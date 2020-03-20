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 Политика Украины
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 За 5 дней в Украину вернулись из-за границы 50 тыс. граждан, в пятницу вернутся еще 8 тыс., - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу на родину из-за границы вернутся еще 8 тыс. украинских граждан.

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно наших граждан за рубежом. За последние пять дней мы вернули более 50 000 украинских граждан. На сегодня запланированы 42 авиарейса, которые доставят еще восемь тысяч украинцев. Вчера я разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев из Украины. Тех, кто в этом нуждается", - рассказал он.

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"С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым наши люди смогут вернуться домой. А еще - мы взаимодействуем с польской железной дорогой. И сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят в Украину около трех тысяч граждан. А на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии", - добавил президент.

"Все возвращающиеся из-за границы подвергаются медицинской проверке. Очень радует, что подавляющее большинство сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них симптомов", - резюмировал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3183040
 
   
 Топ комментарии
 
чтобы добавить огня в костер пандемии...
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Враховуючи, що їх не перевіряють як треба, то це дуже хорошо....для вірусу. Дякую, дужедякую!
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)))))))Прямо как в анекдоте-- Лишний Х в ср@ке не помеха! Идиот! Поверни рыло, посмотри как на твоей родине, в Израиле, делают! Все въезжающие сразу в карантин!
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чтобы добавить огня в костер пандемии...
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Ага, ці будуть працювати. Зараз відсидяться на час епідемії в Україні, тому що тут вони знаходяться легально і хоча б мають право "трєбовать защіти маїх прав" - і знову в Європу на полуницю.
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Людей не бросили в трудный момент. Это по-человечески и настоящий патриотизм. Все, кто мешает Президенту во время эпидемии коронавируса - враги Украины. К власти будете рваться, когда эпидемия будет преодолена. В кризисной ситуации любое вредительство - преступление!
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єдине, що заважає твоєму президентові це відсутність мізків.
тож йди нахєр.
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а почему они в трудный момент не остались пересидеть в Польше? никто их не выгонял и не преследовал.
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Нормально так, більше з Італії везіть, більше з Італії!
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Пригласи к себе на чай, прочувствуешь)))
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Враховуючи, що їх не перевіряють як треба, то це дуже хорошо....для вірусу. Дякую, дужедякую!
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Він думає, що це йому плюс. Воно можливо так би й було, але лише у випадку, якщо б оці всі репатріанти провели два тижні на карантин, а не розбрелися по Україні. А так - чергове невиважене рішення для піару.
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А потім блазень буде переконувати усіх, що все що він зараз робить - лише заради громадян України... За 5 днів в Україну повернулися з-за кордону 50 тис. громадян, у п'ятницю повернуться ще 8 тис., - Зеленський - Цензор.НЕТ 8748
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)))))))Прямо как в анекдоте-- Лишний Х в ср@ке не помеха! Идиот! Поверни рыло, посмотри как на твоей родине, в Израиле, делают! Все въезжающие сразу в карантин!
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у шмаркли родина все-таки Кривой Рог, подворотня. Какое отношение этот идиот имеет к Эрец-Исраэлю? Янелох там и не был, пока не стал Голобородько.))
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Ксива на кармане с 2010. фиКало,мойский этим будет шантажировать до последнего. Когда приезжал Нетаньяху этот вопрос обсуждался-- Засекретили инфу.
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це така хуцпа: везти як можна більше з очагів пандемії
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В ICTV точно працює запеклий порохобот і тролить всіх зеоених.
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изганники режимом порошенко вернулись до дому
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Угробят Украину. Причем все приезжающие щирые патриоты.
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Які свого часу здриснули звідси, а ви як хочете там.
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"Щирые патриоты"

Все это очень странно... всех укранцев собирают в кучу со всего мира. Да еще и с болячками назад везут. К чему бы это всё?
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Кто собирает??? Сами прутся, там погнали как ненужных, они нам не шею едут, да еще с вирусом. У Зеленского мозга к сожалению не хватает в изоляцию всех загнать. Чем он думает непонятно.
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Сами прутся, говорите? неееет)) Потому что прогнали их оттуда? Это - да! А сами они бы никогда не вернулись!! Да и зачем им было сюда ехать... И сейчас все эти возвращения "в родную гавань" очень настораживают.. Как в анекдоте том: Бог дооолго собирал всех... на одном корабле... За 5 днів в Україну повернулися з-за кордону 50 тис. громадян, у п'ятницю повернуться ще 8 тис., - Зеленський - Цензор.НЕТ 5433
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Потому что там они - никто. Нелегалы, по турвизе работающие 3 месяца в 180 дней. И 3 месяца быстро заканчиваются. И возвращаться им некуда больше.
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Почему же некуда? Щас им наш президент всем квартирки выделит))) Даст много денег и будет у них всё чики-пики. Они ж так страдали...

Если серьезно, то я в курсе, как им там приходилось... Тяжело пахать сутками, да. Но и побухать они успевали там тоже)). а шо делать...се ля ви!
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Ну как съездили? короновирус привезли?
СМСка пришла от Авакова с рекомендацией сидеть дома?
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и где они проходят или будут проходить обсервацию????
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ну как Вам сказать, чтоб не заплакать? )))) ніт...
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Обсервацію проходять в обсерваторії
Консервацію - в концерваторії.
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Браво Зеленский! Выполнил таки свое обещание вернуть заробитчан домой За 5 дней в Украину вернулись из-за границы 50 тыс. граждан, в пятницу вернутся еще 8 тыс., - Зеленский - Цензор.НЕТ 5493
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Це дуже добре, що повернулися. А питання до Президента. Через обсервацию, чи самоізоляцію? Чи то тільки для піару зробили Нові Санжари?Декілька десятків пропустили через обсервацію, а десятки тисяч запускають для розповсюдження по усій країні інфекції - де логіка та мізки?
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Якщо в реченні про нинішню владу раптом зустрічаються слова "логіка", "мізки" або "здоровий глузд", то, скоріш за все, це риторичне питання до розумних людей. Рідше зустрічається тролінг діючої влади. Однак все це - виключення, які підтверджують правило, що логіка, мізки, розум та здоровий глузд не є в наявності у кодли, яка дірвалася до влади...
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В Україні зявився новий прес-секретарь,ой новий прес-президент. Ділами займайся,а не піаром,бо вже неможна включати телевізор ,щоб не бачити твою рожу і чути твій гадкий голос.
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Устроил эпидемию и "гирда дюклядивает" подонок . Штучно устроил ...
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А откуда это известно что большинство в самоизоляции?
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50 тисяч ?
А як же МІЛЛІОНИ, про які нам останні пять років кричало тєлєвідєніє?
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и Зеля говорил: 400 тыс. - опять соврал...
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возмутительно. без изоляции. без карантина точно туповатый зе
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При Порошенке 1 (один) самолет Зорян и Шкиряк возвращали 3 недели
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За 5 дней в Украину вернулись из-за границы 50 тыс. граждан, в пятницу вернутся еще 8 тыс., - Зеленский.
Це карантин та ізоляція у виконанні Зе!команди. От цікаво який % населення саме так уявляв карантин та ізоляцію.
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Мама виховала Володимира Олександровича з твердою думкою- ;русскіє своіх нє бросают!;.
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Все вернувшиеся должны поехать к кловану, и расцеловать его от радости.
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верной дорогой идёте товарищи ! а то пенсионный фонд уже пустой ..
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Короче назад оглобли а что же нехотите у благодетелей на кого работали переждать эпибемию?
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