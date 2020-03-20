 Около 700 тысяч предприятий остановили работу в Украине из-за карантина, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Сегодня важно сохранить человеческие жизни. Но в нынешних условиях важно сохранить и малый бизнес. Важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместо пафосной отмены ЕСВ, лучше бы выступили арбитром в беспределе, который начинается в сфере аренды, - бизнесмен Шевченко о помощи предпринимателям

Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде", - сказал Чижиков.

"Сейчас очень актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменение штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения нужен диалог банков и Национального банка.

Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса, работа над которым сейчас идет", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Белый" бизнес нуждается в кредитовании фонда зарплаты на период карантина, - гендиректор "Мультиплекс-Холдинг" Романчук

По данным НБУ, по состоянию на конец января 2020 года объем кредитования предприятий МСБ составляет 6, млрд грн. 44% кредитных средств предоставлено сроком до 1 года, 52% - сроком от 1 до 5 лет.