєніца.
 показать весь комментарий
 
 
Але при цьому ціни не знижувались, а тільки росли.
 показать весь комментарий
 
все правильно, там заразились і тепер потрібно заразити всіх тут!
 показать весь комментарий
 
 
По очереди. Сперва своих родителей и деток.
 показать весь комментарий
 
 
везіть побільше, нехай зараза розповзеться країною, тоді ішак запровадить режим ЧС, і ніхто рипнуться вже не зможе.
 показать весь комментарий
 
а тоді вже й не буде потреби! Віслюк на те й віслюк.
 показать весь комментарий
 
 
Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый Трах-Тарарах» до станции «Спасайся, кто может!». Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит... Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма... «Что-то будет! что-то будет!» - стучат дрожащие от старости лет вагоны... «Огого-гого-о-о!» - подхватывает локомотив... По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно... Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно... Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства... Боже мой!
 показать весь комментарий
 
- Грешен!! - шепчу я. - Ох, как грешен!..
Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки
ужасно... Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и
темно-серая блуза.
- Что вам угодно? - спрашиваю я его, ощупывая свои карманы.
- Ничего-с! Я в окно смотрю-с! - отвечает он, отдергивая руку и налегая
мне на спину........
 показать весь комментарий
 
Ви ж там по умному робіть.
Як вмієте.
Шоб не більше 10-ти на даху вагона.
 показать весь комментарий
 
 
головне зберегти всі санітарно епідеміологічні норми!

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации украинцев из Польши - Цензор.НЕТ 6118
 показать весь комментарий
 
 
А почему такая забота об украинцах из Польши и абсолютно насрать на украинцев из Полтавы? Они может тоже хотят эвакуироваться из Полтавы например в Харьков. А из Днепра во Львов. Почему им хер, а из Польши зеленая дорога? Никто их в Польшу не посылал..
 показать весь комментарий
 
 
Вся зекоманда сегодня напоминает серию маски шоу "маски на пожаре", где клоуны совершает глупость за глупостью, когда пожар разгорается.
Вместо того, чтобы всех приезжих посадить на карантин, они их завозят и просто проверяют на температуру, а потом отпускают.

Смотрите как интересно выходит.

Сначала 73% придурков выбирает во власть команду клоунов

И теперь эти же 73% выгребают это этих клоунов по полной

Вроде бы справедливость восторжествовала, но 25% также выгребают из-за 73% овец.

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги для евакуації українців з Польщі - Цензор.НЕТ 5158
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, нужно возвращать гастарбайтеров. Пусть приезжают и заражают тех, кто еще не заразился
 показать весь комментарий
 
 
В дальнейшем могут такие сюрпризы связанные с пандемиями повторятся .ООН и ВОЗ должны разработать законодательно вопрос перемещений граждан . Максимально иностранцы должны оставаться в странах где их застал карантин. Власти же этих стран должны взять на себя все затраты на лечение и содержание иностранцев , благо они своей работой приносят достаточные доходы для них
 показать весь комментарий
 
 
Масштабна епідемія- це єдине що може врятувати Зеленського і його бригаду.
 показать весь комментарий
 
Так, на 21 марта запланированы два поезда: Источник: https://censor.net.ua/n3183043
Из окна туалета проходящего поезда на деда стоящего под насыпью падает...... предмет женской гигиены.
- Сколько лет после окончания войны прошло, а раненых всё везут и везут. Думает дед.
Неделя карантин, границы закрыты. А народ прибывает. Последние не выходя из поезда обратно поедут. А их же потом и развозить обратно прийдётся. Это не карантин - это балаган.
Спасаем Европу от (удалят.)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх