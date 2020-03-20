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 Киевские новости, Общество
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 В Киеве перенесли прием документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации, - КГГА

Начало приема документов в первые классы будет перенесен к улучшению эпидемической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом на своей странице у Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас. Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома", - сообщил Мондриевский.

Также он заверил родителей, что им не стоит беспокоиться за оценки детей за третью учебную четверть, которая закончилась сегодня. После введения системы семестрового обучения, школьники получат тематические балы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требовать присутствия учителей и воспитателей на работе во время карантина - недопустимо, - Минобразования

Он также отметил, что все педагоги Киев на следующей неделе получат заработную плату. Работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты, для того, чтобы все без исключения получили деньги вовремя.

Источник: https://censor.net.ua/n3183041
 
 
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А навіщо подавати документи? тепер всі в карантині будуть сидіти вічно.
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