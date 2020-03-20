 В Киеве перенесли прием документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом на своей странице у Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас. Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома", - сообщил Мондриевский.

Также он заверил родителей, что им не стоит беспокоиться за оценки детей за третью учебную четверть, которая закончилась сегодня. После введения системы семестрового обучения, школьники получат тематические балы.

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Он также отметил, что все педагоги Киев на следующей неделе получат заработную плату. Работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты, для того, чтобы все без исключения получили деньги вовремя.