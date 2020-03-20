За 5 дней в Украину вернулись из-за границы 50 тыс. граждан, в пятницу вернутся еще 8 тыс., - Зеленский.

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно наших граждан за рубежом. За последние пять дней мы вернули более 50 000 украинских граждан. На сегодня запланированы 42 авиарейса, которые доставят еще восемь тысяч украинцев. Вчера я разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев из Украины. Тех, кто в этом нуждается", - рассказал он.

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"С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым наши люди смогут вернуться домой. А еще - мы взаимодействуем с польской железной дорогой. И сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят в Украину около трех тысяч граждан. А на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии", - добавил президент.

"Все возвращающиеся из-за границы подвергаются медицинской проверке. Очень радует, что подавляющее большинство сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них симптомов", - резюмировал Зеленский.