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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4958) увольнение (1851) указ (412) Лерос Гео (18)

 Зеленский уволил с должности внештатного советника "слугу народа" Лероса, раскритиковавшего подписанные Ермаком договоренности в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса с должности внештатного советника президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №100/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Позже ряд депутатов фракции "Слуга народа", среди которых был Гео Лерос, просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В интервью Цензор.НЕТ нардеп Лерос раскритиковал подписанные главой Офиса Президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - "слуга народа" Лерос о реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака

Источник: https://censor.net.ua/n3183037
 
   
 Топ комментарии
 
Вот вам и ответ, - уволен не Ермак или Сивуха, а тот, кто оппонировал этим русским шпионам... Но патриоты-идиоты из фракции СН, вроде дурака Юраша, будут до последнего убеждать себя что Бубочка хороший, - он просто хочет наебать путина)))
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мелкопакостный и мстительный наполеончик этот Зеленский
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Малоросс, начинай рассказывать как Порошенко предавал Украину, как перестал стрелять, как стремился снять санкции с паРаши, как разваливал международную коалицию, как после начала агрессии паРаши развалил, а не восстановил экономику, как развалил ВСУ, оставленные в великолепном состоянии после убийцы-Януковича и распродажи вооружения (не убийцей-Януковичем), способные дойти до Камчатки, а не только освободить Лугандон и Крым, всё рассказывай
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вот и результат Оманского зборища.
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Лучший день после смерти дурного государя - первый день. Тацит
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Когда его люди будут гамселить, он никого не сможет из них уволить.
А очередь, похоже, выстроится немалая..
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думаю Бутусов сплел ему лапти, а ето значит, буба подвисает таки на Цензоре...
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скоріше, мендель тут пасеться... Вгадати би її логін...
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я бы их всех зеленкой помазал...., ну шо не ошибится когда оно в маршуртку тыцнется Зеленський звільнив із посади позаштатного радника "слугу народу" Лероса, який розкритикував підписані Єрмаком домовленості в Мінську - Цензор.НЕТ 199
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тем самым подтвердил что Зеленский - враг независимой Украины.
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Все ясно, дебилы выбрали в презы двуликого януса, значит уже шестого надо выносить.
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двуликий Янус, много чести для бубы, скорее двудупий анус, в одну отверстию Путя имеет в другую котомойский
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а я думаю,чего это лерос сегодня такой раскрепощенный .а оказывается-успел таки смотаться
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Фиглярствующий квартальный критикан боится критики.
Какое же воно убогое.
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да не критики он боится, а восстания..если х*йню эту подпишут, то киев на улицы точно выйдет и никакой карантин не поможет...это же сразу кацап не при делах, миротворец ***, а здесь гражданская война, укрохвошизды на даунбасских пенсов напали и санкции пиндосы снимайте..кацапи становятся автоматом немцами и французами, наблюдателями и права качать тут же начинают, минскую х*йню выполнять Украине, принуждая калибром 152 +... мир поржет и нах придурков пошлет..вот и все... Зеленський звільнив із посади позаштатного радника "слугу народу" Лероса, який розкритикував підписані Єрмаком домовленості в Мінську - Цензор.НЕТ 2624..и понеслась пи*да по кочкам.."народные" республики как грибы полезут по пограничью и страна сплошная автономия- кацпаская малороссия, что и требовалось доказать в этой теореме.
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какой он надутый зеленый и кривой сидел в Раде когда Гончаренко его распекал, и побежал с кулачками "разбираться"
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Это ответ на вопрос о дальнейших шагах Зеленского по войне. Он фактически готов идти на переговоры с российскими марионетками, делая Россию не главным виновником этой войны,а "наблюдателем", т.е. он готов идти в сдаче украинских интересов до конца. Стремительная отставка своего советника, несогласного с таким курсом о многом говорит.
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А іншого від Зелебенського і ждати не варто!
Вичищаються ті, хто щось патякне не по курсу Великого Керманича Во Зе!!
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от так монозеленки сказали свое решительное нет фронде...
та и не фронда ето была.....
а теперь думаем - вчера невнятно, шо пробормотал, а сегодня уже не зеленый? - найдите имя для режима в Украине.....
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гей херос советником в гей клуб
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миллиарды пахнут - нарiд воняет - страна чужая (да еще и проститутка)..... хрена там еще думать, да, Вова?
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губки лероса не для речей созданы
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не путайте и не забывайте, если овощь еще менжевался срелять или не стрелять по толпе - етот жид будет палить сразу - он вас ненавидит...
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ЗеСлугаНепоймикого не воспринимает кртику, очень высокомерен без причины, это его слабое место, которое он выпячивает на показ.
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Ещё у кого-то вопросы остались? Падла кремлёвская.
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Значит выбранный курс ЗЕ-ермак-козак будет продолжаться
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а оно, зказывается, мстительное перепуганное чмо...
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Так недалеко и до Ростова ...и это не шутки а вполне реальный ход развития событий ... Зеленський звільнив із посади позаштатного радника "слугу народу" Лероса, який розкритикував підписані Єрмаком домовленості в Мінську - Цензор.НЕТ 1395
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Пора задуматься о способе увольнения президента с должности президента)
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Не успел главред написать хвалебную статью Леросу, а оно вона как повернулось. А я комментировал, что голоса пары десятков диссидентов из "Слуг народа" ничего не меняют-есть коалиция слуг-младорегионалов и ОПЗЖ. Теперь что-то изменить может только улица с потерей еще четырех-пяти областей Украины. Вы сделали это вместе. Кушай-те, чтоб вам повылазило, видели же...
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Чётко он себе советников отбирает Зеленський звільнив із посади позаштатного радника "слугу народу" Лероса, який розкритикував підписані Єрмаком домовленості в Мінську - Цензор.НЕТ 4050
Клал он на ваше мнение, лохи. Главное не Барыга...
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Т.е. предателя Сивоху ЗЕлупок оставил, а заметившего это Лероса уволил.

73% мудаков должны быть довольны собой.
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Конспиролгия -высшая степень правды от лучших пропагандистов Украины.
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Бггг, только хотел написать, что этот чудик там более-менее похож на вменяемого, как его тут-же уволили
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Вслед за Сывым Хряком, окончательно вскрылась и концерва с протухшей Зеленой Соплей))) Делайте выводы паны та панове
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ути-пути, Бубочка обиделась - бяка. я его, Лероса, сейчас кааак уволю!
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зеЛя и ерМак подонки и предатели!пусть уже манатки собирают
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Просто Лерос втратив Зе!-нюх. Замість співати дифирамби "найвеличнішому лідеру Всесвіту" почав критикувати Бубочку.
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Значит таки подпишет Зелупа подлянку от Ермака
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НЕ О ВИРУСАХ ЧИТАТЬ БУДЕТЕ?)
В своём вчерашнем посте я дал аналитику от Again Capital LLC - Нью-Йорской инвестиционно-консультативной компании, специализирующейся на энергетических проектах.
В частности, эксперты компании прогнозируют, что если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне 20 дол за брл (к тому всё идёт), РФ за эти 5 лет потеряет 20% своего ВВП. А это экономический коллапс.
В разделе, касающемся Украины, компания советует следовать примеру Китая, который уже начал отказываться от российских углеводородов и сворачивать совместные проекты в энергетике.

Не знаю, почувствовал ли скорый песец российского рынка новый премьер или это просто инстинкт самосохранения, но кабмин вдруг начал подчищать безумные ходы бениных слуг.
Осенью Герус (читай: Коломойский) открыл импорт электроэнергии из России. Но оказалось, что это решение загнало в угол отечественную энергетику.
Мистеру ЗЕ после пары встреч с шахтерами, чей уголь стал стране резко не нужен, пришлось признать: Герус - редкое мудило. Экономика катится в безоблачное никуда, а шахтерам на зарплаты пришлось вынимать деньги из тех средств, которые были предназначены на индексацию пенсий.
И как в этой ситуации можно импортировать э/э из России? - сокрушался на камеру презЕдент, увольняя прошлый кабмин.
Кабмин, конечно, можно уволить, но как вырвать из презЕдентского сердца Игоря Валерьевича?!) Ибо только его люди продолжают топить за этот импорт (Г+Г, Герус и Дубинский в авангарде), только ему нужна эта электроэнергия для своих ферросплавных заводов.
Короче, новый Кабмин ввёл пошлину для того, чтобы такой импорт закрыть. Буду объективным: это первое решение по защите экономики от этой власти за 8 месяцев. Не думаю, что мистер ЗЕ открыто пошёл против своего бенефициара - просто ДАЖЕ эта власть начинает понимать, что ставка на восточное партнёрство может обернуться тем, что рухнувший колосс потянет за собой и Украину. Хотя упомянутые слуги Коломойского будут упираться до последнего - мама любит скорость, а они сами любят деньги. Которые не пахнут.И последнее. Одновременно дешевым и качественным бывает только навоз. Независимость не может быть одновременно качественной и дешевой. И энергетика не может, которая и есть основой этой независимости.
Здоровья вам, политологи, вирусологи, энергетики, агностики, пофигисты и финансисты всех мастей!(с)
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