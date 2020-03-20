 Зеленский уволил с должности внештатного советника "слугу народа" Лероса, раскритиковавшего подписанные Ермаком договоренности в Минске

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №100/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Позже ряд депутатов фракции "Слуга народа", среди которых был Гео Лерос, просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В интервью Цензор.НЕТ нардеп Лерос раскритиковал подписанные главой Офиса Президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса".

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