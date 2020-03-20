 Около 700 тысяч предприятий остановили работу в Украине из-за карантина, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Сегодня важно сохранить человеческие жизни. Но в нынешних условиях важно сохранить и малый бизнес. Важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны.
Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде", - сказал Чижиков.
"Сейчас очень актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменение штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения нужен диалог банков и Национального банка.
Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса, работа над которым сейчас идет", - добавил он.
По данным НБУ, по состоянию на конец января 2020 года объем кредитования предприятий МСБ составляет 6, млрд грн. 44% кредитных средств предоставлено сроком до 1 года, 52% - сроком от 1 до 5 лет.
Якщо пандемія протримається з півроку, то голодна смерть?
У тому ж і справа: хто має свій клаптик землі або фермери - виживуть. А як бути іншим?
Отец и сын:
- Папа, дай машину погонять
- Купи ее у меня и гоняй
- Мам, дай денег, хочу у папы машину купить
Постепенная остановка всей страны...
Понятно, что власти и олигархам насрать на людей ибо власть, ворьё, и олигархи выживут.
А что людям делать?
Мародёрствовать, грабить, добывать кусок хлеба себе воровством, если не будет никакой работы?
Те, що не зможе зупинитись безболісно на тривалий термін - буде працювати. Якщо кількість працівників на підприємстві невелика і будь-яких контактів із зовнішнім середовищем можна уникнути, або хоча б мінімізувати - можна працювати надалі в режимі внутрішнього каратину в межах одного підприємства.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodatsya-budinok-IDEepyf.html#b48cca9feb
Щоправада норвежці вже побіжали масово в гори, тепер їх штрафами назад заганяють в міста.
И всю жопу можно списать на вирус, и с МВФ не надо договариваться, и Беня доволен - сплошные профиты.
А вот коронавирус - он здесь и сейчас, его можно потрогать, и на него все списать гораздо удобней.