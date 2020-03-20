 У лабораторий, не отчитавшихся по установленной форме о диагностике коронавируса, Минздрав будет инициировать отзыв лицензий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Вчера Минздрав направил дополнительное разъяснение, где четко указано, как сообщать, в том числе частным лабораториям, о диагностированных случаях коронавируса, чтобы вовремя провести эпидрасследование. Кроме того, есть требование к частным лабораториям передавать первые пять позитивных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться в установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - сказал он.

Он также отметил, что Минздрав совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов и Минэкономики разработал проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне рамок закона о публичных закупках. Этот документ планируется принять в пятницу на заседании правительства.

"Также планируется утвердить перечень лекарств, которые будут освобождаться от таможенных платежей и НДС", - добавил Ляшко

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