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 Политика Украины, Экономика
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 Около 700 тысяч предприятий остановили работу в Украине из-за карантина, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

Около 600-700 тысяч предприятий, малых предприятий и учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек, остановили работу из-за карантина.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Сегодня важно сохранить человеческие жизни. Но в нынешних условиях важно сохранить и малый бизнес. Важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны.

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Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде", - сказал Чижиков.

"Сейчас очень актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменение штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения нужен диалог банков и Национального банка.

Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса, работа над которым сейчас идет", - добавил он.

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По данным НБУ, по состоянию на конец января 2020 года объем кредитования предприятий МСБ составляет 6, млрд грн. 44% кредитных средств предоставлено сроком до 1 года, 52% - сроком от 1 до 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3183036
 
 
 Топ комментарии
 
а за що робітникам цих підприємств жити?
Якщо пандемія протримається з півроку, то голодна смерть?
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Клоун, якщо його вчасно не усунуть від влади угробить Україну.
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Ну и что дальше?
Постепенная остановка всей страны...
Понятно, что власти и олигархам насрать на людей ибо власть, ворьё, и олигархи выживут.
А что людям делать?
Мародёрствовать, грабить, добывать кусок хлеба себе воровством, если не будет никакой работы?
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а за що робітникам цих підприємств жити?
Якщо пандемія протримається з півроку, то голодна смерть?
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хто буде вмитати, нехай їдуть в росію... там нічого нема
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Зеленые лярвы и так рашку собираются сюда привести скоро.

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що з параші пишите?)) чи про неї мрієте?
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Голод вряд ли будет. 90-е пережили. Земельные участки, огороды. Запасы картофеля, овощей, закрутки. На худой конец можно что-то продать - сейчас машин больше чем людей.
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для того, щоб продати, треба, щоб хтось мог купити.
У тому ж і справа: хто має свій клаптик землі або фермери - виживуть. А як бути іншим?
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Ваш пост напоминает анекдот:

Отец и сын:
- Папа, дай машину погонять
- Купи ее у меня и гоняй
- Мам, дай денег, хочу у папы машину купить
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Семена где купить ? В АТБ ? Рассаду где купить ? И где продать рассаду тем, кто вырастил ее в теплицах ? Рынки закрыты. Молоко куда девать ? Корова доится каждый день.Корма где купить ? Кормить ее тоже нужно. Ребятки, налаживайте горизонтальные связи, минуя магазины и государство. Мне сегодня на дом ведро молока привезли еще теплого. И все счастливы, и продавец, и покупатель.
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Ну и что дальше?
Постепенная остановка всей страны...
Понятно, что власти и олигархам насрать на людей ибо власть, ворьё, и олигархи выживут.
А что людям делать?
Мародёрствовать, грабить, добывать кусок хлеба себе воровством, если не будет никакой работы?
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йди на поле, копай, починай сііяти
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Причем здесь Зе? Это общемировой кризис. Например, в 1930-35 года в США был голод, Великая депрессия. Кризис сравним с 1-2 мировыми войнами.
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скоро таких как ты умников... точно прикопают... живьём
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А обратку не боишься? А если тебя? Не рой яму другому, сам в нее попадешь.
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скажіть, а де поля роздають?)) ну щоб копати...
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'nj це така боротьба з олігархами...хто перший полетить в трубу?
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Клоун, якщо його вчасно не усунуть від влади угробить Україну.
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это новость из разряда без паники, не переборщили с цифрами.
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Тоді звідки такий наплив пасажирів "на роботу" в часи пік?
Те, що не зможе зупинитись безболісно на тривалий термін - буде працювати. Якщо кількість працівників на підприємстві невелика і будь-яких контактів із зовнішнім середовищем можна уникнути, або хоча б мінімізувати - можна працювати надалі в режимі внутрішнього каратину в межах одного підприємства.
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Хто врятується від коронавірусу, або скільки це коштує ізоляція : Близько 700 тисяч підприємств зупинили роботу в Україні через карантин, - президент Торгово-промислової палати Чижиков - Цензор.НЕТ 5660

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodatsya-budinok-IDEepyf.html#b48cca9feb

Щоправада норвежці вже побіжали масово в гори, тепер їх штрафами назад заганяють в міста.
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Завезли сюди заразу турЬІстЬІ з батраками, мля.
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Все правильно. Зе толкает страну к дефолту, он должен успеть раньше чем закончится эпидемия.
И всю жопу можно списать на вирус, и с МВФ не надо договариваться, и Беня доволен - сплошные профиты.
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Дефолт был уже в 2015, только выплаты отложили на 2020-2021 года. А сейчас еще общемировой кризис. Возможно, крупнейший за 100 лет.
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ты прав, но... "общемировой кризис" - это для 73% лохтората далеко и непонятно. Сколько бы Зеля не объяснял, все равно все будут его клевать, Юля как гиена будет рвать на части.
А вот коронавирус - он здесь и сейчас, его можно потрогать, и на него все списать гораздо удобней.
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